«Мы играем, и вдруг слышу автоматный треск. Подумал, может, мы плохо играем?» Бандитская разборка в «Сельмаше» глазами известного музыканта

Одна из самых жутких бандитских разборок в девяностые произошла в рязанском клубе «Сельмаш» тридцать лет назад. В роковую ночь 25 ноября несколько гангстеров ворвались в бар и начали палить из автоматов по посетителям. На месте были убиты восемь человек, еще девять получили ранения.

Очевидец перестрелки, чудом выживший под бандитскими пулями, - музыкант Геннадий Филин - поделился с «КП-Рязань» воспоминаниями, которые настолько сильно врезались в память, что свежи даже спустя десятилетия.

В клубе "Сельмаш" любили проводить время бандиты из айрапетовской группировки.

«Может быть, мы плохо играем?»

Клуб бывшего завода «Рязсельмаш» тогда облюбовали бандиты из преступной группировки Виктора Айрапетова. Их конкуренты по преступному промыслу, конечно, прекрасно об этом знали. Отношения между противоборствующими рязанскими ОПГ к 1993 году накалились до предела. И вскоре случилось событие, потрясшее весь город. Поздно вечером 25 ноября события разворачивались, как в классическом гангстерском боевике.

Дело шло к полуночи, со сцены звучала живая музыка в исполнении известного в городе коллектива Feelin’s, расслабленные посетители попивали коктейли около барной стойки. Тем вечером в клубе отдыхали айрапетовцы, приехал на встречу со своими ребятами и сам Виктор Айрапетов. Внезапно в бар зашли несколько человек в камуфляже, в масках и с автоматами в руках. Раздались выстрелы…

Свидетель бандитской разборки известный рязанский музыкант вспоминает, как их концерт прервала перестрелка:

- Мы выступали в баре клуба «Сельмаш» с 1991 года и по 25 ноября 1993 года. Это был маленький клуб с большими квадратными колоннами в зале. В тот вечер я, как обычно, играл на пианино. Сидел спиной к зрителям и ко входу в клуб. На сцене со мной выступали еще двое музыкантов. Мы играем, и вдруг я услышал сухой автоматный треск. Я точно запомнил время - на часах было 23:35. Повернув голову, я увидел в полумраке огонь из автоматного ствола. Страха у меня не возникло, но внутреннее восприятие реальности, очевидно, изменилось. Время остановилось. Я точно помню, как в мой мозг медленно влетела яркая, светящаяся, смешная и парадоксальная мысль: «Может быть, мы плохо играем?» А играли мы знаменитую есенинскую «Ты жива еще, моя старушка…» Эта мелодия всегда была в нашем репертуаре.

А дальше, как в классическом боевике, когда оркестр играет ни смотря ни на что. Будто на музыкантах надеты бронежилеты от бандитских пуль. Со сцены звучала музыка, а в зале творился полный хаос - шла стрельба, замертво падали люди.

- Несколько человек из айрапетовской бригады стояли около барной стойки. Их расстреляли на месте, - вспоминает Геннадий. - Смерть уже во всю забирала посетителей, вокруг царила агония, а я все продолжал играть. Слышу, возня какая-то на сцене - это саксофонист полез прятаться под барабаны. Он сидел на стуле, лицом к залу и все видел. Позади него был вход в гримерку, и он мог бы укрыться там, но не догадался. Полез за установку прятаться, как будто барабаны могли его защитить от пуль.

Геннадий Филин играл под аккомпанемент пуль. Фото: Из личного архива

Людей «бинтовали» шнурами от гитар

- Краем глаза вижу, как сзади меня медленно пролетает бас-гитара, а за ней и бас-гитарист - прячется за колонну, - продолжает рассказывать наш собеседник. - В мою голову вползает вторая ярко светящаяся мысль: «Гена, тебе тоже надо прятаться». Я прыгаю за колонну, там какие-то люди, возня. Сложно сказать, сколько продолжалась стрельба, потому что восприятие времени изменилось. Но вдруг неожиданно все стихло. В воздухе дым, гарь. Затем тишина стала просто оглушительной и послышались стоны.

Мы вылезли из-за колонны, у бара - гора трупов. Все залито кровью. Стали резать гитарные шнуры и перевязывать ими руки и ноги раненым, чтобы хоть немного остановить кровь. Люди умирали на наших глазах. Вскоре приехала скорая, милиция. Мы помогали носить тела раненых. Когда вышли на улицу, увидели, что и там лежат убитые.

Очевидец вспоминает, что в ту ночь он пребывал в таком сильном шоке, что до конца осознал произошедшее лишь на следующий день.

- Эмоций у меня в первую ночь не было. Стресс меня настиг только на следующий день где-то к обеду. Я тогда работал ассистентом в Рязанской радиоакадемии, вел лабораторные работы. На занятиях мной овладел такой ужас, что пришлось отпроситься из вуза. Позже мы ездили в клуб, смотрели следы от пуль, вычисляли траектории. Оказалось, что пули со смещенным центром тяжести многократно рикошетили, отлетая от стен. Как в нас не попало - чудо. Из случайно пострадавших посетительниц была всего одна девушка, к счастью, она выжила. Это говорит либо о профессионализме киллеров, либо о том, что пули не выбирали себе случайных жертв. После этой истории я сделал кое-какие выводы, как относиться к жизни, какими принципами руководствоваться. У нас всегда есть выбор - мы можем вымещать на других свою злобу и негативные эмоции, а можем прощать. Так вот лучше прощать!

Проверяли версию причастности «слонов»

Расследованием этого громкого дела занималась группа специалистов, в которую входил следователь по особо важным делам областной прокуратуры Дмитрий Плоткин.

- После расстрела в «Сельмаше» одна журналистка неосторожно высказала мнение, что это совершили «архиповские». После этого лидер преступной группировки по прозвищу Архип был убит, хотя на самом деле никаких данных о его причастности к преступлению не было, - поделился Дмитрий Плоткин.

Проверялась версия о причастности к этому преступлению членов «слоновской» группировки, но достаточных доказательств виновности добыто не было.

Уголовное дело в отношении них позже возбудили, по другим эпизодам, в том числе убийствам и вымогательствам. Однако главарю банды Вячеславу Ермолову удалось скрыться от правосудия за рубежом. Виктор Айрапетов в перестрелке на «Сельмаше» выжил. Спустя два года его обожженное тело с огнестрельной раной было найдено в Подмосковье.

Подобные бандитские разборки вряд ли повторятся.

Из первых уст

Бывший следователь Дмитрий Плоткин:

- Рязанцы могут быть спокойны. Разборки наподобие тех, что мы пережили в девяностых, в город не вернутся. Просто раньше времена были такие…