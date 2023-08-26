День города в Рязани: рок-легенда «Ария», чемпион КВН и гастрономический фестиваль

На сцене одна из любимых рязанских кавер-групп Mango Starr.

В этом году Рязань отмечает 928-ю годовщину со дня основания. Хотя дата и не круглая, но городские власти подготовили к празднику массу разноплановых мероприятий. Насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа ожидает рязанцев и гостей города с пятницы по воскресенье (25-27 августа).

Основные праздничные мероприятия по случаю Дня рождения Рязани пройдут на площадках в центре города: на площади Победы, преображенном Лыбедском бульваре, «рязанском Арбате» - улице Почтовой, в Лесопарке, а также в Центральном парке культуры и отдыха.

Для домоседов, не желающих уезжать далеко от своих квартир, во всех районах города пройдут локальные праздничные мероприятия.

Веселая пятница

Праздничная программа начнется в пятницу, 25 августа, с торжественного приема в драматическом театре, где вручат региональные и муниципальные награды рязанцам, которые внесли значительный вклад в развитие города. Отметим, что это единственное мероприятие, вход на которое потребует пригласительного билета.

С 12:00 до 23:00 на Лыбедском бульваре пройдет Гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». Посетителей ждут мастер-классы, гастрономические решения от рязанских рестораторов и шеф-поваров из других регионов, знакомство с местными гастробрендами.

Соседняя улица Почтовая с 17:00 до 22:00 наполнится звуками живой музыки. Здесь пройдет традиционный фестиваль уличных музыкантов «Подбелка». Для тех, кто не знает, поясним, что в советское время улица Почтовая именовалась улицей Подбельского. В народе для краткости ее абсолютно все называли Подбелкой.

- В праздничные дни наш коллектив «MangoStarr» будет выступать дважды, - говорит вокалист Александр Костров. - В пятницу - на фестивале уличных музыкантов, а в субботу там же, на Почтовой, мы представим большой сольный концерт. Если еще пять лет назад зрители были скупы на эмоции на таких концертах, то сейчас публика ожила!

Желающих продлить жизнь с помощью смеха ждут в ЦПКиО на фестивале КВН «Поющий Косопуз» Мероприятие пройдет с 19:00 до 21:00. Специальным гостем программы станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 года - команда «Доктор Хаус». Всего в рамках фестиваля свое остроумие и тонкий (а местами и не очень) юмор продемонстрируют 23 команды из Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Насыщенная суббота

Самым насыщенным днем праздничного марафона станет суббота, 26 августа. На Лыбедском бульваре продолжится гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство». Здесь же с 12:00 до 15:00 состоится детский День города «Азбука Рязани». Организаторы подготовят 27 интерактивных площадок, на которых дети и родители в игровой форме смогут пополнить знания о родном городе, посетить мастер-классы и тематические площадки.

Неподалеку - на улице Почтовой - стартует двухдневная интерактивная выставка о Рязани, которая расскажет о девяти столетиях в истории города с интересными подкастами.

В течение дня пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Он объединит 15 тематических экскурсий по улицам и музеям города. Желающим нужно заранее записаться на экскурсии на сайте Твоя Рязань.ru.

Любителей активного отдыха приглашают в Лесопарк, где пройдет спортивный марафон. Здесь состоятся соревнования по лапте, киле (русская народная игра в мяч), турниры по стритболу, футболу, волейболу. Организаторы обещают также фестиваль силового экстрима «Сила Рязани», ночной трейловый забег с фонариками, велопробег, интерактивные тренировки по зумбе (танцевальный фитнес), джампингу, степ-аэробике и многое другое. Время организаторы по-спортивному определили сверхточно - с 09:27 до 21:28 часов.

В центре города, в Торговых рядах на улице Краснорядской, с 16:30 до 21:00 пройдет образовательно-развлекательное мероприятие «Мода в городе».

В ЦПКиО праздник начнется в 11:00 с фестиваля детства «Во!Семья!», который продолжится до 15:00. Запланированы семейные конкурсы с нескучными названиями «Наши папаши», «Дефиле колясок», «Семейные картинки», «Руки мастера», «Фокус-покус» и другие.

В восемь часов вечера в Зеленом театре парка начнется музыкальный фестиваль «Движение». Хэдлайнером программы станет легендарная рок-группа «Ария», которая собирала в Рязани полный зал Ледового дворца. Вход на концерт свободный.

Праздничная программа затронет не только центр Рязани. В сквере имени Александрова в микрорайоне Песочня с 14:00 до 16:00 пройдет мероприятие «Любимый сердцем город мой». На площади перед ДК «Приокский» в одноименном микрорайоне с 17:00 до 20:00 запланирована праздничная программа «Живем. Творим. Радуем». В сквере у Дворца молодежи в Горроще с 14:00 до 17:00 пройдет концертно-развлекательная программа «Город глазами молодых».

Легкое воскресенье

В заключительный день масштабного празднования, 27 августа, рязанцев ждет продолжение гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство». На площади Победы с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль креативных индустрий, в рамках которого запланированы выставки, лекторий и крафт-маркет. Финальным аккордом станет большой праздничный концерт с участием рязанских исполнителей и популярных российских групп «5STA Family» и «Моя Мишель», представляющих легкий стиль.

На все мероприятия в рамках празднования Дня города Рязани - 2023 вход свободный. Возрастное ограничение 0+.