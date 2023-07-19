Х-образная форма решетки радиатора выделяет эту модель среди всех остальных.

Воскресным днем, 16 июля, на центральной площадке парка развлечений «В некотором царстве» был замечен большой предмет, накрытый темной материей. Судя по контурам, это был автомобиль. Но какой? Это-то и вызывало неподдельный интерес у посетителей парка.

- Ждите пяти часов вечера, а пока наслаждайтесь живой музыкой, - отвечали им организаторы сего мероприятия.

Рязань приветствовала нового короля

Наступил час Х. Под торжественную музыку и фонтан фейерверка защитная ткань с виновника торжества была снята. Взорам граждан предстал новый, сияющий лаком автомобиль. Это новая модель китайского производителя Chery – автомобиль бизнес-класса Arrizo 8.

Чтобы увидеть, что скрывает под собой черная ткань, гостям парка «В некотором царстве» пришлось ждать пяти часов вечера.

Представлен он был как новый король дорог в своем классе. Да, это не простой автомобиль массового сегмента, но и не супер-пупер шик типа Bentley или Maybach. Но мало объявить себя королем, надо еще и соответствовать этому званию.

Элегантный, как рояль

Внешний вид автомобиля Chery Arrizo 8 как бы подчеркивает его статус, но при этом отвечает современным требованиям дизайнерской мысли. Кузов D-класса вызывает своими размерами уважение, а не раздражение. Отделка хромом присутствует, но не изобильно-вызывающе.

Сзади светодиодные фонари объединены горизонтальной планкой, которая подчеркивает ширину автомобиля. Изящные линии кузова подчеркивают статус данного авто. При этом дизайн заднего крыла отражает динамику автомобиля, его стремление к скорости. А Двойные выхлопные трубы придают ему спортивный стиль.

Сзади светодиодные фонари объединены горизонтальной планкой, подчеркивающей ширину автомобиля.

Спереди Х-образная форма решетки придает немного агрессивный вид, и выделяет эту модель среди остальных.

Литые легкосплавные 18-дюймовые диски оригинального дизайна гармонично дополняют созданный имидж.

Отдельно хотелось остановиться на крыше. Она панорамная. То есть из прозрачного стекла. При этом крыша сдвижная, имеет защиту от защемления и голосовое управление. То есть достаточно сказать ей, чтобы она открылась или закрылась, и часть ее вернется назад. Все это позволяет пассажирам наслаждаться свежим воздухом и панорамным видом окружающего ландшафта.

А что внутри?

Но мало выглядеть красивым снаружи, важно, что у автомобиля изнутри. Перефразируя известную фразу, по одежке встречают, по начинке провожают.

Начнем с самого главного агрегата, так сказать с сердца автомобиля – его двигателя. Это рядная «четверка» объемом 1,6 литра. Благодаря турбонаддуву такой, мягко говоря, не впечатляющий объем выдает мощность в 186 лошадиных сил, что в купе с роботизированной коробкой DCT7 позволяет разгонять полторы тонны металла, стекла и пластика до скорости 100 км/час менее чем за 9 секунд и развивать максимальную скорость до 205 км/час. Несмотря на такие возможности, двигатель очень экономичный – в смешанном цикле заявленный производителем расход – 6,2 литра на 100 километров пути. Бензин можно лить даже 92-й. Но по личному опыту могу сказать, что если производитель пишет «не ниже», то это означает, что при использовании такого топлива двигатель не пострадает, но его характеристики будут оставлять желать лучшего. Поэтому, для раскрытия показателей во всей красе, лучше использовать бензин с октановым числом не ниже 95.

Оценить все возможности Chery Arrizo 8 можно, если пройти на ней тест-драйв.

При управлении автомобилем водителю не о чем беспокоиться – почти во всем ему поможет электроника. В Chery Arrizo 8 установлены практически все системы, отвечающие за активную и пассивную безопасность: курсовая устойчивость поможет удержать автомобиль в сложных дорожных условиях (скользкая дорога), удержит автомобиль в полосе, поможет управлять в пробках, предупредит о возможности столкновения сзади, сбоку, датчики света и дождя сами включат фары и дворники. А если случилось ДТП – то 10 подушек безопасности увеличат шансы остаться живым и невредимым.

Внутри салона все выглядит стильно и эстетично. Сиденье водителя регулируется в шести направлениях. Благодаря удлиненной колесной базе на заднем ряду сидений очень просторно, что делает поездку пассажиров очень комфортной. Разделенная система климат-контроля позволяет поддерживать оптимальную температуру воздуха для каждого находящегося в машине, даже если эти требования немного разнятся.

Не верь своим глазам, а верь своему опыту

После презентации мне предложили проехаться за рулем новой модели. Я согласился. Сказать, что это небо и земля по сравнению с тем, что у меня есть – не сказать ничего. В салоне очень приятно находиться, очень тихо. Управление задним ходом по камере очень легкое. На дороге не чувствуешь ускорения. Тут надо быть очень внимательным, чтобы ненароком не превысить разрешенную скорость. Управление очень легкое. В общем, не машина – мечта.

Наша справка

Пройти тест-драйв и приобрести автомобиль Chery Arrizo 8, а также другие модели этого бренда можно у официального дилера CHERY «Восток Авто» по адресу г. Рязань, Московское шоссе, 24. Тел.: 8 (4912) 777-310 vostok-rzn-chery.ru

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