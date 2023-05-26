В Скопинском районе началось строительство крупнейшего в России завода по производству препаратов из плазмы крови

18 мая в Скопинском районе состоялась долгожданная церемония запуска строительства инновационного фармацевтического завода компании ООО «Октафарма-Фармимэкс», который будет производить субстанции и препараты из плазмы крови человека.

«Запускаем проект ради десятков тысяч пациентов»

На торжественной церемонии символичной закладки первого камня фармацевтической компании присутствовали руководители района и области, представители бизнеса, Корпорации развития Рязанской области. Старт строительству уникального фармацевтического производственного комплекса дали генеральный директор ООО «Октафарма-Фармимэкс» Эндрю Смит, заместитель председателя правительства региона Валентин Завалев, глава администрации Скопинского района Александр Боков.

Этот грандиозный проект реализуется в рамках специального инвестконтракта, поэтому ему уделяется внимание со стороны федерального центра. Региональное правительство будет поддерживать процесс возведения и запуска предприятия на всех этапах.

Ожидается, что новый производственный комплекс станет лидиром в стране среди предприятий по производству препаратов на основе плазмы крови, в которых так остро нуждаются многие пациенты. Нередко эти лекарственные средства являются единственно возможным вариантом поддержания жизни и здоровья пациентов, страдающих нарушением свертываемости крови или другими тяжелыми заболеваниями. Эти препараты применяют в иммунологии, гематологии, интенсивной терапии и реанимации.

- Мы запускаем проект ради десятков тысяч пациентов, ежедневно нуждающихся в жизненно важных препаратах, произведенных на основе плазмы крови человека. Мы долго шли к сегодняшнему событию, и нам пришлось преодолеть множество проблем: поиск поставщиков плазмы крови человека, пандемию коронавируса, санкции в текущей политической ситуации. Но нам удалось сохранить поддержку российских и зарубежных инвесторов, и мы полны решимости довести проект до конца, - обратился к собравшимся Эндрю Смит и поблагодарил администрацию Скопинского района за поддержку и веру в проект.

В условиях санкционного давления производство скопинской продукции с использованием крови российских доноров станет достойным импортозамещением.

- В Рязанской области появится новое производство, которое позволит укрепить потенциал отечественной фармацевтики - современный завод с новейшим оборудованием и передовыми технологиями. Здесь будут выпускаться уникальные лекарственные препараты, не имеющие аналогов в России. Эффективные и очень нужные для лечения пациентов. Сегодня около 80% подобных лекарств в стране - импортные. Запуск предприятия позволит внести большой вклад в решение задач импортозамещения, которые поставил наш президент, - отметил Валентин Завалев.

Благодаря новым разработкам, ранее не применявшимся в России, производство препаратов на основе плазмы крови выйдет на новый уровень. Самое современное оборудование и инновационные технологии позволят обрабатывать до 600 тысяч литров плазмы в год.

- В рамках этого проекта будет не только построен завод, но и порядка 10 базовых центров по всей стране, которые будут заготавливать плазму крови, - пояснил финансовый директор АО «Фармимекс» Сергей Капитульский и выразил благодарность администрации Скопинского района за активное содействие.

400 рабочих мест

Отправной точкой нового инвестпроекта стал 2017 год, когда инвестор выбрал подходящую площадку в Скопинском районе. На втором этапе реализации проекта, в 2018 году, был подписан специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Рязанской области, инвестором ООО «Октафарма-Фармимэкс» и привлеченными лицами - АО «Фармимэкс» и ООО «Скопинфарм». Так от идеи проект стал двигаться к цели и обрел документальную базу. Соглашение позволило запустить масштабную задумку в дело.

На территории площадью 32 тысяч кв. метров будут расположены производственные помещения, включающие зоны для фракционирования плазмы, зоны очистки и розлива, склад для хранения плазмы, сырья, материалов и готовой продукции. Также здесь расположится лабораторный комплекс, состоящий из аналитической, микробиологической лабораторий и лаборатории входного контроля. Кроме того, на территории завода построят административный комплекс, вспомогательные, инженерные и технические сооружения. Предприятие будет оснащено новейшим высокотехнологичным оборудованием. Всего объем инвестиций составит свыше 5 млрд рублей.

Власти уверены, что производственный комплекс даст мощный импульс развитию Скопинского района и всей Рязанской области. Открытие нового завода создаст свыше 400 рабочих мест для жителей Скопинского района и всего региона. Как отметил инвестор, подготовка высокоспециализированных кадров уже ведется, в том числе и на базе рязанского медуниверситета.

А на данном этапе активно набираются строительные кадры, которые в будущем продолжат заниматься техобслуживанием завода.

Новый фармацевтический завод позволит укрепить также социальную инфраструктуру в районе. В округе построят новые школу и детский сад, современные дороги.

Предварительная дата запуска завода - начало 2026 года.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава администрации Скопинского района Александр Боков:

- Мы в предвкушении великого события, но уже сегодня наш район получает определенные дивиденды от начала реализации проекта. Если вспомнить, каких усилий инвесторам стоило преодолеть различные сложности на пути к сегодняшнему дню, то это может послужить ярким примером правильной расстановки приоритетов. Скопинские предприниматели доверились иностранным партнерам, поверили в собственные силы и смело преодолевали трудности. Они сделали все возможное и, казалось, даже невозможное, чтобы реализовать проект.