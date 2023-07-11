Сасово всегда ждет гостей, особенно - в дни фестиваля

Вдова Галина Аверкина передает в дар музею новые экспонаты.

Приезжая очередной раз в Сасово, не перестаешь удивляться, как преображается город. Благодаря участию в государственных программах здесь реализуются проекты по благоустройству, ремонту дорог и объектов социально-культурной сферы, строятся и ремонтируются детские сады и школы. Если вы не были в Сасове несколько лет, обязательно приезжайте - будете приятно удивлены.

Лучше всего посетить город в конце июня - в эти дни здесь проходит традиционный фестиваль народного творчества, посвященный композитору Александру Аверкину, уроженцу Сасовской земли. Фестиваль, без преувеличения, стал визитной карточкой города. В этом году он прошел уже в двадцать шестой раз!

Нынешний фестиваль - это не просто песенный концерт. За два дня в городе прошло полтора десятка мероприятий, в которых приняли участие более 600 гостей из разных уголков страны. Все площадки нам, по объективным причинам, посетить не удалось, но те локации, в которых мы побывали, оставили сильное впечатление!

Единственный в мире

Музей русской песни, который носит имя Александра Аверкина, является частью сасовского краеведческого музея. Он был открыт 25 июня 2000 года в дни третьего Всероссийского Аверкинского фестиваля. В открытии приняла участие народная артистка СССР Людмила Зыкина.

- Музей расположен в бывшем купеческом особняке 1890 года постройки, - рассказывает директор музея Марина Камзеева. - Совсем недавно закончен ремонт, принимаем гостей в отремонтированных залах. Купец поддерживал в свое время наш местный хор, и весьма символично, что музей русской песни располагается именно в этом здании. Все гости фестиваля обязательно посещают наш музей.

Главный научный сотрудник Людмила Дианова поясняет:

- Сегодня у нас проходит акция «Дар музею». На фестиваль приезжают гости, любители русской песни и, как правило, приносят музею свои дары. Таким образом собирается целая коллекция подарков участников фестиваля.

Основной вклад внесла Галина Васильевна Аверкина, вдова композитора - более тысячи экспонатов.

- Как я расставалась с этими экспонатами для музея? Очень легко! Я отдавала их в вечность, в то, что будет жить, - говорит Галина Аверкина. - Все мы когда-нибудь уйдем, а люди должны знать историю: кто родился на этой земле, откуда его корни, какими соками он питался, что он взял и что он отдал. Что такое народная песня, русская песня? У каждой песни есть автор. Другое дело, что автора не помнят, не знают, забывают. Некоторые песни Александра Петровича уже называют народными. Это - народный композитор, и праздник - народного творчества. Здесь - все, чем живет народ.

Вот и сегодня Галина Васильевна передала в дар музею несколько экспонатов. Среди них - березовый туесок, много лет назад подаренный Александру Аверкину почитателями его таланта, и афишу одного из его выступлений. А выступлений таких было множество - только в подразделениях Советской армии он провел более 800 шефских встреч и концертов.

В импровизированный концерт превратилась и акция «Дар музею» - каждый из гостей не только преподносил подарок музею, но и исполнял свой музыкальный номер. Все это проходило в очень душевной, почти семейной атмосфере и дало позитивный заряд всем присутствующим на целый день.

Немаловажно, что гости отмечают уникальность музея. Они подчеркивают, что дарят подарки единственному в мире музею русской песни.

От круглого стола к «Городу мастеров»

Круглый стол «Песенное наследие в духовной жизни российского общества», в котором приняли участие как уже знакомые нам гости музея русской песни, так и другие профессиональные деятели в области народного творчества - это своеобразная дискуссионная площадка, где не обходилось без споров и разнообразия мнений. Самое главное - участники видят в Аверкинском фестивале большое будущее.

- Сейчас наш фестиваль - это борьба за русскую душу, - отметила Галина Аверкина. - Нас заглушили, сделали русскую песню неформатной. Я мечтаю дожить до того времени, когда из гостиниц, отелей в западных странах будет слышна русская музыка - русские песни о любви, о матери, о Родине. Совсем рядом с МКЦ - местом проведения круглого стола, расположен парк 40 лет ВЛКСМ, где происходят все главные события второго дня фестиваля. Здесь и выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», и выставка творческих художественных работ, и гастрономическая площадка «Сасово гостеприимное».

- Мы - татарское поселение, село Бастаново, - говорит одна из участниц гастрономической площадки Надежда Симашова. - Наше село многонациональное, в нем живут татары, русские, украинцы, узбеки, таджики. Живем в дружбе, согласии, в мире. Я русская, муж у меня - татарин. Печем татарские сладости. У нас есть свой маленький музыкальный ансамбль.

В этих парковых аллеях сасовцам удалось пообщаться и с высокими гостями фестиваля - главой Росгвардии Виктором Золотовым, губернатором Рязанской области Павлом Малковым и, конечно, хозяйкой всех мероприятий - главой администрации Сасова Евгенией Рубцовой. Вместе с ними народ устремился к главной площадке фестиваля.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, глава администрации Сасова Евгения Рубцова и губернатор Рязанской области Павел Малков среди жителей города и участников фестиваля.

Кульминация фестиваля - гала-концерт

Главное и самое красочное действо фестиваля - гала-концерт. Десятки коллективов со всей страны порадовали собравшихся творческими номерами. Открыли концерт местные юные барабанщицы, которые совсем недавно вернулись из «Артека», где их восхитительное выступление на всероссийском конкурсе никого не оставило равнодушным. Лауреатом премии Рязанской области имени Александра Аверкина в этом году стала Алена Коротаева. Премию ей вручил глава региона.

- Сегодня Сасово встречает гостей со всей страны, - сказал в своем выступлении губернатор Павел Малков. - Это знаковый для всех нас фестиваль народного творчества. Все - и в России, и далеко за ее пределами - знают и любят песни знаменитого земляка. Без него даже историю народной музыки представить невозможно. Фестиваль существует уже более четверти века, это прекрасная и добрая традиция, которая, я уверен, будет продолжаться еще много лет. Важно, что сегодня фестиваль объединяет людей, это очень актуально.

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова подвела итоги фестиваля:

- Месяцы подготовок полностью оправдали наши ожидания. Весь следующий день получала массу добрых отзывов. Я и сама испытала немало положительных эмоций. Особенно, когда гости всем парком скандировали: «Аверкин!». Хочу сказать огромное спасибо всей своей команде: коллегам из администрации, сотрудникам сферы культуры, образования, службы благоустройства, всем, кто вложил силы и душу в организацию фестиваля. Ведь за радостью нескольких тысяч посетителей этого мероприятия - практически круглосуточная работа нескольких сотен людей. Конечно, всего этого не было бы без помощи наших спонсоров. Финансовую поддержку городу оказали более 50 предприятий и предпринимателей. Спасибо им за возможность привезти в город лучшие коллективы и солистов, исполняющих русские народные песни. Вместе с ними мы смогли подарить праздник тысячам сасовцев и гостей города!

На сцене - заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

Невозможно рассказать обо всех мероприятиях прошедших двух дней. Как нельзя описать словами те чувства, которые испытывали жители и гости города Сасово в эти дни. Лучше все увидеть своими глазами. Сасово всегда ждет гостей. А в дни фестиваля - особенно.

Сергей НИКОЛАЕВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вдова Галина Аверкина:

- Есть очень личное, а есть более объемное. Личное - это то, что Александр Петрович вернулся туда, где он родился. Когда все начиналось, я не предполагала, что это выльется в праздник такого масштаба. Я думала, что это будет на районном уровне, просто концерт памяти. Сегодня здесь собирается вся Россия и не только Россия - здесь гости и из-за рубежа. Для меня это огромная радость.

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