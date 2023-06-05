В Рязанской области протяженный участок трассы «Золотое кольцо» расшили до четырех полос

Реконструированный участок трассы Рязань - Михайлов соответствует самым передовым стандартам.

В прошлом году в Рязанской области до четырех полос расширили около 7 километров трассы «Золотое кольца». Капитальный ремонт участка км 578 - км 584 позволил увеличить пропускную способность в два раза – до 13 тысяч автомобилей в сутки. Этот участок трассы входит в состав экономического и туристического маршрута центральной части России и является связующим звеном между Рязанью и Михайловым. Поэтому увеличение количества полос на трассе Р-132 имеет важное значение как для местного, так и для межрегионального сообщения.

Госсистема «Платон» - один из основных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики, в том числе рязанские, внесли в систему более 220 млрд рублей. Росавтодор проводит масштабные работы по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог, мостов и путепроводов на средства от государственной системы «Платон». В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом растет, что влечет за собой увеличение интенсивности движения. Р-132 «Золотое кольцо» - самая длинная кольцевая дорога Россия – ее длина составляет 1514,9 километров.

Ранее, в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», в Рязанской области капитально отремонтировали обход Михайлова в составе трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Один из знаковых объектов в Центральном федеральном округе, отремонтированных за счет собранных средств, - мост через Волгу в подмосковной Дубне. Путепровод является одним из крупнейших по объему строительства в России. Расстояние между его русловыми опорами, рассчитанное для сохранения полноценного судоходного движения, составляет 168 метров. Строительство масштабного сооружения получило федеральное финансирование, в том числе полмиллиарда рублей за счет средств от государственной системы «Платон».

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключились более 790 тысяч перевозчиков и компаний – владельцев 1,7 миллионов грузовиков. Грузоперевозчики и логистические компании Рязанской области зарегистрировали более десяти тысяч большегрузов. В целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (более 360 тысяч грузовиков).

«Платон» — это не только отремонтированные мосты и дороги, но и накопленные государством «большие данные» для управления отраслью — от точного планирования ремонта загруженных дорог до оценки экономической активности в сложные экономически периоды.

Данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.