В Рязани появилось пространство, специально созданное для подростков

В центре проводятся мастер-классы, тренинги, организован киноклуб, и есть много других полезных форм досуга. Фото: vk.com/podrostki_ryazan

На минувшей неделе уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова и директор АНО «Ресурсный центр профилактики социального сиротства», руководитель проекта «Территория подростков «Офлайн» Наталья Цыпич провели деловой завтрак с представителями средств массовой информации. Встреча была организована в рамках работы с подростками в центре «Территория подростков «Офлайн».

- «Территория подростков «Офлайн» - это пространство, которое создано для налаживания взаимодействия с детьми. Оно появилось благодаря федеральной программе «Подростки России». Мы получили возможность реализовать нетривиальное решение для того, чтобы как можно больше детей вовлечь в полезную деятельность и помочь им справиться с трудностями переходного возраста, - говорит Анжелика Евдокимова.

- Подростковые проблемы касаются всех: и самих подростков, и родителей, и общество. Основная проблема современных детей состоит в том, что им не с кем поговорить, безоценочно, без критики. В центре мы часто слышим фразы - я никому не нужен, меня не любят. Подростковый возраст, чем сложный, тем, что с одной стороны они уже считают себя взрослыми. А с другой стороны, они нуждаются в поддержке. Дети кричат своим поведением, какими-то действиями, что им нужен близкий человек, который будет рядом в любой ситуации. Задача каждого взрослого – вовремя услышать эти призывы. Задачей центра мы считаем - помочь подросткам грамотно справиться с трудностями, показать, какие увлечения и хобби можно для себя открыть, - рассказывает Наталья Цыпич.

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова (в центре), руководитель проекта «Территория подростков «Офлайн» Наталья Цыпич (справа), сотрудник аппарата Уполномоченного Лидия Родина (слева).

В центре для подростков организован разнообразный досуг. Здесь проходят различные тренинги и мастер-классы: по рисованию, арт-терапии и тестотерапии, анимации, фотографии, декоративно-прикладному искусству. Кроме того, в пространстве организован киноклуб, есть возможность почитать книги, поиграть в настольные игры, попить чай со сладостями или же просто отдохнуть. Также подростки в стенах центра могут пообщаться с психологом. Как отмечают сами сотрудники центра, в неформальной обстановке с детьми проще выйти на контакт и оказать психоэмоциональную поддержку. И дальше профессионально подвести к тому, чтобы пригласить родителей и совместными усилиями найти решение сложной ситуации.

- В «Территории подростков» психологическую помощь может получить не только ребенок, но и родитель. И когда в такой безопасной и уютной атмосфере родитель и ребенок найдут общие точки соприкосновения - это наша победа. Мы и дальше будем создавать похожие пространства на территории города и нашего региона, - говорит детский омбудсмен.

Анжелика Евдокимова поделилась планами и рассказала о том, что аппарат уполномоченного по правами ребенка в Рязанской области планирует создать школу осознанного родительства.

- Нас учат быть врачом, учителем, строителем. Но никто не учит быть родителем. В любой семье возникают вопросы и сложности. И деятельность школы родительства будет направлена на укрепление детско-родительских отношений. Для реализации этого будут привлечены психологи. Мы создадим пространство для широкого круга родителей, где каждый сможет получить ответ на свой вопрос, - уточнила Анжелика Евдокимова.

Центр «Территория подростков «Офлайн» находится по адресу г. Рязань, ул. 4-я Линия, д. 60. Вход для подростков с 12 до 18 лет. Посещение бесплатное.