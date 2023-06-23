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Общество23 июня 2023 8:45

Архитектор Маттео Фугацца: Серия набережных создаст линейную парковую систему вдоль Оки

Итальянский архитектор предложил создать на берегу главной рязанской реки систему комфортабельных набережных
Источник:kp.ru
Итальянский архитектор предложил создать на берегу главной рязанской реки систему комфортабельных набережных

Итальянский архитектор предложил создать на берегу главной рязанской реки систему комфортабельных набережных

Древний город Рязань гордится своей богатой историей и предлагает обширную программу для туристов. Это и экскурсии по Кремлю, и прогулки по уютной деревянной центральной части города с сохранившимися резными домами, и конечно, путешествия в Константиново, на городище Старой Рязани. Но парадокс в том, что в самом городе на Оке до сих пор нет ни одной благоустроенной набережной вдоль этой великой реки. Если сравнивать с похожими по потенциалу европейскими Миланом, Лондоном или старинными русскими городами Ярославлем, Нижним Новгородом, Тулой, то Рязань в этом инфраструктурном компоненте им явно уступает.

Архитектор предложил эскизы оформления набережной.

Архитектор предложил эскизы оформления набережной.

«Мы больше не начинаем с городской экспансии, а придаем значение общественным местам»

Мы обратились к одному из ведущих европейских архитекторов за советом, каким образом возможно преобразить Рязань и создать в городе красивую набережную для приятного променада горожан и туристов.

Архитектор из Милана Маттео Фугацца познакомился с Рязанью в прошлом году, посетив Форум древних городов. Он поделился с нами, что старинный город на Оке его впечатлил, и с интересом предложил свои варианты по его развитию.

- Вспоминаю свой визит в ваш прекрасный город с большим удовольствием и ностальгией. Вот как я могу проанализировать задачу обустройства набережной Оки и расширения города. Это важный вопрос, потому что главный аргумент - возможность постоянного и более полного использования берегов рек проживающим здесь населением.

Архитектор предложил использовать зону для расширения города и территорию около реки в северной части Рязани.

- Судя по фотографиям, которые можно скачать в интернете, берега Оки, безусловно, подходят для отдыха, и здесь много таких мест, где горожане проводят свободное время. Однако, как я понял, в этом районе бывает половодье. Чтобы сделать расширение города в сторону реки безопасным для населения и выгодным для застройщиков, необходимо продумать комплекс натуралистических инженерных работ, препятствующий (насколько это возможно) этим природным явлениям. В связи с работами по обезвреживанию русла и берегов реки Оки можно будет подумать о создании адекватной системы охраны ландшафта, которая, с одной стороны, повысит ценность площадей между городом и рекой, одновременно предоставляя гражданам свободный доступ к воде, чтобы наслаждаться ее красотой 365 дней в году. Для устойчивого развития города эта работа должна быть включена в более общий и органичный дизайн, чтобы не стать изолированным эпизодом, малополезным для общества.

На карте (см. фото 1) Рязани архитектор указал область для потенциального естественного расширения города (желтый цвет) и область возможной набережной (оранжевый цвет).

Фото 1. Место для потенциальной набережной.

Фото 1. Место для потенциальной набережной.

- Оранжевая зона - это та, которая, естественно, останется доступной в городе после его расширения. Однако это выглядит как своего рода тупик. Оборудовать эту зону было бы прекрасно, в качестве элемента в новом районе городской застройки, чтобы она не выглядела как отдельный эпизод, не связанный с общим городом. В Европе с некоторых пор наметилась тенденция выводить городские услуги за пределы города. Мы больше не начинаем с городской экспансии (рынок недвижимости), а придаем значение общественным местам, используем программы по развитию и улучшению общественных мест, чтобы создать условия для ведения бизнеса на рынке недвижимости. Этот подход позволяет избежать точечных вмешательств на территории, которые связаны только с микропланированием и вряд ли создадут ценность для всего сообщества в среднесрочной перспективе и не будут движущей силой серьезных изменений в городской ткани. Нужно смотреть на территорию в целом.

«Необходимо сооружение ряда насыпей и водосбросов для управления течением реки»

Возвращаясь к вопросу о реальности реализации задуманного, итальянский архитектор отмечает, что центр Рязани исторически не зря расположен на возвышении.

- В свете сегодняшних гидрогеологических явлений понятно, что это не просто военная уловка. Мы, конечно, не можем думать о том, чтобы поднять весь город или даже только новую городскую зону расширения. Однако можно провести ряд работ, позволяющих регулировать и смягчать такие чрезмерные действия. Самая «простая» работа, которую стоит рассмотреть, это сооружение ряда насыпей и водосбросов для управления течением реки во время паводков. Но не только в той части, которая ближе всего к дороге, а от Трубежа, частично до Кремля, и охватывающая все течение реки.

Один из вариантов по устройству набережной.

Один из вариантов по устройству набережной.

По мнению итальянского архитектора, реализация такого решения позволит не только восстановить город от последствий наводнения и увеличить значение всех территорий к северу от Рязани, но создать зеленую зону, которую можно будет постоянно использовать для прогулок и связать с городом.

- Зеленые зоны, уже существующие на реке, могли бы легко остаться там, где они есть. Серия набережных создаст приподнятую оборудованную линейную парковую систему. Вдоль этого парка можно найти не только виды и спуски по реке, но и различные коммерческие развлекательные мероприятия. Возвышенное положение линейного парка позволит развивать (для вновь расширяющихся площадей города) в теплое время года систему устойчивой мобильности, а не просто создать место для развлечений. Речь идет не об одной могучей насыпи (которая казалась бы стеной с удивительно сильным воздействие на ландшафт), а системы набережных, создающих живой ландшафт, начиная от реки в сторону города, - отмечает Маттео.

На набережных он предлагает расположить пешеходные и велосипедные дорожки, а также эстакады для отдыха горожан.

Для примера архитектор предлагает ознакомиться с чертежами, которые он сделал для аналогичного проекта, предложенного для других муниципальных администраций Европы.

- Мне кажется очевидным, что возможности использования и благоустройства территорий между Окой и городом обладают огромным потенциалом. Но нам нужен амбициозный проект, у которого есть гораздо более высокая цель, чем единственное расширение города. Это будет не только преимущество с точки зрения природы и использования территории, но и для развития городских районов, так и для всей экономической деятельности, связанной со спортом и отдыхом.

Отдыхать на набережной приятно всем.

Отдыхать на набережной приятно всем.

Рязанские градостроители также отмечают, что единственно экологично верный вектор развития Рязани направлен в сторону Солотчи. Исторически сложилось, что в этом направлении отсутствуют промышленные предприятия, и для жизни этот район считается самым благоприятным. Пойма Оки измеряется миллионами квадратных километров, и, по мнению экспертов, застройка в районе солотчинского выезда из города совершенно безопасна для экосистемы. Что касается строительства на заливных лугах, то для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать опыт застройки Борок и района Северной окружной дороги.

Архитектор предложил различные оформления набережной.

Архитектор предложил различные оформления набережной.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Василий Колдин, директор Рязанского художественного училища:

- Рязань сейчас - почти европейский город. Я наблюдаю за панорамой при въезде в город со стороны Солотчи с 1963 года, и сейчас это богатейший вид. Как меняется город! Как изменились перспективы улиц! Раньше многие из них заканчивались полем. Внутри дворов в центре города, где сейчас ТРЦ «Малина», были хозпостройки, где держали свиней и кур. Это антисанитария, грязь. На площади Свободы собирали стадо коров. Сейчас другие времена, и город должен меняться, развиваться. Конечно, нужно сохранять уникальные памятники деревянной архитектуры, но не все старые дома подряд - город должен смотреть в будущее.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ