Миллионы на геопленку и попытка суицида. Расчистка реки Солотчи превратилась в настоящий детектив

Расчистку реки Солотчи обещали завершить в октябре 2023 года

История с расчисткой русла реки Солотчи тянется уже четвертый год. Проект тщетно пытались выполнить два подрядчика, один из которых чуть не покончил с собой прямо на объекте…

Минувшей зимой за дело принялась третья гидроинженерная организация. Как проходит выполнение работ сейчас и каковы перспективы их завершения - депутаты Рязанской областной Думы вместе с экологами и журналистами во второй половине июля обсуждали на выездном совещании.

Три километра русла за 125 млн рублей!

Три года назад Рязанская область вошла в федеральную программу «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Проект, который должен был быть реализован в регионе, назывался «Мероприятия по ликвидации засорения и загрязнения (расчистке) русла р. Солотча г. Рязань. Корректировка проекта». Для рязанцев эта победа стала уникальной возможностью наконец-то уделить внимание малым рекам.

Из федерального бюджета в Рязанскую область для реализации запланированного комплекса работ направили 125 млн рублей. Предполагалось расчистить три километра русла реки Солотчи.

- Русло освобождается от донных отложений, что позволяет водоему в последующем производить самоочистку. Выбран участок Солотчи у поселка не случайно - он несет наиболее высокую антропогенную нагрузку. Здесь располагается жилой сектор и основные рекреационные зоны, - пояснили в министерстве природопользования региона.

Вместе с тем у экологов возник закономерный вопрос: есть ли смысл вкладываться в расчистку столь короткого участка реки, если на общую много-километровую протяженность течения, скорее всего, эти процедуры никак не повлияют?

Однако профильное министерство настояло на своем. В 2021-2022 годах было заключено два контракта с подрядчиками. Одна из компаний по «странному стечению обстоятельств» приехала из Ростова-на-Дону. Причем, ни опыта в этой сфере, ни технического оснащения подрядчики не имели. Напомним, что в то время интересы ростовского бизнеса на Рязанской земле активно отстаивал бывший вице-губернатор региона Игорь Греков, который в настоящее время задержан и находится в СИЗО.

Но вернемся к ситуации вокруг русла реки. Подрядчики освоили миллионы рублей, разложив по берегу геопленку и разровняв площадку.

Промучившись больше года, подрядчики были вынуждены признать свое бессилие и отказались от попыток выполнить проект. В это время с руководителем одной из подрядных организаций произошел инцидент - мужчина пытался покончить с собой прямо на берегу реки.

Первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов пояснил, почему договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон и без финансовых претензий:

- В ходе работ строители увидели свою некомпетентность. Претензии мы не стали предъявлять, потому что надо выбирать - либо реализовать проект до конца, либо уйти в суды.

Министерство расторгло контракты, минуя процедуру аукциона, заключило третий договор - с опытной в таких делах компанией «Стройвест». Сумма контракта составила 105 млн рублей, срок окончания работ заявлен на 25 ноября 2023 года.

В рамках проекта предусмотрены работы по изъятию донного грунта и излишней растительности, рекультивация берегов.

Замминистра природопользования Александр Акимов (слева) пояснил, рассказал, почему пришлось расторгнуть договор с прежними подрядчиками.

«Сдадим проект на месяц раньше»

Новый подрядчик успешно справляется с задачей. В настоящее время на протяжении всех трех километров русла очистили берега от аварийных деревьев и зарослей кустарника. Продолжаются работы по откачке илистых отложений, с которыми возникли большие сложности у предыдущих подрядчиков.

Руководитель компании Данил Слободенко признался, что изначальные условия проекта, по которым откачка ила предполагалась с помощью трубопровода, выполнить было невозможно.

- Проект нуждался в корректировке. Мы внесли изменения и только на этих условиях согласились работать, - говорит подрядчик. - Ил лежит плотным слоем. Перед тем как откачивать, его необходимо было взрыхлить. Часть дорогостоящих работ заменили на более простые, но не менее эффективные ковшевые работы. Начиная с зимы, мы уже вывезли более 75 тысяч кубометров иловых отложений, прочистили весь фарватер. Думаю, успеем сдать проект на месяц раньше - в октябре.

Отметим, что вывезенные донные отложения внедряются в почву на участке поймы, относящемся к Рыбновскому району.

Депутаты Рязанской областной Думы изменения в проект внесли только после заключения контракта с третьим подрядчиком.

- Предыдущие подрядчики не внесли конкретных предложений по изменению проекта, - пояснил первый замминистра Акимов.

По результатам встречи-совещания парламентарии намерены ходатайствовать о продолжении проекта по расчистке реки Солотча.

По проекту расчистят три километра русла реки.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев:

- Самый главный вопрос - какова цель проекта, если работы ведутся на протяжении всего трех километров русла? Дно реки преимущественно песчаное, и каждую весну во время разлива этот песок перемещается по всей пойме. Еще вопросы: почему к подрядчикам не применили штрафные санкции, почему министерство приняло проект с дорогостоящими работами, которые невозможно было выполнить? Было бы понятно, если бы работы проводились по расчистке берегов, по организации мест для купаний, но для чего чистить маленький отрезок русла, если река не судоходная? Создается впечатление, что проект был изначально использован лишь для освоения федеральных средств. После завершения работ мы будем ждать рекомендации от профильного министерства по развитию территории русла и сохранения результатов многомиллионной очистки.

Руководитель профильной комиссии по экологии Общественной палаты Рязанской области Виолетта Черная:

- Хотелось бы, чтобы рекультивированная и расчищенная территория вдоль реки Солотчи сохранила надлежащее состояние на долгие годы. Здесь появилось место для создания места рекреации. На расчищенной ровной площадке можно организовать инфраструктуру, сделать прокат, добавить речного песка и создать привлекательную для отдыха зону. Третий пляж на реке Солотче явно бы не помешал. К тому же, это место как раз входит в маршрут тропы Паустовского.

Кандидат географических наук, доцент Алексей Водорезов:

- При проведении подобных работ обязательно требуется оценка их воздействия на окружающую среду - будь то постройка здания, стадиона, прокладка труб или расчистка русла реки. В составе данных работ должно быть проведено комплексное экологическое обследование. В частности, выявление состояния флоры и фауны речного русла, берега водоема, лесного массива. Также необходимо проведение инженерно-геологических изысканий с оценкой последствий изменений стабильности грунтов при проведении дноуглубительных работ. Может получиться так, что понятие «почистить водоем» обернется экологической катастрофой с исчезновением редчайших видов животных и растений. Возможно, их там и не было, но для подобного вывода необходима доказательная база с привлечением к работе широкого спектра специалистов.

Представитель штаба Захара Прилепина в Рязанской области Павел Бурмистров:

- Результаты работ должны быть направлены на повышение туристической привлекательности и создание соответствующей инфраструктуры для жителей и гостей региона. «Почистить речку для того, чтобы просто почистить речку», как заявляют представители заказчика, за многомиллионный госбюджет… Как минимум, это позиция тех, кто живет принципом: день прошел - и слава Богу. Считаю, что лица, наделенные полномочиями, должны использовать каждую возможность для повышения качества жизни рязанцев, способствовать росту туристического потенциала к региону. Формализм здесь категорически неприемлем.