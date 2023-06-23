Архитектор Маттео Фугацца: Серия набережных создаст линейную парковую систему вдоль Оки

Итальянский архитектор предложил создать на берегу главной рязанской реки систему комфортабельных набережных

Древний город Рязань гордится своей богатой историей и предлагает обширную программу для туристов. Это и экскурсии по Кремлю, и прогулки по уютной деревянной центральной части города с сохранившимися резными домами, и конечно, путешествия в Константиново, на городище Старой Рязани. Но парадокс в том, что в самом городе на Оке до сих пор нет ни одной благоустроенной набережной вдоль этой великой реки. Если сравнивать с похожими по потенциалу европейскими Миланом, Лондоном или старинными русскими городами Ярославлем, Нижним Новгородом, Тулой, то Рязань в этом инфраструктурном компоненте им явно уступает.

Архитектор предложил эскизы оформления набережной.

«Мы больше не начинаем с городской экспансии, а придаем значение общественным местам»

Мы обратились к одному из ведущих европейских архитекторов за советом, каким образом возможно преобразить Рязань и создать в городе красивую набережную для приятного променада горожан и туристов.

Архитектор из Милана Маттео Фугацца познакомился с Рязанью в прошлом году, посетив Форум древних городов. Он поделился с нами, что старинный город на Оке его впечатлил, и с интересом предложил свои варианты по его развитию.

- Вспоминаю свой визит в ваш прекрасный город с большим удовольствием и ностальгией. Вот как я могу проанализировать задачу обустройства набережной Оки и расширения города. Это важный вопрос, потому что главный аргумент - возможность постоянного и более полного использования берегов рек проживающим здесь населением.

Архитектор предложил использовать зону для расширения города и территорию около реки в северной части Рязани.

- Судя по фотографиям, которые можно скачать в интернете, берега Оки, безусловно, подходят для отдыха, и здесь много таких мест, где горожане проводят свободное время. Однако, как я понял, в этом районе бывает половодье. Чтобы сделать расширение города в сторону реки безопасным для населения и выгодным для застройщиков, необходимо продумать комплекс натуралистических инженерных работ, препятствующий (насколько это возможно) этим природным явлениям. В связи с работами по обезвреживанию русла и берегов реки Оки можно будет подумать о создании адекватной системы охраны ландшафта, которая, с одной стороны, повысит ценность площадей между городом и рекой, одновременно предоставляя гражданам свободный доступ к воде, чтобы наслаждаться ее красотой 365 дней в году. Для устойчивого развития города эта работа должна быть включена в более общий и органичный дизайн, чтобы не стать изолированным эпизодом, малополезным для общества.

На карте (см. фото 1) Рязани архитектор указал область для потенциального естественного расширения города (желтый цвет) и область возможной набережной (оранжевый цвет).

Фото 1. Место для потенциальной набережной.

- Оранжевая зона - это та, которая, естественно, останется доступной в городе после его расширения. Однако это выглядит как своего рода тупик. Оборудовать эту зону было бы прекрасно, в качестве элемента в новом районе городской застройки, чтобы она не выглядела как отдельный эпизод, не связанный с общим городом. В Европе с некоторых пор наметилась тенденция выводить городские услуги за пределы города. Мы больше не начинаем с городской экспансии (рынок недвижимости), а придаем значение общественным местам, используем программы по развитию и улучшению общественных мест, чтобы создать условия для ведения бизнеса на рынке недвижимости. Этот подход позволяет избежать точечных вмешательств на территории, которые связаны только с микропланированием и вряд ли создадут ценность для всего сообщества в среднесрочной перспективе и не будут движущей силой серьезных изменений в городской ткани. Нужно смотреть на территорию в целом.

«Необходимо сооружение ряда насыпей и водосбросов для управления течением реки»

Возвращаясь к вопросу о реальности реализации задуманного, итальянский архитектор отмечает, что центр Рязани исторически не зря расположен на возвышении.

- В свете сегодняшних гидрогеологических явлений понятно, что это не просто военная уловка. Мы, конечно, не можем думать о том, чтобы поднять весь город или даже только новую городскую зону расширения. Однако можно провести ряд работ, позволяющих регулировать и смягчать такие чрезмерные действия. Самая «простая» работа, которую стоит рассмотреть, это сооружение ряда насыпей и водосбросов для управления течением реки во время паводков. Но не только в той части, которая ближе всего к дороге, а от Трубежа, частично до Кремля, и охватывающая все течение реки.

Один из вариантов по устройству набережной.

По мнению итальянского архитектора, реализация такого решения позволит не только восстановить город от последствий наводнения и увеличить значение всех территорий к северу от Рязани, но создать зеленую зону, которую можно будет постоянно использовать для прогулок и связать с городом.

- Зеленые зоны, уже существующие на реке, могли бы легко остаться там, где они есть. Серия набережных создаст приподнятую оборудованную линейную парковую систему. Вдоль этого парка можно найти не только виды и спуски по реке, но и различные коммерческие развлекательные мероприятия. Возвышенное положение линейного парка позволит развивать (для вновь расширяющихся площадей города) в теплое время года систему устойчивой мобильности, а не просто создать место для развлечений. Речь идет не об одной могучей насыпи (которая казалась бы стеной с удивительно сильным воздействие на ландшафт), а системы набережных, создающих живой ландшафт, начиная от реки в сторону города, - отмечает Маттео.

На набережных он предлагает расположить пешеходные и велосипедные дорожки, а также эстакады для отдыха горожан.

Для примера архитектор предлагает ознакомиться с чертежами, которые он сделал для аналогичного проекта, предложенного для других муниципальных администраций Европы.

- Мне кажется очевидным, что возможности использования и благоустройства территорий между Окой и городом обладают огромным потенциалом. Но нам нужен амбициозный проект, у которого есть гораздо более высокая цель, чем единственное расширение города. Это будет не только преимущество с точки зрения природы и использования территории, но и для развития городских районов, так и для всей экономической деятельности, связанной со спортом и отдыхом.

Отдыхать на набережной приятно всем.

Рязанские градостроители также отмечают, что единственно экологично верный вектор развития Рязани направлен в сторону Солотчи. Исторически сложилось, что в этом направлении отсутствуют промышленные предприятия, и для жизни этот район считается самым благоприятным. Пойма Оки измеряется миллионами квадратных километров, и, по мнению экспертов, застройка в районе солотчинского выезда из города совершенно безопасна для экосистемы. Что касается строительства на заливных лугах, то для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать опыт застройки Борок и района Северной окружной дороги.

Архитектор предложил различные оформления набережной.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Василий Колдин, директор Рязанского художественного училища:

- Рязань сейчас - почти европейский город. Я наблюдаю за панорамой при въезде в город со стороны Солотчи с 1963 года, и сейчас это богатейший вид. Как меняется город! Как изменились перспективы улиц! Раньше многие из них заканчивались полем. Внутри дворов в центре города, где сейчас ТРЦ «Малина», были хозпостройки, где держали свиней и кур. Это антисанитария, грязь. На площади Свободы собирали стадо коров. Сейчас другие времена, и город должен меняться, развиваться. Конечно, нужно сохранять уникальные памятники деревянной архитектуры, но не все старые дома подряд - город должен смотреть в будущее.