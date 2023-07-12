«Вы что, пришли сюда заработать?» Подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней находится на свободе

Молодой человек, подозреваемый в изнасиловании в Шацком районе, продолжает угрожать девушке.

В Шацком районе Рязанской области молодой человек, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней, продолжает находится на свободе. Ему целенаправленно не избирают меру пресечения. Об этом сообщил адвокат Геннадий Нефедовский на своем канале в YouTube.

Как указано в одном из представленных документов, с декабря 2021 по февраль 2022 года подозреваемый в изнасиловании «неоднократно вступал в половое сношение с несовершеннолетней против ее воли, применяя к ней насилие, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей».

Подросток и ее мама подали ходатайство в Сасовское МСО для взятия под стражу подозреваемого, но следователь Виктория Муратова отказалась это ходатайство удовлетворять:

«Предварительное следствие решило отказать в удовлетворении ходатайства, так как следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий».

Как сказала мама потерпевшей, и уголовное дело в отношение подозреваемого очень долго не возбуждали.

«Вы что, пришли сюда заработать? Ничего у вас не получится», - вспоминает женщина слова некоего начальника.

Только после личного обращения к заместителю руководителя СУ СК России по Рязанской области Дмитрию Маликову, уголовное дело возбудили.

«Когда семья собралась подавать заявление о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования, последовало приглашение из комиссии по делам несовершеннолетних. Но не для оказания поддержки…» - рассказывает Геннадий Нефедовский.

По словам мамы, там ее предупредили, что якобы даже у них есть интимные фотографии ее дочери, и они готовы выложить их в интернет. Когда мать дала согласие, мол, выкладывайте, те замяли разговор.

В настоящее время адвокат Геннадий Нефедовский пытается привлечь к этому делу Центральный аппарат СК России.