Под Рязанью прошел автокросс, посвященный 100-летию «Динамо»

Первый круг финального заезда на грузовиках ЗИЛ-130. Лидирует рязанец Вячеслав Свечников. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Рязанская земля и автомобильный кросс имеют давнюю историю взаимоотношений. За это время многое случилось и в мире, и в нашей стране. Но неизменно на склонах холмов южнее областного центра ревели моторы, и спортсмены штамповали круги по пыльным проселкам.

Совсем недавно на трассе «Семеновская» прошел 57-й традиционный всероссийский автокросс, посвященный Дню Победы. Перерыв между гонками оказался недолгим и уже 27-28 мая здесь снова выясняли отношения обладатели кроссовых автомобилей. Состязания посвятили 100-летию спортивного общества «Динамо».

На старт соревнований вышли как взрослые спортсмены, так и совсем еще дети. И хотя первые порой просто преодолевали дистанцию, болельщики с пониманием относились к этим заездам, понимая, что за рулем будущее России.

Дети сражаются за призовые места на классических "Жигулях". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

А вот страсти во взрослых заездах порой зашкаливали.

В объединенном классе переднеприводных «восьмерок» на старт вышло 11 пилотов. Две победы в двух финальных заездах и уверенное первое место занял Андрей Полетахин (Рязань). Хотя если бы в субботу у лидировавшего после старта Андрея Кутинова не открылся плохо закрепленный капот (в результате он вынужден был сойти), путь к золотой медали Андрея Полетахина мог получится более тернистым. К слову о страстях - в воскресенье из десяти стартовавших автомобилей клетчатый флаг увидели всего четверо гонщиков!

Победитель Андрей Полетахин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Андрей Кутинов после неудачи в субботнем заезде, в воскресенье финишировал третьим. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В зачетной группе Д2-классика обладатель золота и призеры также определялись по сумме субботнего и воскресного заездов. Победами обменялись товарищи по команде Николай Князьков и Андрей Бевз (оба Рязань). Итоговое первое место досталось именно Бевзу, у Князькова серебро. Отметим, что вторую гонку подряд на пьедестал почета приезжает рязанец Никита Мальчиков.

Семь УАЗиков вели борьбу за призы в классе Т1-2500. Несмотря на отчаянные попытки кораблинца Дмитрия Володина, оспорить первое место у более опытного и мастеровитого Михаила Кострукова (Бронницы) не получилось.

Кораблинец Дмитрий Володин (№53) пытается удержать позади себя Михаила Кострукова (Бронницы). Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на грузовичках «Газель» победу отпраздновал Алексей Савин (Рязань), на грузовиках ГАЗ-53 – Валерий Фролов (Рязань).

Валерий Фролов (№74) атакует Андрея Кученева в борьбе за первое место. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Отдельного упоминания заслуживают гонки «королевского класса» - легендарных грузовиков ЗИЛ-130. Это шоу мирового уровня, которое при должной раскрутке промоутеров и должной организации могло бы вполне соперничать соревнованиями механизаторов на тракторах Бизон-Трек-Шоу (Ростовская область), которое собирало порядка 40 000 (!) зрителей. С 2020 года эти соревнования не проводятся.

Но вернемся к повествованию о рязанской гонке. Еще в рамках автокросса «День Победы», на трассу вернулся прославленный рязанский чемпион России Вячеслав Свечников. К сожалению, тогда поломка грузовика на стадии тренировочных заездов не позволила вмешаться в борьбу за медали. Но зато на этот раз Свечников был силен, как в лучшие годы! Вышел на старт рязанской гонки и еще один знаменитый гонщик – Станислав Сафонов, сын многократного чемпиона страны Сергея Сафонова-старшего. Они-то и вели соперничество за победу. Тройку призеров на пьедестале дополнил Роман Степанов (Рязань).

Борьба на грани... Финал грузовиков ЗИЛ-130. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Зачетная группа Д2-Н, Super-1600 (легковые, передний привод)

1. Андрей Полетахин (Рязань)

2. Сергей Черемушкин (Рязань)

3. Анатолий Рузавин (Рязань)

Зачетная группа Д2-классика (легковые, задний привод)

1. Андрей Бевз (Рязань)

2. Николай Князьков (Рязань)

3. Никита Мальчиков (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Михаил Коструков (Бронницы)

2. Дмитрий Володин (Кораблино)

3. Артем Редькин (Новый Уренгой)

Зачетная группа Т4-1 («Газель»)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Алексей Ермаков (Рязань)

3. Денис Абрамов (Рязань)

Зачетная группа Т4-2 (ГАЗ-53)

1. Валерий Фролов (Рязань)

2. Андрей Кученев (Рязань)

3. Максим Кученев (Рязань)

Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130)

1. Вячеслав Свечников (Рязань)

2. Станислав Сафонов (Москва)

3. Роман Степанов (Рязань)

В детских и юниорских классах победы одержали: Евгений Комиссаренко (Орел, класс Д3-250), Егор Кошелев (Тамбов, класс Д2-юниор «Ока»), Максим Сафронов (Рязань, класс Д2-классика юниор).