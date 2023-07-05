Рязанская область оказалась в хвосте российского рейтинга качества дорог

Хотя на ремонт дорог в последнее время выделяются миллиарды, коренным образом изменить ситуацию в Рязани и области не удается.

Согласно исследованию РИА Новости, опубликованному 3 июля 2023 года, Рязанская область заняла 74-е место среди 85 регионов страны по качеству автомобильных дорог.

Доля автодорог регионального (или межмуниципального) и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2022 года составила всего 36%. Плотность дорог с твердым покрытием - 281,2 км на 1000 кв. км территории.

Надежды на лучшее

В июле 2022 года президент России Владимир Путин на совещании по вопросам дорожного строительства поручил правительству привести до конца 2027 года в нормативное состояние до 85% автомобильных дорог. По следам его распоряжения в ноябре того же года губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым подписал меморандум о развитии автомобильных дорог общего пользования.

На той же встрече Павел Викторович отметил, что работы запланированы на участках дорог общей протяженностью более 860 км.

А к концу 2024 года в Рязанском регионе необходимо привести к соответствующим нормам до 50% от общего числа дорог.

Ближе к реальности

В аналогичном исследовании по итогам 2021 года Рязанская область располагалась на 73-м месте. Тогда доля автодорог регионального (или межмуниципального) и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляла 34,2%, а плотность дорог с твердым покрытием - 274,2 км на 1000 кв. км территории.

Можно констатировать, что за год дороги в Рязанской области стали ближе к нормативным показателям всего на 1,8% из 14% необходимых. Также можно заметить, что процентное соотношение увеличилось, но место области в рейтинге стало ниже на одну позицию. Возникает резонный вопрос: почему так произошло?

Свои комментарии по этому поводу нам дали руководители стотысячного рязанского автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани»:

- Когда РИА Новости публикуют такие исследования, хочется посмотреть, как к этим цифрам приходят аналитики, какие данные используются при расчете. И только тогда можно говорить об объективности подобных исследований. Результат Рязанской области очень плачевный, и это удручает. Относительно поручения губернатора Павла Малкова по приведению в нормативное состояние 50% дорог и в целом развитию дорожного хозяйства, можно отметить следующее. Первое, это объем финансирования, которое выделяется на ремонт дорог. Второе, та подготовка, которая была проведена заранее, например, разработка проектно-сметной документации.

И, конечно же, сроки и оперативность выполнения контрактов. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - это двухлетний контракт. И если такими темпами двигаться, то мы далеко не уйдем. Мы не сможем привести в нормативное состояние запланированные 50% дорог.

Не только ремонт, но и содержание

При этом руководство сообщества напомнило о том, что в пределах областного центра ими уже была предложена и успешно зарекомендовала себя за последние несколько лет методика ремонта картами. Технология позволяет быстро и, самое главное, незатратно привести дороги в нормативное состояние.

- Нам будет очень интересно посмотреть, как поручение президента будет выполняться. Но самое главное, чтобы с количеством сохранялось еще и качество. Если регион к 2024 году приведет 50% дорог к нормативному состоянию, важно, чтобы они сохранили свои эксплуатационные свойства на протяжении всего периода пользования. А для этого, помимо самого ремонта дорог, их надо содержать: очищать дорожное полотно, проводить ремонт повреждений в ливневой канализации, выравнивать и укреплять обочины, своевременно устранять выбоины.

В ТЕМУ

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской, заняли следующие места:

• Мордовия - 70;

• Тамбовская область - 68;

• Владимирская область - 64;

• Нижегородская область - 62;

• Тульская область - 36;

• Липецкая область - 23;

• Пензенская область - 14.