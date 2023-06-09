Министр Александр Пшенников: Чем больше мы будем обследовать, тем выше будет рост заболеваемости Фото: из архива героя публикации

Вопросов по теме здравоохранения у рязанцев накопилось множество. Наиболее злободневные из них мы задали министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову. Предлагаем читателям продолжение интервью с главой минздрава, опубликованного ранее («Министр Александр Пшенников: Если бы рязанки не выезжали на роды из региона, у нас был бы один из лучших коэффициентов в России»).

Если в прошлой беседе мы затронули тему демографии, то теперь выяснили, как записаться к врачу через «Гос-услуги», когда в поликлиниках закончится дефицит педиатров и терапевтов, а также получили ответы на многие другие острые вопросы.

«Нам нужна проактивная медицина»

- Александр Сергеевич, медицина стремительно развивается, осваивает новые технологии, но вместе с тем растет и число жалоб от граждан. Почему это происходит?

- В настоящее время наблюдается подмена определений, потому что пандемия коронавируса заставила абсолютно всех якобы разбираться в медицине. Люди стали считать, что правильно трактуют показатели здоровья, хотя совсем далеки от медицины и уровень образования не позволяет им этого делать. Для нас это самая сложная группа пациентов.

- В сети нередко встречаются негативные сообщения от людей, которые обвиняют врачей в смерти своих родственников. Вы разбираете лично резонансные случаи?

- Много однотипных обращений в таком ключе: «Мой папа до пятидесяти лет не пил ни одной таблетки, вдруг ему стало плохо, вызвали скорую и врачи его погубили». Начина-ешь разбираться, и выясняется, что мужчина десятилетиями не обследовался. Курил со школы, пил прилично, имел излишний вес. В результате у него произошел инфаркт миокарда. Читаешь причину смерти, а там написано, что у больного сосуды заросли холестериновыми бляшками. Это хроническое заболевание развивалось очень долго и без лечения привело к летальному исходу. Мужчине надо было гораздо раньше всего лишь зайти в больницу, чтобы померить давление и сдать кровь. Картина сразу бы прояснилась, и врачи бы назначили своевременное лечение. К сожалению, такие жалобы системные, но каждый случай, конечно, надо разбирать индивидуально.

- Каким вы видите решение проблемы перекладывания ответственности на медиков?

- Надо перестраивать мировоззрение людей, делать медицину профилактической. Нам нужна пропаганда концепции здоровьесберегающего поведения. Нужно делать так, чтобы люди занимались своим здоровьесбережением самостоятельно. Чтобы они были заинтересованы сдать кровь на глюкозу, проверить уровень холестерина, померить артериальное давление и при необходимости принимать препараты. Ведь самый быстрый метод продлить общую продолжительность жизни, это сделать так, чтобы пациенты просто принимали назначенные препараты против повышенного давления по предписанию врача. Нам нужна проактивная медицина. Мы активно продвигаем в первичном звене диспансеризацию. На первом этапе широкими мазками смотрим, есть ли проблемы со здоровьем, и если появляются вопросы, назначаем второй этап обследования у узких специалистов.

«Записаться к некоторым узким специалистам уже нельзя»

- Мы пока еще далеки от проактивной медицины, когда врачи вызывают пациентов в поликлинику. У нас жители самостоятельно записываются на прием к тому или иному специалисту и часто с этим возникают огромные проблемы. Почему происходят технические сбои на портале Госуслуг?

- Рязанская область занимает четвертое место в стране по популярности записи к врачу через Единый портал Госуслуг. Но, действительно, у людей иногда возникают проблемы. Мы перешли на новую медицинско-информационную систему, и при малейшем некорректном изменении пас-портных данных, система не видит человека. Если возникает ошибка при записи через портал, то надо всего один раз обратиться в регистратуру своей поликлиники, чтобы персональные данные внесли в ручном режиме корректно. Еще одна проблема возникает иногда при записи к узким специалистам. Эффективность такого подхода низкая, потому что люди сами ставят себе диагнозы и записываются не к тому врачу. Грамотнее выбирать специалиста через участкового терапевта. Именно поэтому с 30 мая закрылась возможность записи к некоторым узким специалистам.

- Рязанцы жалуются на недостаточную педиатрическую помощь. В частности, в детской поликлинике №2 не хватает педиатров, нет кардиолога…

- Эта проблема мне известна, и есть два пути решения - быстрый и долгий. Хорошего опытного специалиста надо воспитывать годами, а пока его нет, мы можем дать направление в Бакулевский центр в Москву. Быстрый путь - выдать медику сертификат кардиолога, но тогда возникнут вопросы к его профессионализму. В последние годы в рязанском медуниверситете открылся педиатрический факультет, и мы ждем отдачи. Да, в первичном звене существует нехватка участковых педиатров и терапевтов. Но мы активно применяем региональные методы поддержки первичного звена и скорой помощи - даем землю под застройку, выдаем президентские надбавки.

- Еще один вопрос очень попросили задать наши читатели. Сегодня среди молодых мам расхоже мнение, что выросло число детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Так ли это?

- Говоря о заболеваемости, нужно четко понимать, что раньше никто не обследовал детей в таком количестве, как сейчас. К РАС стали подходить серьезно и выявлять быстро, поэтому создается иллюзия, что много больных детей. То же самое касается онкологии. Когда онкоцентр заработает, безграмотные обыватели скажут, что якобы выросла заболеваемость и зря столько бюджетных денег потратили. Но центр позволяет на ранних стадиях выявлять болезнь, оперировать и продлевать жизнь. Чем больше мы будем обследовать, тем больше будет рост заболеваемости. Не нужно бояться роста заболеваемости, это говорит о том, что начали раньше обращать внимание, чтобы вылечить и продлить жизнь.

В тему

Александр Сергеевич Пшенников родился в селе Льгово Рязанской области в 1985 году. В 2008 году окончил лечебный факультет Рязанского медуниверситета, обучался в клинической ординатуре по специальностям «хирургия» и «сердечно-сосудистая хирургия». Имеет ученую степень доктора наук. Работал сосудистым хирургом в областном кардиодиспансере. С 2017 по 2022 годы был деканом факультета в РязГМУ. 22 сентября 2022 года возглавил минздрав Рязанской области.