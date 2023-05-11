Автокросс «День Победы-2023»: запрещенная гонка на радость зрителям

Старт финального заезда на грузовиках ЗИЛ-130. Дмитрий Володин прессингует лидирующего Роман Степанова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

6-7 мая на трассе «Семеновская» под Рязанью в 57-й раз прошел всероссийский автомобильный кросс, посвященный Дню Победы.

Эти соревнования на зеленых склонах, расположенных немного южнее областного центра, проводятся с 1964 года. Когда-то за рулем грузовиков ГАЗ-51 и ЗИЛ-164 в танковых шлемах штурмовали повороты трассы бывшие фронтовики, а посмотреть на это необычное зрелище собиралось едва ли не полгорода. На сегодняшней день автокросс «День Победы» является старейшей гонкой страны. Тем непонятнее желание Российской автомобильной федерации в лице Комитета кросса и ралли-кросса из-за разногласий с местной федерацией объявить соревнования запрещенными… Но как говорится, «наше дело правое – победа будет за нами». Автокросс, которые в течении десятилетий объединял людей, все-таки состоялся и носил статус открытого чемпионата Рязанской области.

Участие в нем приняли спортсмены, выступающие на легковых и грузовых спортивных автомобилях. Специальные кроссовые автомобили «багги» на гоночной трассе представлены не были.

Гонка 2023 года получилась насыщенной на события. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В абсолютном большинстве зачетных классов победители и призеры определялись по сумме двух финальных заездов – один в субботу, один в воскресенье. Немного смущала относительная малочисленность участников (по сравнению с лучшими временами). Возможно, спортсменов отпугнула нетипично холодная майская погода или упомянутая выше запрещенность. Но в любом случае, на качестве и напряженности состязаний это не сказалось.

Зрители, которых в воскресный день собралось довольно много, восторгались красивым атакам и обгонам, переживали за пилотов, когда в пылу борьбы их машины переворачивались. Соперничество на грани – это всегда вызывает уважение и неподдельное сопереживание.

Петр Дрофичев по-прежнему демонстрирует высокое мастерство на трассе.

В зачетном классе Super-1600 (легковые, передний привод) оба финальных заезда выиграл рязанец Дмитрий Хохорев. Любопытно, что вся призовая тройка в этом дивизионе и в субботу, и в воскресенье финишировала в одинаковом порядке.

В младшем классе переднеприводных «восьмерок» (Д2-Н) уверенно провел гонку Станислав Евсенин (Рязань), также отметившийся двумя победами. Но, пожалуй, больше запомнился воскресный заезд эффектными кульбитами рязанцев Андрея Полетахина и Анатолия Рузавина. Причем, после аварии Полетахин самоотверженно продолжил погоню за соперниками.

Андрей Полетахин продолжает борьбу на покореженной машине после переворота. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на заднеприводных «Жигулях» сюжет был закручен более лихо. Интрига с победителем держалась буквально до последнего метра дистанции. Сергей Головастов (Рязань), победивший в субботу, в воскресенье занял только пятое место. Смуту добавил Андрей Бевз (Рязань) прорвавшийся во втором финале с последнего места на первое! Увы, слетевшая с аккумулятора клейма, не позволила состояться триумфу. В итоге золото с рязанской трассы увез домой в Бронницы Сергей Симка.

Никита Мальчиков. Третье место на легендарном автокроссе - важное достижение для молодого спортсмена. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В заездах на внедорожниках УАЗ красивой дуэлью порадовали зрителей москвич Петр Дрофичев и Дмитрий Володин из кораблинского села Ключ.

В зачетной группе «Газель» на старт второго воскресного заезда вышли только три автомобиля – Юрий Григорьев и Анатолий Ермаков после субботней аварии принять участие в гонке не смогли. Но и второй финал не обошелся без зрелищного происшествия. Почти сразу после старта Алексей Ермаков и Денис Абрамов сцепились в борьбе, после чего автомобиль последнего оказался на крыше... Путь за золотой медалью Алексей Савин продолжил в гордом одиночестве.

Авария Алексея Ермакова и Дениса Абрамова. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Победитель заездов на грузовичках "Газель" Алексей Савин приезжает на соревнования вместе с семьей. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Благодаря «десанту» из Свердловской области, как в лучшие времена смотрелись заезды на грузовиках ГАЗ-53. Восемь участников – хороший показатель для этого класса. К сожалению, рязанские спортсмены не смогли оказать достойную конкуренцию уральцам – все медали достались именно гостям.

Алексей Бокша из города Реж был вне конкуренции на рязанской трассе. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Двенадцать грузовиков ЗИЛ-130 значились в стартовом протоколе зачетной группы Т4-3. В том числе на гонку заявился после довольно внушительного перерыва чемпион России из Рязани Вячеслав Свечников. Увы, побороться за призы у него не получилось – техника подвела еще на этапе тренировочных заездов. Также в этой зачетной группе не смог стартовать кораблинец Андрей Агафонов.

В финальном заезде борьбу за победу вели признанный мастер грузовых кроссов рязанец Роман Степанов и отметившийся победой в классе «УАЗ» кораблинец Дмитрий Володин. Нужно подчеркнуть, что Володин за последние пару лет стал по-настоящему мастеровитым гонщиком. Так держать, Дмитрий! Третье место занял Александр Ильичев из Шатуры, который тоже за последние годы здорово прибавил в профессионализме.

Прыжки в лучших традициях грузового автокросса.

Заезды на грузовиках ЗИЛ-130 всегда являлись украшением рязанских автокроссов. В этот раз ожидание болельщиков вновь полностью оправдались.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Зачетная группа Д2-Н (легковые, передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Андрей Кутинов (Рязань)

3. Максим Прописнов (Рязань)

Зачетная группа Super-1600 (легковые, передний привод)

1. Дмитрий Хохорев (Рязань)

2. Сергей Черемушкин (Луховицы)

3. Денис Семин (Рязань)

Зачетная группа Д2-классика (легковые, задний привод)

1. Сергей Симка (Бронницы)

2. Сергей Головастов (Рязань)

3. Никита Мальчиков (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Дмитрий Володин (Кораблино)

2. Петр Дрофичев (Москва)

3. Василий Шипицын (Москва)

Дуэль Дмитрия Володина и Петра Дрофичева. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачетная группа Т4-1 («Газель»)

1. Алексей Савин (Рязань)

2. Денис Абрамов (Рязань)

3. Алексей Ермаков (Рязань)

Зачетная группа Т4-2 (ГАЗ-53)

1. Алексей Бокша (Реж)

2. Юрий Осминин (Ирбит)

3. Николай Болотов (Реж)

Зачетная группа Т4-3 (ЗИЛ-130)

1. Роман Степанов (Рязань)

2. Дмитрий Володин (Кораблино)

3. Александр Ильичев (Шатура)

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