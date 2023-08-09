Опубликована программа рязанского фестиваля «Небо России»

С 6 по 14 августа в Спасском районе пройдет фестиваль «Небо России». Фото: Комсомольская правда.

Фестиваль «Небо России» набирает свои обороты. В этом году в спортивных мероприятиях принимает участие более 20 команд из Москвы и Московской области, Псковской области, Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Великих Лук, Архангельска, Кунгура, Великого Новгорода и Рязани.

Пока воздухоплаватели поднимаются в воздух, на земле для гостей подготовлена насыщенная программа.

Участие в фестивале принимает более 20 команд со всей России. Фото: Комсомольская правда.

На фестивальной площадке в Спасском районе с 10 по 12 августа пройдут мастер-классы, выступления артистов и музыкальных групп, кино под открытым небом, театрализованные представления.

Театрализованное представление «Небесный человек» посвятит гостей в историю рязанского воздухоплавания и расскажет, почему Рязань считается родиной воздухоплавания.

Любители музыки смогут насладиться выступлениями кавер-группы «Yurband», кавер-группы «Mango Starr», джазовой группы «FEELIN'S» и группой «Пицца», которая станет хэдлайнером фестиваля шаров.

Развлекательные мероприятия будут проходить с 16:00 до 22:00.

Всю программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Фестивальная площадка расположится Панинском сельском поселении Спасского района.

Добраться до места проведения можно самостоятельно на автомобиле или организованным трансфером, подробности здесь.