«Родной брат запретил младшей сестре присутствовать на похоронах матери, пообещав закопать ее вместе с ней»

Специалисты по медиации сталкиваются с совершенно вопиющими ситуациями из жизни рязанцев, мирно разрешить которые при первом рассмотрении нет никакой возможности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в древние времена люди придумали культурный, цивилизованный способ решения любых спорных вопросов и урегулирования всевозможных конфликтных ситуаций во внесудебном порядке. Древними римлянами этот способ был назван медиацией. Сегодня, задействуя данную методику, специалисты сталкиваются с совершенно вопиющими ситуациями из жизни рязанцев, мирно разрешить которые при первом рассмотрении нет никакой возможности.

Мать в одиночку тянула семью

Этот случай произошел в многодетной рязанской семье, где мать-одиночка растила четверых детей - сына и трех дочерей. Разница в возрасте между самым старшим из детей, Николаем, и самой младшей, Галиной, была шесть лет.

Следует отметить, что забот и хлопот у матери было полно, ведь ее супруг ушел из жизни более десяти лет назад. Тяжелый воз всех семейных проблем и невзгод везла на себе эта женщина, никогда никому не жаловавшаяся ни на что и не причитавшая по поводу и без.

Конечно же, здоровье у нее было подорвано постоянными усилиями, которые она прикладывала к тому, чтобы содержать семью и дом в порядке, чтобы дети были сыты, обуты и одеты, чтобы они успешно учились, чтобы они были счастливы и довольны.

Но так случилось, что два с половиной года назад у женщины, не щадившей себя ради своих детей и отдававшей им все свои силы без остатка, обострилась серьезная сердечная болезнь. Были консультации с врачами, проводились обследования, тратились деньги на дорогостоящие лекарства. И было принято решение, что лучше всего для женщины будет, если ее не госпитализировать, а оставить дома - в кругу детей, которые будут за ней присматривать и ухаживать.

Наследство разделили несправедливо

Полтора года за матерью ухаживал старший сын Николай, потому что он был в семье единственным мужчиной и старшим ребенком.

В уходе за матерью самое активное участие принимали и две его средние сестры. А вот младшая - Галина - все эти полтора года просто пропадала где-то практически без вести. Известий о ней не было.

Хотя, надо признать, до Николая и двух средних сестер из разных источников доходили весьма тревожные слухи о ее увлечении алкоголем, и о том, что она много каталась по заграницам, кутила и куражилась на дорогих курортах.

Настал такой момент, когда мать озаботилась вопросом, кому оставить дом и все другие активы семьи. Женщина по всем правилам оформила у нотариуса завещание в пользу Галины. Даже умирая, она звала младшую свою дочь по имени, находясь уже практически в беспамятстве и бесчувствии, чему были свидетелями Николай и две средние сестры, ведь они находились с умирающей рядом, под крышей их родного дома.

Все прекрасно понимали, как признает сейчас, спустя годы, медиатор Самир Гараев, что Галина, младшая дочь, последний ее ребенок, была для матери «светом в окошке», как говорят русские православные женщины. Поэтому Галине мать уделяла больше внимания, и, быть может потому, Галина выросла более избалованной. Увы!

Мало сказать, что Николая удивило и шокировало волеизъявление матери, оставившей по завещанию именно Галине весьма солидное наследство. Мало сказать, что Николай был сильно обижен, разозлен и возмущен. Эти чувства буквально управляли им в то время. Именно поэтому он вспылил и решил не пускать на похороны матери Галину, практически проигнорировавшую сам факт тяжелой, неизлечимой болезни матери и никак не принимавшей участие в уходе за нею.

Николай, страшно переживавший невосполнимую утрату самого близкого и родного своего человека, заявил, чтобы Галине передали его решение - пускай, мол, даже не вздумает приходить на кладбище, иначе он ее закопает в одной могиле с матерью.

Руководитель АНО АРС "Рязанский центр медиации и права" Самир ГАРАЕВ.

Брата уговорили на снисходительность

Галина обратилась в «Рязанский центр медиации и права» сначала по телефону, а потом встретилась с Самиром Гараевым, все ему рассказала и обрисовала ситуацию со своей точки зрения. В разговоре с медиатором она призналась, что смерть матери для нее, как и для Николая, - большой удар, и что решение старшего брата не пускать ее на похороны матери стало поводом всерьез задуматься о самоубийстве. Так и сказала, как вспоминает Самир Гараев сейчас: «Если не попрощаюсь с мамой, не попрошу у нее прощения перед тем, как забьют крышку гроба, наложу на себя руки».

В центре медиации Галину убедили, что самоубийство не выход, и настоятельно рекомендовали разрешить конфликт мирным способом, не доводя до юридических разбирательств и, тем паче, до суда. Медиаторы решили вмешаться в это непростое дело и сами позвонили Николаю, который долго упорствовал и оставался непреклонным.

В телефонном разговоре он подтвердил ранее сказанное: «Пускай Галина даже не думает приходить на похороны, иначе это может плохо кончиться». Самир Гараев, который в этот момент был на связи, парировал: «Чего вы этим добьетесь? Какой пример вы сами покажете вашим детям»? И следом предложил: «Давайте я вместе с Галиной приду на кладбище в день похорон, пускай она по-христиански, по-православному простится с матерью и попросит у нее прощения». Все-таки Николай уступил и дал свое согласие.

За добро воздалось добром

Тем не менее медиатор принял решение на всякий случай посетить кладбище в сопровождении наряда правоохранителей, чтобы избежать ненужной конфронтации.

Стоит указать, что в день похорон на кладбище некоторые друзья Николая спрашивали его: «Зачем ты допустил присутствие Галины на похоронах»? На что он отвечал им: «А как бы вы поступили, окажись на моем месте»?

Невозможно представить, как чувствовала себя Галина в тот день, видя, что сестры и многие из присутствовавших на похоронах людей смотрели на нее с неодобрением, шушукались и перешептывались, перемывая ей косточки. Конечно, Галине было неудобно находиться в такой обстановке. Но она смогла подойти к гробу до того, как его закрыли крышкой и вбили последний гвоздь.

Мать закопали, процедура похорон закончилась.

А спустя какое-то время Галина отписала в пользу старшего брата некую часть из завещанного ей матерью наследства.

Так вот при непосредственном участии медиатора было найдено реально оказавшееся мирным и жизнеспособным решение этого семейного конфликта. Рязанский центр медиации и права не дал довести дело до суда. Сейчас Самир Гараев вспоминает об этом деле с чувством глубокого удовлетворения. Как-никак, людям все-таки не позволили сломаться под ударами судьбы и сумели вывести ситуацию из рокового тупика, не дав разорвать семейные узы родному брату и сестре.

Будь в курсе

Рязанский центр медиации и права появился в нашем городе в 2009 году. Центр оказывает услуги профессиональной медиации в разрешении споров во внесудебном порядке, а также проводит семинары и тренинги по подготовке профессиональных медиаторов.

Возглавляет АНО АРС «Рязанский центр медиации и права», член Ассоциации Медиаторов России, член Общественного методического Совета по развитию медиации при ФГБУ «Федеральный институт медиации» в Министерстве просвещения РФ, победитель конкурса «Вклад в медиацию», кандидат политических наук, почетный юрист Рязанской области, доцент, педагог-психолог, эксперт в области медиации и медиативных технологий, исследователь и практикующий тренер-медиатор международного класса Самир Гараев.

С момента основания профессиональные медиаторы Центра, занесенного в реестр Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» и активно помогающего детям и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогли рязанцам найти мирные пути решения в 275 случаях, когда казалось, что без суда было обойтись никак не возможно.

АНО АРС «Рязанского центра медиации и права» располагается по адресу: Рязань, ул. 1-я Железнодорожная, д. 60а. Телефон: +7 (4912) 96-01-32, моб. телефон: +7 (910) 901-25-65, электронная почта: mediator-rzn@mail.ru.