Рязанцев ждет насыщенная летняя программа: кино под открытым небом, концерты на свежем воздухе и спортивные старты для всей семьи

Все лето для концертов, кинопоказов и других мероприятий будет задействован Зеленый театр ЦПКиО.

Все три летних месяца рязанцев и гостей города ждут всевозможные развлечения для всей семьи в рамках нового проекта «Лето в городе». Каждый сможет найти для себя что-то интересное - караоке, спортивные тренировки, живую музыку, познавательные лекции и многое другое.

Кино и концерты в ЦПКиО

Все лето в Центральном парке культуры и отдыха горожан ждут кинопоказы под открытым небом, концерты, спортивные мероприятия. Здесь состоятся выступления различных исполнителей в рамках проекта «Концерты и точка». Мероприятия пройдут 2, 9, 23, 30 июня; 7, 14, 21, 28 июля; 4, 11, 18, 25 августа, и будут начинаться в 20:00. Любителей активного отдыха приглашают принять участие в проекте «Спортивные выходные». Старты пройдут каждую субботу - 3, 10, 17, 24 июня; 1, 8, 15, 22, 29 июля; 5, 12, 19, 26 августа - в 8:30 утра. И каждое воскресенье - 4, 11, 18, 25 июня; 2, 9, 16, 23, 30 июля; 6, 13, 20, 27 августа - в 11:00. Для всех, кто неравнодушен к искусству хореографии, организованы «Социальные танцы». Принять участие в проекте можно 3, 10 и 17 июня; 1, 8 и 15 июля; 5, 12, 19 августа в 17:00 на площадке у входа в парк со стороны улицы Братиславской. Каждые субботу и воскресенье в течение всего лета в 20:00 в Зеленом театре будут проходить кинопоказы в рамках проекта «Кино под открытым небом».

12 июня в 17:00 гостей приглашают на Фестиваль духовых оркестров, который пройдет на сцене Зеленого театра. 18 июня в 18:00 пройдет «Воскресный вечер в парке» на сцене Зеленого театра. В День любви, семьи и верности, 8 июля, в ЦПКиО пройдет тематический фестиваль, который начнется в 16:00 на сцене Зеленого театра. 30 июля известная рязанская группа «Балалайка-62» порадует зрителей бесплатным концертом. 12 августа в парке пройдет День физкультурника.

Вечера в Приокском и концерты в Песочне

Жителей микрорайона Приокский ждут летние развлечения в парке имени Гагарина. По субботам (3, 10, 17, 24 июня; 1, 8, 15, 22, 29 июля; 5, 12, 19, 26 августа) в 9:00 утра горожан приглашают принять участие в проекте «Спортивные выходные». Пятничными вечерами (2, 9, 16, 23 и 30 июня; 7, 14, 21 и 28 июля; 4, 11, 18 и 25 августа) в 18:00 рязанцев ждут на проекте «Летний вечерОК»! 3, 10 и 17 июня; 12, 19, 26 августа в 18:00 пройдут анимационные программы для детей «Веселые затеи».

Жителей микрорайона Дашково-Песочня ждет насыщенная летняя программа на летней эстраде Культурно-досугового центра «Октябрь». На концерты «Ах, лето!» приглашают 4, 11, 18 и 25 июня, а также 2, 9, 16, 23 и 30 июля и 6, 13, 20 и 27 августа. Начало концертов в 18:00.

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Фестивали в центре

В центре Рязани на улице Почтовой все лето вечерами по пятницам и субботам с 18 до 22 часов будут проходить концерты в рамках проекта «Музыка на Почтовой».

В Рязанской кремле в течение лета пройдут крупные фестивали. С 10 по 12 июня пройдет фестиваль искусств «Кремлевские вечера». 8 июля состоится VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» (с 13 до 17 часов). С 27 по 30 июля рязанцев приглашают посетить Международный фестиваль «Русская опера».

В Торговых рядах на улице Краснорядской будут проходить открытые лекции в Городском лектории. Послушать их можно 24 июня с 19:00 до 20:30, а также 8 и 22 июля с 19:00 до 20:30. Здесь же пройдет 26 августа с 16.30 до 21 часа образовательно-развлекательная программа «Мода в городе».

На площади Победы перед зданием МКЦ все лето будут проходить активности для всей семьи. Здесь пройдут выступления в рамках проекта «Вот оно какое, наше лето!». Концерты пройдут 1, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 19 июня (начало в 17:00), 6, 13, 18, 23 июня (начало в 16:00), 12 июня (начало в 12:30), 24 июня (начало в 12:00), 8 июля (начало в 12:00), 9 июля (начало в 17) и 28 июля (начало в 18:00), а также 5, 23, 24 августа (начало в 17:00) и 22 августа (начало в 12:00).

На Лыбедском бульваре с 23 по 26 августа пройдет Международный форум древних городов. 26 августа состоится празднование Дня города Рязани.

Рязанцам подготовили летнюю программу на любой вкус и возраст.

Караоке в Лесопарке

В излюбленном у горожан месте отдыха - Лесопарке - все лето будут проходить мероприятия для всей семьи. Посетителей ждут на проект «Арт-Веранда» 9, 16, 23, 30 июня; 14, 21, 28 июля; а также 11, 18, 25 августа в 18:00. Каждую субботу в 9:30 и каждое воскресенье в 9:00 часов, а также 30 июня, 28 июля и 18 августа в 18:00 стартуют мероприятия в рамках проекта «Спортивные выходные». 11, 18 июня; 2, 16 июля; 6, 27 августа в 16:00 здесь пройдет проект «Творческая мастерская» 9 июня в 11 часов стартует забег, посвященный Дню России.

2 июня, 7 июля, 4 августа в 18:00 посетители Лесопарка смогут поучаствовать в «Караоке-вечере». 10 июня, 8 июля и 12 августа в 15:00 пройдет тематический лекторий. 30 июня, 28 июля и 25 августа в 17:00 гостей ждут на фестиваль дворовых игр «Выходи гулять».