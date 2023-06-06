«Он взял канистру и начал обливать его бензином». Мигрант рассказал, как сжигали заживо управляющего кафе в Рязани

«Услышал громкий взрыв, видел, как горит машина - и просто начал бежать». Мигрант рассказал, как сжигали заживо управляющего кафе на окраине Рязани.

Один из обвиняемых в разбое мигрантов рассказал под видеокамеру, как избивали своего соотечественника – управляющего кафе, а потом заживо его сжигали.

- Как только я вышел, увидел, что он [управляющий кафе] лежит на спине, сгруппировавшись, руками защищая себя. Другой [подельник] бьет его черенком [топора] по рукам, по животу, по лицу пытается бить его... – рассказывал на следственном действии один из обвиняемых.

После того, как потерпевший потерял сознание, его поместили в его же автомобиль, а потом сожгли.

- Наполовину его вот так вот засунул... лицом его кинул сюда, в машину, и ноги его кинул, сложил его, - показывает на манекене обвиняемый. - Я открыл переднюю пассажирскую дверь, начал искать ключи от его квартиры. Наша главная цель была - это ключи от его квартиры, чтобы потом поехать к нему домой за деньгами. Он [подельник] взял канистру, открыл ее и начал обливать переднее пассажирское сиденье, водительское сиденье, и его [управляющего кафе] начал самого обливать бензином… Когда я уже добежал до этого места, услышал громкий взрыв, оглянулся назад и видел, как начинает гореть машина - и просто начал бежать дальше.

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Троим мигрантам в возрасте 30, 26 и 18 лет предъявили обвинение в разбойном нападении на соотечественника. Старший из них обвиняется еще и в убийстве управляющего кафе, совершенном с особой жестокостью.

Жуткое убийство произошло 22 мая, когда мигранты под предлогом заказа из кафе еды с доставкой вызвали своего земляка в район станции Лесок на окраине Рязани. Там они избили его черенком от топора, забрали мобильный телефон и наручные часы (читать подробнее).