«На моей памяти он первый человек, который мог съесть столько мяса». Друзья вспоминают хоккеиста Георгия Савина, погибшего, выпав из окна в Рязани

22 июня погиб хоккеист Георгий Савин. Трагедия случилась в Олимпийском городке у дома №2. Фото: пресс-служба МХК «Рязань-ВДВ».

22 июня погиб хоккеист Георгий Савин. Трагедия случилась в Олимпийском городке у дома №2. Георгий выпал из окна квартиры на 18-м этаже. На сегодняшний день точной информации о причинах случившегося нет, проводится доследственная проверка.

«Не только мир хоккея потерял хорошего игрока…»

Капитан команды ХК «Рязань-ВДВ» Николай Полунин провел сезон 2022-2023 с Савиным. Николай вспомнил с чего началось общение с Георгием.

- Гоша приехал на сборы из в ХК «Рязань-ВДВ» в июле 2022 года. Вот он как сел в раздевалке на скамейке справа от меня, так и сидел все сборы, потом и весь сезон. Он был очень добрым и отзывчивым…

В спорте всегда есть какой-то внутренний командный юмор, без грязи. Но кто-то понимает его, а кто-то нет. Гоша всегда понимал шутки и относился к ним с улыбкой, без обид. Он ко всем окружающим относился хорошо, положительно. И к нему все без злобы. Если его о чем-то просили, он всегда помогал.

- Вспомнилась история… После утренних тренировок у нас всегда был выходной, - рассказывает Николай. - Мы освобождались где-то в час дня. Шли обедать домой, отдыхать, ну или своими делами заниматься. Мы с ребятами из команды часто ходили играть в компьютерный клуб. Перед этим обязательно заходили в «Академию тенниса» (в «Академии тенниса» находится столовая – Ред.) поесть. А Георгий же большой, рост-то 199 сантиметров. Он брал себе девять отбивных без гарнира и съедал их один. Потом выпивал два литра зеленого чая липтон и ехал на весь день в компьютерный клуб играть. На моей памяти он первый человек, который мог съесть столько мяса. Такое не каждый день увидишь. Мы с ребятами каждый раз удивлялись.

Гоша очень хорошо играл в компьютерные игры. Из всей команды, кто ходил в клубы, он играл лучше всех. В особенности в Counter-Strike. Он даже участвовал в киберспортивных турнирах. Не только мир хоккея потерял хорошего игрока…

С мыслью о гибели товарища невозможно свыкнуться

- Я испытываю шок… Не могу понять, что Гоши больше нет. Я вчера весь день думал об этом, сегодня… Когда увидел фотографию, не мог поверить. Хоккейный мир маленький, все друг друга знают. Сегодня мне пришло много разных вопросов во время катания, все знают, что мы играли с Гошей вместе. Все ребята из «Витязя», наши тренеры – все в шоке. 21 год, вся жизнь впереди… Сил родителям, мои глубочайшие соболезнования родным и близким, - говорит Николай.

Неважно сколько знакомы с человеком

Нападающий ХК «Рязань-ВДВ» Сергей Кузнецов провел всего два матча с Георгием Савиным в сезоне 2022-2023, но тоже не может смириться с потерей товарища по льду.

- Мы общались всего месяца два. Но могу с уверенностью сказать, что Георгий хороший и отзывчивый парень. Всегда был добродушным. Всегда всем помогал, если кому-то нужна была помощь. Мы общались только в плане команды. Я был в шоке, когда увидел в новостной ленте фотографию Гоши… Прочитал подробности и не поверил, засомневался он ли это… Командный был игрок. Все делал для команды.

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