Исследование РГУ подтвердило: жители «Есенинской Руси» массово страдают от запретов и требуют отмены или пересмотра границ охраняемой территории

Люди осознают ответственность за сохранение культурного наследия своего великого земляка. И хотят от власти лишь здравого смысла - сокращения границ охранной территории.

Вот уже больше десяти лет обширные территории Рыбновского и Рязанского районов, отдаленно примыкающие к музею Сергея Есенина в Константиново находятся под строжайшей охраной. Запреты «оберегают» местных жителей от строительства и реконструкции домов на их личных участках, предпринимателей «защищают» от развития бизнеса, местные органы власти ограничивают в расширении социальной инфраструктуры.

Удивительно, но при внесении достопримечательного места «Есенинская Русь» в единый государственный реестр объектов культурного наследия никто не поинтересовался мнением ни одной из вышеупомянутых категорий граждан. О людях просто забыли. И до сих пор эта вопиющая несправедливость, когда несколько активистов и чиновников совместно решили судьбу десятков тысяч людей, не вызывала вопросов. Целое десятилетие никто не обращался за мнением к местным жителям, ставшим заложниками ситуации.

Студенты провели опрос в 17 населенных пунктах

В июне 2023 года Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина провел на территории «Есенинской Руси» масштабное социологическое исследование. Опрос, проводимый в рамках студенческой производственной практики кафедры рекламы и социокультурных коммуникаций, был направлен на выяснение мнения местных жителей о действующих ограничениях в границах охранной зоны музея-заповедника «Есенинская Русь».

В течение пяти дней студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» под руководством педагогов вуза проводили анкетирование на местности в 17 населенных пунктах Рыбновского и Рязанского районов. У респондентов спрашивали, как давно они узнали о запретах и сталкивались ли они с ними (и с какими именно) в своей обычной жизни. Резюмировал анкету вопрос, как стоит поступить с охранной зоной музея-заповедника «Есенинская Русь»: сохранить все как есть, уменьшить охраняемую территорию до границ села Константиново, либо полностью отменить все запреты и ограничения. Опрос проводился тет-а-тет, каждый житель опрашивался индивидуально. В итоге было собрано почти 900 анкет.

В течение июля собранные данные обрабатывались педагогами кафедры рекламы и социокультурных коммуникаций РГУ. На этой неделе университет озвучил долгожданные результаты исследования.

Местные жители выступают против ограничений

Выяснилось, что 91% местных жителей, то есть 9 из 10 опрошенных человек, выступает за полную отмену ограничений либо уменьшение охраняемой территории до границ села Константиново. Причем в Рыбновском районе, чувствуется, что люди натерпелись больше, поэтому здесь за отмену или ограничение запретов высказались 93% респондентов.

Процент жителей, высказавшихся за отмену запретов или уменьшения границ охранной территории, по населенным пунктам.

Лидерами в этом вопросе стали населенные пункты Костино, Вакино, Раменки, Истобники, Летово, где не нашлось ни одного человека, ратующего за сохранение территории музея-заповедника в ее нынешнем виде. Самыми радикальными оказались жители сел Старолетово и Костино - 49 и 48% местных опрошенных соответственно высказались вообще за полную ликвидацию охранной зоны как таковой.

Среди постоянно проживающего на территории «Есенинской Руси» населения процент недовольства выше среднего, а вот граждане, приезжающие на выходные, дачники, в большей мере готовы потерпеть. Но даже среди них 87% опрошенных выступают за полную отмену или ограничение запретов.

При этом многие местные жители осознают важность сохранения музея-заповедника Сергея Есенина, поэтому большинство выступает именно за уменьшение охраняемой территории до границ села Константиново и отмену ограничений в остальных населенных пунктах. Примечательно, что сами жители Константиново в массе своей не против, если охранная зона будет сокращена только до их села - за это высказалось 63% местных опрошенных. Очевидно, что потомки великого поэта чувствуют на себе некую ответственность за сохранение его культурного наследия.

Населенный пункт, наиболее пострадавший от ограничений охранной зоны - Раменки, где все опрошенные, 100% респондентов, столкнулись в быту с запретами и невозможностью воплотить в жизнь свои планы. Далее следуют село Старолетово, где с ограничениями столкнулись 86,96% жителей, и село Костино с показателем 77,33%.

Процент жителей, столкнувшихся в быту с запретами охранной территории.

Наиболее актуальный запрет, с которым имели дело респонденты - регистрация и строительство дома на своем земельном участке - существующий регламент не дал им этого сделать. Этот вопрос ребром стоит для жителей Марково и Федякино, где ограничения мешают благоустроить жизнь 37 и 33% опрошенных соответственно.

Процент жителей, которым действующие запреты помешали построить или реконструировать дом.

Подводя итог результатов исследования РГУ, можно констатировать, что жители «Есенинской Руси» в массе своей реально страдают от введенных ограничений, очень недовольны ими и вынуждены с трудом терпеть. Примечателен тот факт, что почти все опрошенные, высказавшиеся за отмену или пересмотр границ действующих запретов, подтвердили готовность поставить свою подпись под официальной петицией к органам власти, призывающей учесть их мнение. Также опрос показал, что люди живут не только своими личными нуждами, но и осознают ответственность за сохранение культурного наследия своего великого земляка, а потому выбирают, прежде всего, вариант с сокращением границ охраняемой территории и только потом - вариант с ее полным упразднением. Местные жители все понимают, но лишь хотят от власти решений здравого смысла.

Процент жителей, которым действующие запреты помешали за десять лет улучшить свои жилищные условия.

МНЕНИЕ

«Люди действительно доведены до отчаяния»

Результаты исследования РГУ прокомментировала Рыбновская администрация:

«Люди действительно доведены до отчаяния тем, что не могут построить, реконструировать жилые дома, хозяйственные пристройки. Кроме того на данной территории установлен запрет на строительство и реконструкцию всех объектов социальной направленности (школ, больниц, ФАПов, магазинов и других объектов социального обеспечения), коммунальной инфраструктуры (прокладка газопроводов, сооружения водоснабжения и водоотведения, связи).

Действие жестких градостроительных регламентов накладывает существенные ограничения в развитие сельского хозяйства. Запрещено развитие сельскохозяйственных угодий, пастбищ, строительство новых сельскохозяйственных, сельхозперерабатывающих предприятий, наложен запрет на промышленное производство, что противоречит исконно традиционному на данных территориях сельскому хозяйству, концепции продовольственной безопасности страны и в нынешних условиях развития импортозамещения является недопустимым.

Строжайшие запреты и ограничения не позволяют реализовать национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Демография» для улучшения жилищных условий граждан. Не удается создать и сохранить привлекательный инвестиционный климат на территории Рыбновского района, что, несомненно, отражается на экономическом развитии всей Рязанской области.

В настоящее время инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области совместно с Министерством культуры РФ и органами местного самоуправления проводится работа по корректировке требований, предмета и границ достопримечательного места «Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина».

Солидарна со своими коллегами администрация Рязанского района:

«В адрес администрации Рязанского муниципального района поступают обращения граждан - владельцев земельных участков в населенных пунктах Заборье и Коростово, которые не могут зарегистрировать построенные жилые дома по причине несоответствия градостроительным регламентам.

Администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области считает целесообразным внесение изменений как в градостроительные регламенты территории в границах Участка Р-2.2, входящего в состав Режима Р-2, так и корректировку границ территории достопримечательного места «Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина».

В рамках исполняемых полномочий администрацией района были направлены обращения в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области о корректировке границ и регламентов достопримечательного места в границах населенных пунктов Рязанского района».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мнение руководителя Есенинского научного центра РГУ имени С. А. Есенина, доктора филологических наук, профессора, главного редактора журнала «Современное есениноведение» Ольги Вороновой:

- На мой взгляд, были недостаточно продуманы последствия такого решения для ведения коренными жителями этих мест повседневной хозяйственной деятельности, что могло затормозить социально-экономическое развитие этих территорий, вплоть до превращения их в «мертвую зону» и обезлюдить их. Неужели сам Сергей Есенин хотел бы этого? Уверена, что нет. Ведь поэт любил своих земляков и желал им добра и благоденствия.

На мой взгляд, некоторые населенные пункты (например, Заборье, поселок завода «Ветзоотехника») можно было бы вывести за пределы охранных границ, что дало бы им дополнительный импульс к развитию. В отношении других сел, особенно удаленных от села Константиново более чем на десять километров, ограничения можно было бы существенно смягчить. Что касается основного «ядра» есенинского ареала (Кузьминское, Федякино, Пощупово), то здесь появление двух- и трехэтажных особняков воспринимается как безусловно диссонирующий факт и является крайне нежелательным. В то же время смягчение ограничений в отдельных, не критических моментах возможно и здесь.