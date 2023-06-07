Рязоблдума поддержала объединение муниципалитетов и введение новых налоговых льгот

Фото: Рязанская областная Дума.

1 июня состоялось заседание Рязанской областной Думы, на котором депутаты рассмотрели ряд законопроектов. В частности, приняты решения о создании трех муниципальных округов, о введении налоговых льгот для партнеров ссузов, а также рассмотрены изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Консолидация ресурсов ради совместного развития

На территории Сасовского, Путятинского и Ряжского районов, будут образованы муниципальные округа. Это новый вид объединенного одноуровневого муниципального образования, введенный в федеральное законодательство в 2019 году.

Суть изменений в том, что все муниципальные образования района объединяются с его центром (в данном случае - город Сасово, Путятинское сельское поселение и Ряжское городское поселение), приобретают единый бюджет и управленческий аппарат. Сельсоветы остаются в виде подразделений администрации округа.

Докладчики, представители мест-ных органов власти, отметили увеличение благодаря такому шагу финансовых возможностей для решения локальных вопросов за счет консолидации финансовых ресурсов и равномерного распределения бюджетных средств. Также одним из преимуществ муниципальных округов названо повышение эффективности управления территориями, сокращение дублирующих функций и расходов на содержание администраций и муниципальных депутатов.

Фото: Рязанская областная Дума.

Во всех трех районах прошли публичные слушания по соответствующему вопросу, и везде получены положительные заключения по их результатам. В ходе заседания регионального парламента свою точку зрения относительно представленных документов выразили представители фракций. В итоге законопроекты приняты большинством голосов.

- Мы пытаемся сделать так, чтобы наше местное самоуправление было более эффективным, чтобы полномочия подкреплялись реальным финансированием, - подытожил председатель областного парламента Аркадий Фомин.

В связи с увеличением количества нарушений

В ходе заседания рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон Рязанской области «Об административных правонарушениях», предложено увеличить нижний порог штрафов за нарушения парковки в зеленых зонах. Речь идет о размещении транспортных средств на газонах, цветниках, иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках.

В закон предложено ввести ст. 6.5, которая предусматривает штрафы для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 35 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 250 тыс. рублей.

Проект изменений представляла начальник контрольно-аналитического управления аппарата администрации Рязани Елена Шаврина. При его разработке, как отметила докладчица, учитывался опыт других регионов ЦФО.

Фото: Рязанская областная Дума.

- В большинстве изученных регионов в законах об административных правонарушениях предусмотрена отдельная статья за данный вид нарушений. Предлагаемая нижняя граница штрафных санкций для физических лиц аналогична установленным во Владимирской, Калужской, Ивановской и Тверской областях, - проинформировала Елена Шаврина.

По словам докладчицы, действенные меры необходимы в связи с резким увеличением количества нарушений, связанных с парковкой транспортных средств в зеленых зонах: в 2023 году после схода снежного покрова (фактически за 2,5 месяца) составлено уже 2033 акта об подобных правонарушениях - это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Причем 72% нарушений фиксировались в общественных пространствах (парках, скверах и т. д.).

Комментируя законопроект, целый ряд депутатов высказались за необходимость детальной проработки предлагаемых изменений и за комплексный подход при их рассмотрении, так как зачастую в городе наблюдается недостаток бесплатных парковочных мест.

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин напомнил, что на заседании 1 июня законопроект принимается только в первом чтении, после чего начнется процедура его обсуждения и всестороннего рассмотрения с привлечением специалистов в рамках профильного комитета. Предложения по поправкам будет возможность направить до 14 июня включительно. В итоге депутаты поддержали данное решение.

Фото: Рязанская областная Дума.

Вычет для партнеров ссузов

Кроме того, депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о налоговых льготах для предприятий, помогающих организациям среднего профессионального образования. Документ дает право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль (но не более 45 млн рублей) компаниям, передавшим какое-либо имущество ссузам.

В нем перечислено, в отношении чего может быть предоставлен вычет:

- денежные средства;

- земельные участки;

- здания и сооружения;

- машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь;

- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование;

- программное обеспечение и базы данных;

- транспортные средства, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом.

Закон призван, с одной стороны, поддержать образовательные организации, где готовят кадры для экономики региона, с другой - привлечь предприятия к участию в программе «Профессионалитет».