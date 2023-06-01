В Торгово-промышленной палате Рязанской области презентовали транспортно-логистические услуги на железной дороге.

В среду, 31 мая, в торгово-промышленной палате (ТПП) Рязанской области впервые состоялся круглый стол, посвященный перевозкам грузов по железной дороге и развитию транспортно-логистических сервисов в регионе.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, заместитель начальника Московской железной дороги (МЖД) по взаимодействию с органами власти Олег Прохоров, заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Сергей Дмитров, Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Гусева Татьяна, представители крупных грузоотправителей региона.

— Создание благоприятных условий для перевозки грузов по железной дороге, а также укрепление и совершенствование партнерских взаимоотношений и повышение эффективности работы с клиентами являются приоритетными задачами в нашей работе, — отметил Сергей Дмитров.

Артем Бранов в свою очередь подчеркнул, что в развитии инвестиционной привлекательности региона железная дорога играет ключевую роль.

- Для нашего региона железная дорога - одна из ключевых логистических возможностей. Около 150 рязанских предприятий используют этот вид транспорта для перевозок своей продукции на постоянной основе, - отметил Артем Бранов.

В регионе реализуется крупный инвестпроект по развитию индустриального промышленного парка «Рязанский». Транспортное обслуживание предприятий – резидентов парка будет осуществляться, в том числе, по железной дороге. Предполагаемый грузооборот может составить около полумиллиона тонн в год.

Участники выразили уверенность в том, что подобные встречи способствуют выстраиванию конструктивного диалога.

В ходе круглого стола железнодорожники рассказали о новых логистических цепочках в условиях переориентации перевозок с запада на восток, в том числе в Китай, а также презентовали транспортно-логистические сервисы, которые доступны дистанционно или в Центре продажи грузовых услуг. В настоящее время Центром предоставляется около 70 услуг компании РЖД, в числе таких как предоставление железнодорожного подвижного состава, резервирование вагоно-мест в составе сервиса «Грузовой экспресс», погрузочно-разгрузочные работы и хранение грузов, информационные услуги, комплексное транспортное обслуживание. Грузоотправителям также был представлен новый маркетплейс «РЖД Маркет», который за счет аккумулирования предложений от поставщиков на одной площадке даёт возможность клиенту найти наиболее выгодное решение по организации железнодорожной перевозки. Кроме того, железнодорожники поделились планами по запуску сервиса ускоренной доставки грузов «Зерновой экспресс» для предприятий агропромышленного комплекса Рязанской области.

Участники выразили уверенность в том, что подобные встречи способствуют выстраиванию конструктивного диалога между железнодорожниками и грузоотправителями, что положительно скажется на развитии экономики Рязанской области в целом.