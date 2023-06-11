Панорама в лучшем виде: Какой стороной Рязань поворачивается к туристам?

Панорама, которая открывается въезжающим в город туристам, дает первое и одно из самых запоминающихся впечатлений.

О туристической привлекательности Рязани начали говорить всерьез в 2021 году, когда на Петербургском международном экономическом форуме губернаторы нескольких областей подписали договор о расширении самого известного туристического маршрута для иностранцев в России. В так называемое Большое Золотое кольцо России, помимо девяти городов, рекомендованных властями для туристов из других стран с 1967 года, было решено включить еще 13, в числе которых и Рязань. А с 2022 года ситуация в целом по стране начала развиваться в пользу внутреннего туризма - за 12 месяцев турпоток по России увеличился почти на 20%.

- Что касается туристической отрасли, она чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения. Очень хорошо была правительством организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как он растет по развитию внутреннего туризма, - отметил Владимир Путин 2 мая на совещании с кабмином, посвященном развитию туристической отрасли.

Таким образом, сегодня, когда россияне наконец обратили внимание на родные красоты и начали путешествовать по стране, задача каждого города - привлечь гостей к себе. И здесь важны все составляющие. Нельзя открыть новые интересные музеи, проложить увлекательные экологические маршруты, но при этом оставлять в разбитом состоянии дороги или завешивать на центральных улицах красивыми баннерами неприглядные дома-развалюхи. Но сегодня мы поговорим о том самом первом впечатлении, которое получает человек, въезжая в Рязань. Видовая сторона - это визитная карточка любого города, первая страница книги, которую открывают для себя туристы. И поэтому крайне важно, чтобы этот момент они запомнили со знаком плюс.

Наш город стал похож на европейский

- Внутри каждого города есть видовые точки. На Западе их фиксируют, и они становятся нематериальным наследием. Их стараются оставлять такими, какие они есть, и не застраивать, - рассказывает рязанский архитектор и реставратор Константин Камышанов. - У нас тоже была культура видовых точек, и в свое время, когда в 70-80 годах разрабатывали план города, архитекторы создали ряд перспективных видовых точек Рязани. То, что мы видим Кремль, когда едем по Куйбышевскому шоссе, неслучайно - так прокладывались улицы. И сегодня много таких нефиксированных точек сохранилось. Для их выявления существует специальная система - ландшафтно-визуальный анализ. Например, сейчас ведется много споров о том, будет ли виден Кремль при въезде в центр из Канищева, если застроят Борки. Спорить тут на самом деле бессмысленно. Существует объективный анализ среды, который исключает чей-то гипериндивидуализм. Некоторое время назад моя организация анализировала пространство напротив «Ленты». Мы сделали компьютерную модель от Канищева до Кремля, могли ставить камеру в любой точке и исследовать. Так вот я прогнал камеру по всему маршруту и могу точно сказать - Кремль там с большим трудом находится в панораме, его практически не видно.

Спустя 30-50 лет внутренние видовые точки могут исчезать, и это, по словам архитекторов, явление неизбежное, потому что города растут и их облик меняется. То же самое касается внешней видовой стороны. К сожалению, о том, какой видят Рязань въезжающие туристы, до сих пор никто не задумывался. И этот вид многие годы формировался благодаря застройщикам. Как оказалось, в современных градостроительных нормах просто нет объективных критериев панорамного силуэта. Впрочем, аналогичная ситуация складывается в крупнейших мировых мегаполисах - градостроительный силуэт там последние десятилетия меняется без всякого контроля. Что уж говорить о провинции?

- Панорама Рязани развивается стихийно. У нее нет доминанты, нет противовесов, нет смысловых композиций, - отмечает Константин Евгеньевич. - Но с другой стороны, я вижу, что с появлением новостроек-башен, которые отражают солнце и притягивают к себе внимание, город стал больше похож на европейский. Мы живые и непрерывно развиваемся, нельзя делать из нас музейные экспонаты, как это сейчас происходит в Рыбновском районе. Люди не могут быть жуками, наколотыми на иголочки в большой коллекции. Мы хотим чувствовать себя частью европейского культурного ландшафта. Архитектура, общественное пространство, одежда, музыка, литература должны соответствовать своему времени.

И правда, можно сколько угодно вздыхать о старине, но давайте признаемся хотя бы самим себе в том, что невозможно отвести глаз от сияющих уходящих в синеву небоскребов.

А еще в том, что на самом деле нам нравится жить не в старых тесных хрущевках, а в современных высокотехнологичных, просторных, наполненных светом квартирах.

Многие, глядя с северной стороны на Рязань, называют ее Манхеттеном.

- Если смотреть с земли, то, безусловно, город стал намного заметнее. Он вырос ввысь. А если говорить про то, что как изменился вид сверху, то картинка стала, на мой взгляд, намного интереснее. Город становится более современным с точки зрения архитектуры, - делится действительный член РГО, фотохудожник Олег Буцкий. - Сравнивая свои первые фотографии Рязани, которые я делал с аэростатов в 2010-2011 годах, и сегодняшние, я вижу колоссальные изменения. Это действительно уже похоже на современный город. Я всегда обращаю внимание на реакцию людей, которые уже бывали прежде в Рязани и приезжают вновь спустя несколько лет. Хочу отметить, что слышу только удивленные возгласы по поводу того, насколько сильно преобразилась Рязань. И я как рязанец это мнение искренне разделяю.

Олег Буцкий.

Новая визитная карточка Рязани

На сегодняшний день гости нашего региона неизменно отмечают, как преобразился северо-восточный въезд в Рязань. Благодаря выросшим здесь красивым новым кварталам создается ощущение по-настоящему современного города.

- Давайте вспомним, что мы видели раньше при въезде в Рязань со стороны Солотчи, - говорит Олег Буцкий. - Сразу после поста был старый разбитый мост, а перед ним - городская свалка, куда свозили грязный снег и пыль, которую сметали с улиц города. После моста мы лицезрели болота, в которых утопали заброшенные приусадебные участки, разворованные и сожженные дачные домики. Такая знатная визитная карточка. Что мы видим спустя тридцать лет? Сейчас, особенно ночью, когда ты въезжаешь в Рязань, то никак не думаешь, что перед тобой обычный провинциальный город. Областной центр выглядит достаточно стильно, современно и красиво.

- То есть можно сказать, что окская видовая сторона Рязани достойна стать новой визитной карточкой города?

- Да, честно говоря, она уже стала. Посмотрите, какое количество фотографий этой весны из нашего города выложено в интернете. Половина Рязани съездила на половодье, пофотографировала наш Окский мост.

В каком бы состоянии он ни был, на фоне города, воды с отражениями он выглядит очень круто. И сам город тоже выглядит очень красиво. Я думаю, таким видам может позавидовать любой город в ЦФО.

По мнению рязанских архитекторов и урбанистов (и, думается, к нему присоединятся все жители нашего города), стоящему на реке городу крайне необходима набережная. Не дикие поросшие травой и кустами обрывы, как в Кремле, у спуска к Трубежу, а протяженная и обустроенная инфраструктурой для отдыха и развлечений для взрослых и детей.

- Я прошел Оку пешком от Луховиц до Спасска и могу сказать, что видел лишь два-три нормальных подхода к воде на расстоянии 70 км, - рассказывает Константин Камышанов. - Реку нужно вводить в культурное пространство города и создать вдоль Оки и рек, которые протекают через Рязань, речной прогулочный маршрут. Я часто бываю в лугах за «Леруа Мерлен». Так вот там сотни квадратных километров. Эту пойму нужно застроить так, чтобы город вышел набережной к Оке, потому что сегодня единственное, чем украшается город, это Кремль. Мы бы повысили привлекательность города, его качество и комфорт жителей.

- А вы знаете, что в Борках как раз собираются строить набережную?

- Да, я знаю об этом проекте, и хорошо, что кто-то хочет облагородить эту территорию. Ведь то, что мы сейчас видим в Борках, это какой-то Шанхай - коттеджи налеплены друг на друга, нарушены все нормы посадки домов, нет нормальных улиц, никакой социальной инфраструктуры. По сути, это волдырь, который надо лечить. Либо их отстроить по периметру школами, бассейнами, поликлиниками, либо туда может зайти инвестор, который будет нести определенные обязательства и создаст социальный хаб, который бы работал на микрорайон, который он построит, и на Борки. Посмотрите, в Петербурге в центре города очень плотная застройка. Возьмем, например, Петроградскую сторону: идут сплошные дома, но через каждые 100 метров маленький микросадик. Это делалось еще до революции. Там речки, мосты, видна природа, вода участвует в культурном образовании города. Но после того как построили Северную окружную дорогу, наши любимые луга за Кремлем пропали. Дорога их перерезала, нарушился водный баланс, и место стало загнивать. А сейчас это полумертвое пространство, которое не имеет ценности ни ботанической, ни эстетической, ни культурной. И я считаю, что необходимо соглашаться на любой приемлемый вариант, который привел бы пойму в человеческий вид.

2. Благодаря застройщикам у Рязани сформировался привлекательный современный силуэт. Фото Михаила КОНЮХОВА.

Туристическая жемчужина региона

Представленный застройщиком проект туристического парка рязанские архитекторы и художники оценили очень позитивно, отметив, что в данном случае речь идет не об очередной точечной застройке, а о комплексном развитии территории и создании экологичного и комфортного места, где жителям и гостям города будет приятно находиться, гулять и любоваться речными видами. По словам председателя регионального отделения Союза художников России Виктора Грушо-Новицкого, лично его проект «приятно поразил».

Многообразие природного ландшафта позволит разместить сразу четыре зоны, гармонично дополняющие друг друга. Этнологический парк станет местом проведения фестивалей и возрождения старинных ремесел, дубовый лес превратится в природный парк с экодеревней. У Оки появится большая зона отдыха с набережной. Задачей биосферного парка «Белые птицы», который в течение восьми лет должен появиться в окской пойме на месте бывшего шпалопропиточного завода, станет восстановление популяций краснокнижных видов птиц, обитавших здесь, в частности популяций белого аиста, трех видов лебедей и других. Здесь создадут площадки для наблюдения за птицами, экотропы для прогулок, будут проводить образовательные уроки на природе, экологические акции и экскурсии для учащихся.

- Среда и природная составляющая удивительно хороша, здесь огромное разнообразие ландшафта - лес, открытое пространство, заливные луга, дубовые рощи, все это достаточно хорошо локализовано. Многие строят подобные места искусственно, а здесь Господь Бог создал такой ландшафт. Конечно, логично и правильно будет его использовать в качестве зоны отдыха, чтобы оно украшало и привлекало туристов исторического города Рязани, - поделился основатель проекта «Орнитарий» в Сокольниках Вадим Мишин.

На встрече экспертов, которые приезжали в Рязань для оценки проекта, прозвучало уникальное предложение использовать весенний разлив для прогулок по навесным дорожкам над водой. До сих пор подобные проекты реализовывались только в Европе. Если ученым удастся осуществить задуманное, то Рязань может стать первым городом, который создаст необычную тропу для туристов.

- В наших планах обустроить это пространство так, чтобы люди понимали свою ответственность и берегли природу. Чтобы сохранялись не только растения, но и птицы, млекопитающие и даже насекомые. Мы хотели бы, чтобы и взрослые и дети открыли глаза и прочувствовали, насколько прекрасна природа, даже та, которая совершенно недалеко от города. Это бесценное богатство, которое нужно сохранять и получать удовольствие от того, что ты находишься среди этой природы, - отметила ведущий методист отдела «Московского зоопарка», координатор программы по сохранению белоплечего орла Любовь Курилович.

Площадь в 700 га превышает масштабы любого другого экопарка в России. Проект обещает стать настоящей туристической жемчужиной и символом внимания к человеку, природе и истории.

Есть мнение

Чего не хватает сегодня Рязани в архитектурном и стилистическом плане?

Художник, член молодежной администрации города Рязани Александр Синицын:

- Рязани необходимо нормальное и комплексное развитие зон внутри спальных районов. Сейчас в некоторых кварталах ничего, кроме условной детской площадки, больше нет. Человек приезжает к себе домой и ему даже прогуляться негде. Где гулять? Среди 16-этажек? Это угнетает и вгоняет в депрессию. А потом спрашивают, почему люди в Рязани грубые и злые.

Архитектура и все, что мы видим вокруг, воспитывает человека. Вся поступающая информация в мозг человека посредством его контакта с окружающей средой влияет на него, на его настроение, на его формирование.

Пора начать думать о людях. Строить парки, благоустроенные зоны везде, в том числе в спальных районах, заниматься озеленением и делать это все вдумчиво, с использованием таких инструментов, как общественный плебисцит, учитывать все пожелания горожан не формально, а по-настоящему. И, конечно, необходим контроль самими жителями за тем, что происходит у них в районах. Они должны сами любить свой дом. Это все в наших руках и в наших силах.

Александр Синицын.

Архитектор, реставратор Константин Камышанов:

- Во-первых, необходимо полностью запретить строительство жилья в центре города, чтобы сохранить его в виде нашей общей гостиной. Создавать в центре города новые спальные микрорайоны типа Канищева - значит, умертвлять наше общественное достояние. И эти люди, которые поселятся в этих домах, по сути, приватизируют общее визуальное культурное пространство. А это неправильно. В центр города можно было вообще запретить въезд частного транспорта: передвигаться либо пешком, либо на общественном транспорте. А то вокруг каждого нового жилого комплекса в центре возникает микроинсульт, который тут же закупоривает транспортные артерии.

Еще городу очень не хватает цветов. Наш город с богатой историей, в нем должен быть Дворянский сад. Необязательно везде создавать однотипные пространства, рассчитанные только на развлечения подростков. Это должны быть разные характерные парки: исторический, молодежный, монастырский и так далее. Вместо этого всюду плитка и велодорожки - это сегодня две главные мантры.