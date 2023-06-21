Жители охранной зоны «Есенинской Руси» будут услышаны

Местное население заинтересовано в том, чтобы получить разрешение на постройку и реконструкцию жилья.

В 2013 году были введены ограничения на градостроительную и иную хозяйственную деятельность в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь». 42 населенных пункта Рыбновского и Рязанского районов вынуждены были привыкать к новой реальности. Тогда, при принятии нового регламента, как это часто бывает, ни у местных жителей, ни у есениноведов, ни у предпринимателей, работающих на этих территориях, не поинтересовались, что они обо всем этом думают. А между тем эти запреты создали и продолжают создавать гражданам много проблем.

Чтобы узнать у людей их отношение к действующим ограничениям, Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина проведет масштабный соцопрос, который охватит значительную долю постоянно проживающего на этой территории населения.

«О каком сохранении наследия мы говорим?»

Активисты, которые не один год борются за отмену или хотя бы смягчение запретов, надеются, что благодаря исследованию голос местных жителей наконец-то будет услышан властями. Пока же Алексей Шишов, бывший глава Пощуповского поселения, с сожалением констатирует, к чему нынешнее положение дел может привести чрезмерно охраняемые территории в будущем.

- Запрет на постройку новых домов и реконструкцию старых не позволяет местному населению сохранить свое «родовое гнездо». Люди вынуждены бросать участки, которые им перешли по наследству. Пройдет 10, 20, 30 лет - дома разрушатся, а участки зарастут. И о каком сохранении наследия мы говорим? Действующие ограничения полностью перекрывают возможность развития и самого Государственного музея-заповедника С. А. Есенина. Благоустройство территории становится невозможным. Для привлечения туристов необходимо воссоздать историческую среду есенинской эпохи. Например, организовывать конные прогулки, создать гончарную мастерскую и кузницу. Да начать хотя бы с обслуживания гостей - обеспечить туристов проживанием и питанием.

И важно отметить, что отсутствие развития музея в том числе препятствует созданию новых рабочих мест в регионе.

Голоса соберут студенты вуза

В ноябре 2022 года губернатор Рязанской области Павел Малков выразил намерение развивать территорию «Есенинской Руси» через консультации с экспертами, подготовку заключения государственной историко-культурной экспертизы для поиска конструктивного решения данного вопроса, проработанного со всех сторон. В рамках комплекса экспертных мер важную роль играет мнение общественности. Речь идет о жителях данных территорий и владельцах дачных участков, которые могут озвучить свое мнение по поводу существующих ограничений. При этом, очень важно понять объективную позицию, в которой учтено мнение не только команды активистов, но и представителей разных групп, проживающих в охранной зоне

Директор института истории, философии и политических наук РГУ им. С. А. Есенина Оксана Амурская убеждена, что проведение социологического исследования поможет выяснить, как местная общественность относится к действующим запретам.

- На территории Рязанского и Рыбновского районов РГУ имени Есенина планируется проведение масштабного социологического исследования, которое будет призвано выявить отношение местного населения к ограничениям, действующим в охранной зоне музея-заповедника «Есенинская Русь». Данное действие согласовано с руководством региона. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области поддержала идею организации исследования и выразила заинтересованность в его проведении. Анкетирование будут проводить студенты в рамках производственной практики. Они пройдут предварительный инструктаж, который позволит освоить на практике навыки коммуникации, заполнения и обработки анкетных форм. Подобный опыт очень ценен для освоения необходимых профессиональных компетенций и будет содействовать общему делу развития Рязанской области и формирования активной гражданской позиции современной молодежи.

Анкетирование пройдет с 21 по 25 июня 2023 года. Интервьюеры будут работать на улицах 16 населенных пунктов. Руководство РГУ, администрации Рыбновского и Рязанского районов призывают местных жителей активнее проявлять свою гражданскую позицию и охотно идти на контакт с интервьюерами, тем более что опрос каждого отвечающего займет по времени не более четырех минут.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Администрация Рыбновского района окажет содействие проведению опроса

Начальник отдела по работе с территориями администрации Рыбновского района Виктор Зайцев:

- Местное население заинтересовано в том, чтобы получить разрешение на постройку и реконструкцию жилья. Администрация района также относится положительно к проведению социологического исследования. Охранные зоны очень сдерживают рост индивидуального строительства на наших территориях. Взаимодействие с РГУ имени Есенина налажено, и мы окажем максимальное содействие при проведении опроса. Для максимального сбора информации главы поселений выделят представителей администраций, которые будут сопровождать интервьюеров.

ПОДРОБНОСТИ

Соцопрос будет проводиться в следующих населенных пунктах

В Рыбновском районе: с. Константиново, с. Вакино, д. Марково, с. Кузьминское, с. Пощупово, с. Костино, с. Федякино, с. Новоселки, с. Истобники, с. Летово, д. Романцево, д. Сидоровка, с. Старолетово, п. Завода Ветзоотехника.

В Рязанском районе: с. Заборье, с. Коростово.