Грузинский юмор в Рязанской драме. Гастроли тамбовской труппы начались с комедии «Невеста из Имеретии»

Актёры переместили зрителей в маленькую деревушку в Имеретии.

Во вторник, 6 июня, на гастроли в Рязанский театр драмы приехал Тамбовский драмтеатр. Первым рязанцы увидели спектакль «Невеста из Имеретии» по повести грузинского автора Давида Клдиашвили «Мачеха Саманишвили».

Колоритные герои, нехитрый сюжет, добрый посыл со сцены разогрели атмосферу в зрительском зале до по-южному жаркой. В этот вечер зрители перенеслись в грузинскую деревушку, где кипят семейные страсти и вино льется рекой.

Речь артистов в этой душевной грузинской комедии буквально на 90% состоит из анекдотов, и улыбка не сходила с лиц зрителей на протяжении более чем двух часов. Вот только несколько афоризмов, прозвучавших со сцены:

- По вашим дорогам только грешников возить.

- Не так опасно встать на колени, страшнее потом с них не подняться.

- Жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что остались.

- Свадьба – не поминки – всегда можно повторить.

- Дети, как помидоры – зреют долго, а портятся быстро.

Незамысловатый сюжет с поиском невесты для пожилого вдовца удивил неожиданной развязкой. Между шутками, как между строк, в этой комедии читался явно философский подтекст. Артисты Олег Беляев, Денис Блохин, Елена Кондрашкина и Вячеслав Шолохов на встрече с журналистами признались, что несмотря на кажущуюся простоту, комедия раскрывает самые важные и глубинные человеческие вопросы.

Зрители провожали артистов стоя, аплодируя и еще долго продолжая смеяться.