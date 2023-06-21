Бюджет Рязанской области исполнен с профицитом

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова: «В 2022 году удалось сформировать существенные резервы, которые послужили хорошим заделом для вступления в новый финансовый год».

15 июня в Рязанской областной Думе состоялось сразу два заседания: публичные слушания по исполнению бюджета за 2022 год и «правительственный час» на тему развития жилищного строительства в регионе.

На слушаниях выступил председатель облдумы Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что в 2022 году велась работа по достижению национальных целей, определенных президентом страны Владимиром Путиным.

- Мы продолжили работу над достижением национальных целей: вводом в эксплуатацию социальных объектов, модернизацией системы ЖКХ, развитием здравоохранения. В то же время в рамках бюджета нам необходимо было поддержать участников СВО и членов их семей. Это наша святая обязанность. Мы изыскали финансовые возможности и сделали меры поддержки системными. Выполнены и все социальные обязательства. Это значит, что экономика работает, меры поддержки крупных предприятий, малого и среднего бизнеса показали свою эффективность.

С докладом об исполнении бюджета выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она обратила внимание на то, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в связи с введением беспрецедентных санкций в отношении нашей страны, исполнение бюджета Рязанской области в 2022 году прошло весьма позитивно.

- По итогам 2022 года доходы областного бюджета сложились в объеме 93,6 млрд рублей с ростом на 18,5% к предыдущему году. Расходная часть исполнена в объеме 90,7 млрд с ростом к 2021 году 18,4%. Областной бюджет по итогам отчетного года исполнен с профицитом, притом что в нем планировался дефицит.

Спикер облдумы Аркадий Фомин сказал, что экономика в регионе успешно справляется с санкционным давлением.

Ставка на качество питьевой воды

После доклада министра финансов участники слушаний задали интересующие вопросы руководителям профильных министерств и ведомств.

Так, на вопрос о выделении средств на новую систему помощи беременным женщинам и новорожденным детям министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников сообщил, что в 2022 году приобрели аппараты УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ для реанимации новорожденных детей, современные инкубаторы, плазменные стерилизаторы. Благодаря этому младенческая смертность, которую регион имел в 2022 году, снизилась практически в два раза к нынешнему периоду.

Министру образования Рязанской области Ольге Щетинкиной адресовали вопрос о реализации программы «Модернизация школьных систем образования». Она сообщила, что в рамках этого проекта в 2022 году были капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием 19 школ в 10 муниципальных образованиях.

К министру ТЭК и ЖКХ Дмитрию Устинову обратились с вопросом обеспечения качественной питьевой водой.

В 2022 году построено шесть объектов водоснабжения: скважины, станции очистки воды и сеть водоснабжения. Один из ключевых объектов построен на Окской очистной водопроводной станции. Там установлено ультрафиолетовое оборудование для обеззараживания воды.

Комплексный подход для решения проблемы точечной застройки

«Правительственный час» был посвящен развитию жилищного строительства в регионе.

Первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов сообщил, что для дополнительной поддержки сферы жилищного строительства в текущем году в Рязанской области стартует региональная программа льготного ипотечного кредитования. Ее участниками могут стать работники бюджетной сферы.

Также он подчеркнул, что ликвидация аварийного жилья остается важнейшей отраслевой задачей. Так, в 2023 году планируется завершить расселение более 3000 граждан из аварийного фонда.

Не менее важным остается вопрос решения проблемы точечной застройки. Во время обсуждения участники заседания отметили, что здесь необходим комплексный подход, а также своевременное проектирование социальных объектов и подъездных путей к ним при планировании строительства новых районов.

Олеся ХАРИТОНОВА.

В тему

В рамках «правительственного часа» была озвучена информация о том, что в 2022 году объем выделенных средств на закупку квартир детям-сиротам обеспечен в полном объеме. Квартиры получили около 430 граждан. В текущем году планируется обеспечить 218 детей-сирот.