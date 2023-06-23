«Не соглашусь, что причина гибели – карьера». В Рязани выпал из окна и разбился 21-летний хоккеист Георгий Савин

Погиб известный хоккеист, выпав из окна 18 этажа в Рязани. Фото: mhl.hcvityaz.ru

21-летний хоккеист Георгий Савин трагически погиб в Рязани. Об этом стало известно 22 июня. Трагедия произошла в доме №2 Олимпийского городка. Очевидцы происшествия рассказали, что сначала услышали женский крик. После чего увидели падающего человека. Он выпал из квартиры, расположенной на 18 этаже.

Георгий Савин выпускник подольской школы «Витязь». В прошлом сезоне выходил на лед нападающим за клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ». Кто-то пишет, что причиной гибели стали долги, кто-то - неудавшаяся карьера...

Друг Георгия и специалист по работе с болельщиками клуба Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ» Дмитрий Федоров не верит в случившееся.

- Я редко с кем-то общаюсь, но вот с Георгием вообще другая ситуация получилась. Он как-то сразу приглянулся, почему, не могу сказать. Когда Георгий пришел в клуб, я сразу заметил, что парень - трудяга. Да и молодой, было понятно, что у него пойдет карьера. Но, к сожалению, по непонятным причинам случилась эта трагедия. Сейчас много всяких пишут вещей... Не соглашусь по поводу того, что причина гибели - карьера. Когда молодого хоккеиста из молодежной команды вызывают в основную - это огромный успех для любого хоккеиста в таком возрасте. На мой взгляд была огромнейшая перспектива у человека.

Под конец сезона, уже не помню с кем играли. Это был плей-офф, молодежная хоккейная лига. Георгий он же такой рослый, почти 2 метра. И когда он выходил на лед с ребятами своего возраста, заметно выделялся. И случилась такая ситуация. Его задирали соперники во время матча. Один, другой, третий. А в итоге Георгий «ушатал» их – троица лежала на льду.

По словам Дмитрия, он пришел на место происшествия около 18:30. На тот момент около дома №2 Олимпийского городка работали оперативники и следователи. Тело Георгия было накрыто, рядом с ним больше никого не было.

- Когда мне позвонили, я просто впал в ступор. Я не понимал вообще, что произошло. Тяжело это. Все осознать.

Дмитрий отзывается о Савине как о позитивном и добродушном товарище, который всегда заступался за хоккеистов. Товарищи по хоккею объявили сбор денег, которые передадут родителям Георгия.

Следователи Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. Им предстоит установить не только точную причину смерти хоккеиста, но и все обстоятельства случившегося.

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Бывший комментатор хоккейных матчей ХК Рязань Павел Аверин

- Большой крепкий парень, с хорошим броском, хороший игрок. Высокий защитник плотный, атлетичный.

Отметился тем, что прям в одной из первых игр от синей линии зарядил и забил. Но потом как-то сник. Хотя выходил в основе, грубых ошибок не было. Амбициозный парень. Хотел играть минимум в «Витязе», но это не удавалось. Последнее время, когда ХК «Рязань» не попал в плей-офф его, делегировали в МХК «Рязань-ВДВ», и он там играл. Но, к сожалению, и там рязанская команда выступила не удачно.

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