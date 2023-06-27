Путь в «Новое измерение»: квартиры в центре города по спеццене от 2,7 млн рублей

ЖК «Новое измерение» - это четыре монолитных дома разной этажности с индивидуальным и автономным отоплением.

Наверняка у каждого в жизни случались такие моменты, когда хотелось уйти от суеты повседневности и перенестись в другое измерение. Там всегда светит солнце, окружают любимые люди, слышен детский смех, и вы ощущаете комфорт во всех проявлениях. Но на самом деле мечта гораздо ближе, чем можно себе представить. Ведь чувство радости нам дарят близкие, а то самое особое место силы уже ждет счастливчиков - это новый современный городской квартал класса «комфорт плюс» «Новое измерение». Он представляет собой четыре монолитных дома разной этажности с индивидуальным и автономным отоплением, два из которых находятся на стадии строительства!

И сегодня, когда открылись продажи второй очереди жилого квартала, у вас есть уникальная возможность стать частью единого измерения для создания комфортной среды, наполненной и счастливой жизни. Вторая очередь - это продолжение комплексной застройки в центре Рязани на улице Чкалова. Уникальный по своей архитектуре и расположению дом позволит жителям наслаждаться не только открытой панорамой на окружающую территорию, но и на весь город! Благодаря разной этажности секций (от 18 до 25 этажей) во дворе и в квартирах всегда будет много солнечного света. Говорят, что счастье нельзя измерить, но наш новый квартал докажет вам обратное!

Планировка вашей мечты

Во втором доме (ул. Чкалова, д.23 к.1) представлен широкий выбор планировочных решений: более 20 видов функциональных, грамотно продуманных смарт-планировок. Площадь квартир вариативна и начинается от 26,63 кв. м, при этом свободного пространства будет достаточно, чтобы отделить зоны для отдыха и работы и эргономично обустроить свое жилье. Чему отдать предпочтение в выборе планировки квартиры, решать только вам: большой метраж и свободные квадратные метры, светлые лоджии или наличие мастер-спальни с выходом в гардеробную и ванную комнату, а может, кухни-гостиные и удобные холлы? Какой бы вариант вы ни выбрали, в любом метраже ваша квартира будет современной, безопасной и комфортной. Автономное отопление сделает вас независимыми от причуд городских теплосетей и значительно сократит расходы по тарифам.

Когда вам передадут ключи, все самые сложные и шумные работы останутся позади. Благодаря предчистовому варианту отделки вы сможете оформить квартиру исключительно по своему вкусу. Когда проводка и коммуникации разведены по комнатам и подключены, можно посвятить себя самой приятной - дизайнерской - части ремонта.

Комфортная среда для всех

Выходя из квартиры, вы попадаете в эстетичное пространство с дизайнерской отделкой. Здесь просторные светлые холлы, выполненные в едином лаконичном стиле, с продуманными функциональными зонами для удобства жильцов. Один из элементов комфортной среды, особенно для семей с маленькими детьми, - колясочные. Здесь можно хранить, помимо детских колясок, также спортивный инвентарь - велосипеды и санки. А в цокольном этаже расположены кладовые, которые легко трансформируются под хранение солений, автошин, лыж и прочих предметов, которыми вы не хотите захламлять свою квартиру.

Из подъезда на лифте вы можете спуститься сразу в подземный паркинг или выйти во двор.

Жилой квартал «Новое измерение» - это гостеприимное пространство со своей особой атмосферой. В распоряжении у жителей большая благоустроенная территория с четким зонированием пространства. Для детей оборудуют несколько разновозрастных современных детских площадок, а любители здорового образа жизни получат возможность ежедневно заниматься физкультурой на спортплощадках прямо рядом с домом.

Но самый большой подарок, который ГК «ЕДИНСТВО» сделала всем жителям квартала - собственная прогулочная аллея. Вместо бесконечной вереницы домов - перед глазами у вас живописные пейзажи, особенно если вы владельцы видовых квартир на верхних этажах.

Любители здорового образа жизни получат возможность заниматься физкультурой на спортплощадках.

Место силы

Локация, которую выбрала ГК «ЕДИНСТВО» для жилого квартала «Новое измерение» - одна из главных изюминок этого проекта. Недалеко расположены крупные торговые центры – «Виктория Плаза» и «Премьер», фитнес-клуб Fitness House, спортивные и медицинские учреждения, аптеки, школы и детские сады, а также высшие учебные заведения: РязГМУ им. И. П. Павлова, РГУ имени С. А. Есенина и другие социально значимые объекты инфраструктуры.

Но это еще не все привилегии, которые получат владельцы квартир. Впервые в Рязани при возведении уютного жилого квартала ГК «ЕДИНСТВО» самостоятельно построит детский садик на 80 мест и безвозмездно передаст его городу. Таким образом благодаря близости к центру Рязани, удобной логистике района и заботе застройщика о благополучии молодых семей жители квартала смогут достигать большего, решая деловые и личные задачи быстро и с максимальным комфортом.

«Новое измерение» - это уникальное жилое пространство для гармоничной жизни: комфортная работа, полноценный отдых и самореализация станут измеримы и достижимы.

Квартира в центре по спеццене? Возможно!

Кто не мечтал о квартире в центре, чтобы не тратить время на простой в автомобильных пробках и чтобы вся жизнь города была как на ладони? Но большинство людей останавливают мысли о высокой цене за квадратный метр. Однако в случае с жилым кварталом «Новое измерение» вас ждет большой сюрприз - для своих клиентов ГК «ЕДИНСТВО» предлагает уникальную спеццену от 2,7 млн рублей за квартиру в центре Рязани!

Программа лояльности и поддержки новоселов «Спеццены» существует в компании уже несколько лет. Покупатели могут не только стать обладателями высоколиквидного жилья по привлекательной цене, но и подобрать под свои потребности подходящую планировку, метраж, этажность. «Спеццены» - это квартиры с плюшками! Давайте разберемся, какие преимущества эта программа дает клиентам.

Плюшка №1. Специальная цена на квартиру в интересующем районе города.

Плюшка №2. Именной сертификат на бонус (скидку), который можно использовать на покупку квартиры, кладовки или паркинга в одном из объектов ГК «ЕДИНСТВО» и который суммируется с другими акциями.

Плюшка №3. Различные варианты ипотеки от 13 банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» на выгодных условиях. Ипотечный брокер совершенно бесплатно сделает для вас просчет по имеющимся предложениям и подберет наиболее выгодную программу под ваши условия. Специалист по ипотеке проведет подробную консультацию, ответит на все ваши вопросы, подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов. Вы получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО». Останется лишь поставить свою подпись под кредитным договором.

Плюшка № 4. Программа «Рассрочка 0% без переплат».

Плюшка №5. Скидки на ремонт и обустройство у партнеров по дисконтной программе «Вместе». Карту получают все клиенты, заключившие договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель программы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров застройщика и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. С полным перечнем предприятий - партнеров можно ознакомиться на сайте vmeste62.ru/discount.

Перед глазами у жителей будет зеленая зона, а с верхних этажей откроются живописные виды.

Как попасть в число счастливых обладателей специального предложения? Все очень просто - позвоните по телефону (4912) 900-700 и получите приглашение на консультацию в офис продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО». Квартиры в центре города по такой лояльной цене на старте продаж расходятся очень быстро. Если хотите оказаться в числе счастливчиков, торопитесь!

Рассрочка есть, процентов нет!

Среди плюшек, которые ГК «ЕДИНСТВО» дарит своим клиентам, есть очень интересное предложение - «Беспроцентная рассрочка 2.0», которая позволяет купить квартиру на комфортных для клиента условиях. Чтобы вам было легче разобраться и как можно скорее им воспользоваться, остановимся на нем подробнее. В зависимости от вашей финансовой ситуации вы можете выбрать один из имеющихся вариантов.

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку до 24 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома) с обязательной оплатой до 70 % в течение трех месяцев с момента подписания договора.

4. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

Получите свой лучший зачет!

Современный рынок недвижимости предлагает разные варианты, с помощью которых можно улучшить жилищные условия. Чтобы начать качественно новую жизнь в новой квартире, многие принимают решение избавиться от старого жилья. Трейд-обмен квартир как инструмент, с каждым годом набирает все большую популярность. Это комфортный способ обмена «вторички» на новостройку, при котором деньги от продажи прежней квартиры сразу перечисляются на оплату жилья. Для ГК «ЕДИНСТВО» важно, чтобы сервис был на высоком и качественном уровне, поэтому в компании запустили программу «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» с новыми условиями.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями программы, вам нужно сделать всего 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев с фиксацией цены договора. ***

5. Реализовать Вашу квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

*В программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» принимают участие все жилые комплексы, кроме ЖК «Космос» и ЖК «Правый берег».

** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются ряд крупных рязанских агентств недвижимости.

***Программа «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ 2.0» суммируется со спецценами, приветственным бонусом, акциями и спецпредложениями.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

Доверяя комплексное решение квартирного вопроса опытным специалистам, вы гарантированно получите современную, комфортную квартиру в лучшем районе Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

Дисклеймер

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Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Символ». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Изображения, фотографии, проектные и планировочные решения, демонстрирующие будущее состояние

и характеристики объектов могут не совпадать с фактическими характеристиками, в т. ч. в связи с внесением Застройщиком изменений в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством. Цена может измениться. Актуальные цены смотрите на сайте edinstvo62.ru

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