Магия чисел «Feelin's». Почему число 39 «самое круглое», и что произойдет, если обращать внимание на 13

Сергей Долгишев, Вячеслав Сергеев и Геннадий Филин (слева направо). Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Мы встретились с музыкантами известного рязанского джаз-бэнда «Feelin's» на репетиционной базе в МКЦ. В окружении разнообразных музыкальных инструментов и музейных экспонатов (почему, об этом чуть позже) мы поговорили о том, как изменилась музыка за почти полвека, о секрете крепких отношений в группе и тайнах нумерологии. В беседе приняли участие лидер группы Геннадий Филин (пиано), Сергей Долгишев (саксофон) и Вячеслав Сергеев (барабаны).

Концерт с участием итальянского вокалиста Бориса Савольделли.

«Самой собой вышло трижды число 39»

- Почему вы решили отмечать 39-летие группы, ведь это не круглое число? Что особенного в этой дате для вас?

Геннадий: Напротив, 39 - самое круглое число, поскольку состоит из троек, девяток и трижды числа 13. Круглее числа не найти! Это число резонанса. На 39-м шаге все энергетические процессы приходят в резонанс согласно гармоническому закону. Женщина донашивает ребенка до 39 недель и на 40-й вынуждена его родить, потому что срабатывает определенная сила. То же и с поминками. Душа от одного духовного плана переходит на другой, и происходит это тоже на 39-м дне. В Старом завете постоянно встречается число 40. Есть даже такое понятие «39 – непроизносимое число». Например, в США число 13 стараются не использовать. Там нет 13 этажей и 13 рядов в транспорте. Это делается для того, чтобы люди не смотрели на это число, потому что оно мгновенно приводит к резонансу всех процессов, как позитивных, так и негативных. И это не имеет отношения к нумерологии – чистейшие математика и физика.

Геннадий и Сергей изучают афиши в Италии.

- А в вашей жизни это число как-то проявляет себя?

Геннадий: У меня так жизнь складывается, что я сам себя называю «Человек 39». Я учился в школе №39, в институте учился в группе №39, был прописан в квартире №39, индекс начинается на 39, а еще Рязань находится на 39 градусе восточной долготы, и расстояние от Северного полюса до Рязани 3939 км. Это точное измерение – Михаил Малахов измерял. Часто покупаю билет, а там номер 39 или 13, покупаю в фастфуде – номер очереди 39.

- Это число вас преследует?

Геннадий: Да, причем я не сразу это заметил. Впервые мы вышли на сцену в конце марта 1984 года. И в апреле этого года я случайно вспомнил, что нашей группе исполняется 39 лет. Подумал, почему же я не организовал праздничный концерт, и даже расстроился, но потом вдруг обнаружил, что через три дня у нас концерт со школой №39 и с их хором «Тридевятое царство». Самой собой вышло трижды число 39!

Вячеслав: А еще неожиданно выяснилось, что у нас Сергеем в мае юбилеи – нам исполняет по 55 лет. Мне - 27 мая, а Сергею - 31 мая. У Геннадия День рождения 30 мая, но дата некруглая.

Геннадий: Мы решили собрать все поводы воедино, и 1 июня сделать концерт в выставочном зале МКЦ. Одновременно проведем выставку группы Feelin's. За долгую историю у нас собралось много экспонатов – десять альбомов, разные инструментов, книги, буклеты, фотографии, статьи и прочее. В сентябре прошлого года мы проводили выставку в селе Орехово Спасского района. Там поселился очень интересный человек – крупный бизнесмен и председатель ассоциации частных музеев России Алексей Шабуров. Он создал музейный комплекс «Наше Орехово», где выставлена ретротехника, открыт музей мировой каллиграфии. Ждем, что он представит нашу выставочную экспозицию в МКЦ в день концерта.

«У нас появилось много фанатов среди детей»

- Какую музыкальную программу готовите?

- Мы будем выступать вчетвером – мы и Константин Панкратов на басу. Сыграем инструментальную программу из лучших наших композиций. Это авторские вещи, джазовые стандарты и русские мелодии из советских фильмов. Конечно, сыграем есенинские «Ты жива ль еще, моя старушка», «Клен ты мой опавший», «Не жалею, не зову, не плачу», песню из кинофильма «17 мгновений весны» «Я прошу хоть не надолго» и другие известные композиции.

- Кто ваши нынешние зрители?

Вячеслав: Я иногда занимаюсь частной преподавательской деятельностью, и на наши концерты приходят мои ученики с семьями. Просто поклонники приходят, любители музыки. В Рязани не так много площадок, где можно послушать живую музыку.

Геннадий: Мы стали часто выступать в школах, и играть для школьников в МКЦ благодаря «Пушкинской карте». В следующем сезоне охватим все школы Рязани, и выступим в сельских школах во многих районах. Мы делаем специальную программу, почти образовательную, «Путешествие в мир джаза». Такие концерты-лекции. Дети внимательно слушают, аплодируют, снимают на видео. Школьники не отпускают нас со сцены, а после концертов берут у нас автографы. Многие спрашивают, где обучиться так играть. У нас появилось много фанатов среди детей.

Вячеслав Сергеев на концерте по случаю своего юбилея.

- Как в целом вы считаете, у молодого поколения есть интерес к живой музыке, к джазу?

Сергей: Интерес ослабел. Музыкальное училище полупустое, не могут набрать даже «народников», духовиков. Молодежь не привыкла прилагать много усилий. А труд музыканта тяжелый – сначала музыкальная школа 5-7 лет, потом музыкальное училище 4 года, потом консерватория 5 лет.

Вячеслав: Молодежь сейчас предпочитает «легкие деньги», когда можно в интернете сайты делать, блоги вести безо всякого образования и прочее.

На фестивале в Италии в 2015 году.

«Мы абсолютно счастливые люди»

- Как вам удалось пройти этот тяжелый путь музыканта и сохранить коллектив?

Геннадий: Я творчески одержимый человек, и для меня творчество всегда на первом месте. Бывали моменты в жизни, когда меня все отговаривали от моих идей, от занятий музыкой. Когда выбирал место работы после института, смотрел, где смогу уделять время творчеству. И выбрал работу на кафедре в радиоуниверситете. Там мы и основали группу. В 1993 году нам даже удалось съездить на гастроли - дважды в Германию и один раз во Францию. Это изменило полностью наше восприятие.

Сергей: Я окончил музыкальную школу, но после девятого класса директриса не отпустила учиться в музучилище. Поступил в радиоинститут, и продолжал заниматься музыкой. Меня привлекал саксофон, хотя играть не умел на нем. Отец помог мне на месяц найти этот инструмент, я купил мундштук, и стал учиться играть. Вскоре начали с Геннадием играть в одном ансамбле. А сейчас у меня пять саксофонов!

Вячеслав: Я окончил музучилище по классу духовых инструментов. Потом ушел в армию, и играл в военном оркестре, и там «заболел» барабанами. После армии сразу попал в оркестр в Рязанский цирк. А в 1991 году присоединился к Feelin's, когда они искали барабанщика.

Концерт с Валерием Пономаревым в 2005 году.

- Что вас удерживает вместе эти десятилетия?

Геннадий: Разбежаться проще всего. Мало коллективов, кто держится так долго вместе. Мне помогает моя зацикленность на творчестве и умение прощать. Когда я понял смысл прощения, с тех пор не держу обиды в себе. Прощение способно стереть накопленные в душе обиды, зависть и прочий негатив. Так гораздо легче жить - без эмоционального обременения.

Вячеслав: Рязань - город маленький, и хороших музыкантов мало. Здесь собрались самые лучшие музыканты города. И здесь у меня есть возможность играть музыку, которая мне нравится, популяризировать нашу культуру за границей. Мы абсолютно счастливые люди. И таких постоянно гастролирующих коллективов, как мы, очень мало во всем мире.

Франк Вагане и Константин Панкратов на концерте в Бельгии.

- За эти 39 лет какие самые необычные истории с вами приключались?

Геннадий: Таких историй у нас очень много, сложно выбрать. Вот одна из них. Нас пригласили на гастроли в Алма-Аты. С нами играл ныне покойный гитарист-самоучка Дима Крылов. Приезжаем мы в аэропорт, собираемся проходить паспортный контроль. Мы все отдаем паспорта, а Дима говорит: «Ой, а я не знал, что паспорт нужен». Какую же силу убеждения мне пришлось применить, чтобы уговорить таможенную службу пустить его без паспорта на борт самолета. На обратном пути тоже пришлось применять чудеса дипломатии. А еще с нами была невероятная история в клубе «Сельмаш», где мы попали на бандитские разборки и играли буквально под пулями.

Выиграть билеты на концерт Feelin's 1 июня можно здесь.