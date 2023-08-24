Медиатор спешит на помощь

Тренинг для молодежи «Бесконфликтное общение и современные способы разрешения конфликтов».

Медиация - это способ урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора.

Посредники нужны всегда

Приглашать посредников для разрешения споров люди начали с древних времен. Историки говорят, что подобные случаи были зафиксированы еще в амбарных книгах римских, финикийских и вавилонских купцов.

Римляне использовали различные термины для обозначения понятия «посредник», один из которых дожил до наших дней - mediator.

Медиация в ее современном понимании стала развиваться во второй половине XX столетия прежде всего в странах англо-саксонского права - США, Австралии, Великобритании, после чего распространилась по всей Европе.

Первые попытки применения медиации, как правило, касались разрешения споров в сфере семейных отношений. Впоследствии данная процедура получила признание при разрешении самого широкого спектра конфликтов.

Разрешить спор помогает медиатор. На фото - руководитель АНО АРС "Рязанский центр медиации и права" Самир ГАРАЕВ

Реальная юридическая сила

В российском законодательстве медиация появилась в 2011 году, но сразу всеобщего распространения не получила. Это было связано с тем, что медиативное соглашение раньше не имело реальной юридической силы: если одна из сторон не соблюдала договоренность, все равно приходилось идти в суд.

В 2019 году в закон внесли поправки, и теперь медиативное соглашение можно заверить у нотариуса. В случае неисполнения условий соглашения можно сразу идти к судебному приставу.

Иногда у людей не получается договориться, поскольку каждая сторона считает себя правой, а ситуация вызывает эмоции. Медиатор помогает отделить эмоции от фактов, и тогда участники могут увидеть картину объемно и спокойно принять решение.

Если иск в суд уже подали и процесс начался, все равно можно попробовать мирно решить вопрос. Причем не важно, на какой стадии находится рассмотрение. Подайте письменное ходатайство, чтобы приостановить или отложить судебное разбирательство.

Суд обязан удовлетворить ходатайство и дать сторонам время на переговоры. Но по закону оно ограничено - нужно успеть за два месяца. В случае успеха стороны заключают мировое соглашение, а государство возвращает 50% от оплаченной госпошлины.

Люди ссорятся, люди мирятся

Конфликты - неотъемлемая часть нашей жизни, к сожалению. Конфликт рождается из-за столкновения интересов или несоответствия реальности ожиданиям. Когда мы конфликтуем - всегда возникают чувства и эмоции.

Существуют три основные реакции на угрозу: бей, беги, замри. Так как любой конфликт потенциально опасен и может иметь разрушительные последствия, мы реагируем на них одной из этих трех реакций. Способы решения конфликтов тоже разные: одни пытаются решить его силой, другие - через закон, а третьи действуют через интересы - узнают о мотивации конфликтующей стороны. Одним из ненасильственных методов решения конфликтов и является медиация.

Когда мы говорим о нейтральности, незаинтересованности медиатора, мы подразумеваем, что он заинтересован в решении конфликта, а не в том, чтобы склонить чашу весов в чью-то сторону.

Обязательные условия медиации - медиатор ни с кем не объединяется, не оценивает людей, поступки, предмет спора, не назначает виноватых и не объявляет победителя. Он также не решает внутренние конфликты - с этой проблемой идут к психологу, а не к медиатору.

Медиатор не решает спор, не предлагает варианты, он содействует сторонам в совместном поиске решения.

Базовые принципы медиации

Медиация строится на нескольких принципах, которые во многом противоположны принципам судебного разбирательства:

Добровольность. Обе стороны принимают участие в медиации только по собственному желанию. Если одна из сторон не хочет, то заставить ее нельзя. Напротив, участие в суде обязательно для обеих сторон.

Равноправие сторон. В суде стороны автоматически делятся на «пострадавшую» и «виновную» - истец и ответчик. Это изначально накладывает эмоциональный отпечаток и определяет разное отношение к участникам. В медиации же нет цели определить, кто прав, а кто виноват. Цель в том, чтобы обе стороны услышали друг друга и смогли договориться.

Взаимоуважение. Обстановка в суде напряженная, даже безобидный процесс может вызвать стресс. На медиации атмосфера неформальная и непринужденная. Медиатор следит за тем, чтобы участники спора не переходили на личности, не оскорбляли друг друга.

Конфиденциальность. О том, что вы участвуете в судебном процессе, можно будет узнать из открытых источников. Процесс медиации, напротив, полностью конфиденциален. Медиатор и участвующие стороны не имеют права разглашать информацию об участниках, результате или самом процессе. Это условие есть в соглашении о проведении медиации, которое стороны подписывают в начале процедуры.

Беспристрастность медиатора. Медиатор - полностью нейтральная сторона. Он не может вести процесс, если у него есть родственная или дружеская связь с кем-то из участников. Это единственный принцип, который совпадает с принципами судебного процесса.

Самостоятельность сторон в принятии решения. К медиатору обращаются не за решением, а за помощью в переговорах. Итоговая договоренность может быть любой, если не противоречит закону. В суде так не бывает: судья либо удовлетворяет требование истца полностью или частично, либо не удовлетворяет вовсе. Изменить требования в процессе медиации нельзя.

Если вам доводилось присутствовать на судебном заседании, вы могли слышать от судьи фразу «Это не имеет отношения к делу». Судья выносит решение, ограничиваясь лишь предметом иска, и важные для сторон нюансы на него не влияют.

В итоге может получиться так, что никто не останется доволен результатом. Медиация же дает сторонам возможность достигнуть взаимовыгодного решения с учетом всего, что имеет для них значение.

Ограниченные сроки. Судебные разбирательства могут длиться годами. Сроки медиации законодательно ограничены: до 60 дней, если подан иск в суд, и до 180 дней без участия суда. Участники процесса сами решают, когда им удобно встречаться, а суд назначает время процесса без учета пожеланий сторон.

Тренинг для педагогов заокской школы «Разрешение конфликтов и урегулирование споров для участников образовательного процесса».

Как происходит процесс медиации

Во время примирения сторон медиатор следует четкому алгоритму действий. В общих чертах процесс выглядит так.

Встречи с каждой стороной. Медиатор встречается со стороной конфликта, которая к нему обратилась. Узнает суть конфликта, пожелания и решает, возможно ли применить медиацию. Точно такая же встреча происходит и со второй стороной конфликта.

Общие встречи. Все участники собираются вместе, договариваются о правилах поведения, обязуются соблюдать их, а также заключают соглашение о проведении медиации.

В соглашении указывают, какие вопросы нужно решить, кто выступает в качестве медиатора и каков порядок оплаты. Далее стороны поочередно излагают свою позицию: все должны выговориться, но в рамках установленных правил.

После этого начинается активная работа медиатора. Он задает вопросы и определяет истинные потребности каждой стороны, отделяя факты от эмоций. Затем предлагает сторонам перечислить варианты решения проблемы. Предлагать можно и нужно все варианты. Позже из них будут выбраны наиболее реалистичные и не противоречащие закону. В среднем прийти к соглашению получается за две-четыре общие встречи.

На этапе общих встреч медиатору может потребоваться провести встречу с одной из сторон отдельно. В этом случае он обязан провести такую же встречу с другой стороной.

Заключение медиативного соглашения. Все совместно принятые решения и договоренности оформляют в виде медиативного соглашения, которое затем заверяют у нотариуса. На соглашении ставят подписи участники конфликта, медиатор и нотариус. С этого момента договоренность между сторонами вступает в силу.

Где найти хорошего медиатора

Мнение, что медиатор обязан разбираться в юриспруденции, ошибочно. Алгоритм решения конфликта через медиацию основан на психологии, а не на законах. Умение вести переговоры важнее. Но многие медиаторы - юристы по образованию, и это становится хорошим подспорьем при решении конфликтов, доведенных до суда.

АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» был основан в 2009 году и является ведущей организацией Рязани в сфере медиации и альтернативного разрешения споров. Все медиаторы в центре имеют базовое высшее образование, а также прошли профессиональную подготовку в качестве медиаторов и имеют соответствующие компетенции и опыт работы.

Запишите адрес и номера телефонов АНО АРС «Рязанского центра медиации и права»: ул. 1-я Железнодорожная, д. 60а, Рязань, Россия, 390000. Телефон: +7 (4912) 96-01-32, моб. телефон: +7 (910) 901-25-65, электронная почта: mediator-rzn@mail.ru.

Главное - готовность к сотрудничеству

В России медиация пока не является обязательной, но может помочь в судебном процессе. В достигнутом медиативном соглашении прописываются условия, договоренности, суммы, риски - все то, о чем договорились стороны. Это соглашение имеет юридическую силу, а сам процесс медиации регулируется федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

Кстати, сотрудничество - еще одно принципиально необходимое условие процесса медиации, ведь если конфликтующий не заинтересован в разрешении конфликта, медиатор будет бессилен, а спор в этом случае будет считаться немедиабельным.

Конфликт, говоря образно, похож на два айсберга, двигающиеся навстречу друг другу до неминуемого столкновения, на поверхности - только небольшая часть противоречий, основная их часть таится под водой, она скрыта от глаз конфликтующих сторон.

Чтобы увидеть скрытые части, медиатор помогает людям заговорить друг с другом о чувствах, потребностях, страхах, интересах, ценностях. Рассказать о них иногда непросто. Поиск жизнеспособного решения приводит к урегулированию конфликта через интересы. Погружаясь на уровень ценностей, люди находят что-то общее, что помогает в решении практически любого конфликта.

Помните, безвыходных положений не бывает, а если вам кажется, что вы в тупике, что перед вами непроходимая преграда, не спешите сдаваться и отступать, действуйте смело и решительно обращайтесь в «Рязанский центр медиации и права», где вам обязательно окажут всю необходимую помощь.

Также каждый желающий может пройти обучение на медиатора в АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» и стать профессиональным медиатором.

Реклама. АНО АРС "Рязанский центр медиации и права". LjN8KM9cf