Сначала пьяный водитель сбил двоих его детей, а потом сгорел храм. Новое серьезное испытание в жизни священника Николая Майсумова

В начале года пьяный водитель сбил двоих детей батюшки, а в апреле сгорел храм, в котором он служит...

Утром 26 апреля в храме Николая Чудотворца, расположенном в селе Студенки Александро-Невского района, произошел пожар. Причиной возгорания стала старая проводка.

На момент происшествия церковь была закрыта, поэтому пострадавших нет. Огонь обнаружил настоятель храма иерей Николай Майсумов.

- В этот день у меня должно было быть отпевание в 14 часов в соседнем селе. Накануне я заехал в храм, чтобы взять все необходимое для заупокойного чина. Открыв дверь, я увидел сплошную непроглядную стену черного дыма, но все-таки попытался пройти внутрь, а сделав пару шагов, понял, что надо звать на помощь.

В результате происшествия серьезно пострадал алтарь собора. Там и был очаг пожара - полностью сгорели иконостас, вся богослужебная утварь, священническое облачение и настил. Своды и стены храма покрылись копотью, местами полопалась штукатурка. В средней части и притворе во время тушения залили полы и часть икон.

Удивительно, но на ход богослужений пожар не повлиял. Несмотря на то, что помещение повреждено огнем, стоит стойкий запах гари и нет света, прихожане посещают все службы. Особенно сейчас видно, как людям это дорого.

Удивляет своим отношением к очередному серьезному испытанию в жизни и отец Николай:

- Приди я раньше – пожара бы не было. Обнаружив замыкание, я сразу же затушил бы пламя. Приди я позже – тушить было бы нечего и, наверное, в этом случае я бы сломался. Поэтому Господь дал по силам. Вопрос об основательном ремонте назревал давно, но я все никак не мог решиться. А сейчас уже нет другого выхода, и сделаем лучше, чем было. Денег пока недостаточно, но мы надеемся на помощь нашего престольного святого - Николая Чудотворца.

Тремя месяцами ранее, пьяный водитель сбил двоих детей священника. Мальчики получили тяжелые травмы и чудом выжили. На сегодняшний день оба ребенка чувствуют себя хорошо. Арсений продолжает ходить в школу и жить как ни в чем не бывало. Григорий же через три недели после выписки вновь вернулся в больницу. Ему в плановом порядке удалили пластины и спицы из ног. После этого он месяц проходил реабилитацию в санатории в Кирицах, где его поставили на костыли. Сейчас Григорий готовится к экзаменам ОГЭ. А в конце года ему вновь предстоит вернуться в больничные палаты для снятия оставшихся фиксирующих конструкций и очередной курс реабилитации (подробности страшного ДТП).

Если вы хотите помочь отцу Николаю в восстановлении храма, можете перевести пожертвование на карту, которая привязана к его мобильному телефону +7 (960) 565-86-84. Можете позвонить батюшке и задать интересующие вопросы.