Jetta VS-5: Автомобильный рынок сделал шаг вперед в мире кроссоверов

Jetta VS-5 – немецко-китайский кроссовер, созданный при коллаборации Volkswagen и FAW.

Российский автомобильный рынок всегда был привлекателен для ведущих мировых брендов, которые щедро заполняли пространство наших салонов своими автомобилями. Однако с вводом санкций и расцветом параллельного импорта, мы неизбежно столкнулись с мощнейшим недостатком качественных и надежных машин. Автомобилисты, приобретая средство передвижения при этом минуя официальных дистрибьюторов, лишаются гарантии и возможности профессионального обслуживания, что доставляет им массу проблем.

На фоне этих событий в 2023 году на российском рынке появляется семейство Jetta – немецко-китайский кроссовер, созданный при коллаборации Volkswagen и FAW. В 2019 году компания FAW-Volkswagen на автосалоне в Шанхае представила новый седан и две модели кроссоверов: Jetta VA-3, Jetta VS-5, JettaVS-7. Автомобили быстро полюбились жителями Китая и уже через восемь месяцев после старта продаж новая марка заняла один процент огромного китайского рынка. Закономерно, что после такого «взлета» Jetta вышла в «большой» свет.

Jetta VS-5

Дизайн и внешний вид

В основу Jetta VS5 легла модульная платформа MQB, на которой построены Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Jetta VS-5 выделяется своим современным и элегантным дизайном. Отчетливые линии, динамичные формы и внимание к деталям делают его привлекательным для тех, кто ценит стиль и индивидуальность. Внушительная решетка радиатора, акценты на хромированную отделку и интегрированные элементы LED-освещения придают автомобилю харизму и современность. Электрический люк в Jetta VS-5 отлично вписывается в дизайн крыши автомобиля и дополняет общий облик автомобиля, при этом, не нарушая его структуру.

Jetta VS-5 представлена в пяти цветах: белый, черный, серебристый, красный и голубой.

Комфорт и интерьер

Салон Jetta VS-5 сделан в фольксвагеновском стиле – все для комфорта водителя и пассажиров. Сиденья выполнены в кожаной отделке. Передний ряд сидений заслуживает отдельного внимания – кресла правильной формы с боковой поддержкой. Регулировки высоты, наклона и поддержки поясничной области обеспечивают индивидуальный подход к каждому водителю. Сиденья и высокий потолок в Jetta VS-5 создают достаточно простора для пассажиров любого роста, в том числе и на заднем сидении. Такое оформление пространства позволит насладится даже длительной поездкой. Багажник также достаточно вместительный. Его объем 482 литра.

Эргономичный дизайн салона интуитивный и понятный, что делает управление автомобилем максимально удобным. Мультимедийная система с сенсорным экраном, многофункциональный бортовой компьютер, двузонный интеллектуальный климат-контроль, система запуска без ключа – все это создает приятную атмосферу внутри автомобиля.

Технические характеристики

Переднеприводная Jetta VS-5 оснащена двигателем с турбонаддувом 1,4 литра Volkswagen EA211 с мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль с легкостью развивает скорость 100 км/ч за заявленные в паспорте 9,5 секунд. Расход топлива в смешанном цикле 7,1 литра на 100 километров. Топливный бак вмещает в себя 51 литр бензина.

Настройки ходовой части также фольксвагеновские. Подвеска демонстрирует умеренную жесткость, без лишних неудобств. Для кроссовера то, что нужно.

Переднеприводная Jetta VS-5 оснащена двигателем с турбонаддувом 1,4 литра Volkswagen EA211. Фото: Ярослава БРЫТКОВА.

Безопасность

Современные системы безопасности дополняют позитивное впечатление от Jetta VS-5. В автомобиле установлены передние и передние боковые, а также передние и задние сквозные шторные подушки безопасности, передний и задний парктроники, электронный «ручник», камера заднего вида. Jetta VS-5 оснащена системой Auto Hold, которая удерживает автомобиль при необходимости его неподвижной позиции, например, на светофоре или на подъеме. Помимо безопасности, уверенность водителя при поездках на дальние расстояния гарантирует адаптивная система круиз-контроля.

Стоимость, гарантия и приобретение

Стоимость Jetta VS-5 от 2 370 000 рублей до 2 650 000 рублей. На автомобиль предоставляется гарантия 2 года или 100 000 км пробега.

Приобрести Jetta VS-5 можно у официально дилера в Рязани FAW Центр Канищево. В салоне предоставлено несколько вариантов для покупки: за наличные, в кредит, по программе Trade-In и в лизинг. Также FAW Центр Канищево предлагает на месте оформить полис ОСАГО и помощь в регистрации автомобиля в ГИБДД, в том числе без посещения ГИБДД.

Автосалон находится по адресу: г. Рязань, улица Бирюзова, дом 1«В». Телефон +7 (4912) 95-84-40.

Подводя итоги

Кроссовер Jetta VS-5 прекрасный пример сочетания современного дизайна, передовых технологий и производительности за вполне доступную стоимость. Для тех, кто привык к качеству и комфорту европейских машин Jetta VS-5 – идеальный выбор.

Отдельно хочется отметить то, что Jetta VS-5 поставляется и продается через официального дилера FAW Центр Канищево, что гарантирует техническое обслуживание в течение гарантийного периода и отсутствие проблем с приобретением запасных частей.

Стоимость Jetta VS-5 от 2 370 000 рублей до 2 650 000 рублей. Фото: Ярослава БРЫТКОВА.

К СЛОВУ

В автосалоне FAW Центр Канищево представлены также Jetta VA-3 и Jetta VS-7. Информацию по автомобилям можно узнать в салоне по адресу: г. Рязань, улица Бирюзова, дом 1«В». Телефон +7 (4912) 95-84-40.

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