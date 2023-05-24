Рязанский психофизиолог с двадцатилетним стажем разработала новую восстановительную методику

Андриян Васильевич Лукин. Вручение поздравления от Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)/

В каждом из нас от рождения заложены автономные процессы восстановления организма. Пока мы молоды и оптимистичны мы даже не задумываемся, каким способом восстанавливается наш организм. Для этого достаточно хорошего глубокого сна, полноценного разнообразного питания, интересного хобби, перспективной работы и, конечно же, - любви!

Но с возрастом, с частыми стрессами наш организм, постоянно испытывающий перегрузки, накапливающий раздражения и разочарования в жизни, перестает быстро восстанавливаться, появляются разные заболевания и проблемы с обменом веществ.

Многие перестают радоваться, отдыхать, гулять, восполнять свои силы, снижается познавательная деятельность. А что получаем в итоге? Серьезные заболевания, которые нельзя вылечить обычным набором лекарственных средств. А все почему? Потому что мы не обращаем своего внимания на наши естественные потребности!

Мы самоуверенно думаем, что, как в молодости, все само собой пройдет, сложится, стоит только выспаться и переключиться на приятное.

Настроение - ключ к здоровью

Начнем с главного - с нашего настроения, которому раньше не уделяли должного внимания! Но именно наше настроение решает многие проблемы! Настроение - это устойчивая эмоциональная характеристика человека. Любое настроение входит в привычку! Если мы жизнелюбивы и радостны - то организм привыкает каждое утро получать коктейль из эндорфинов, серотонина, дофаминов, а это не просто заряд бодрости и позитива, но и необходимый ресурс для полноценной работы всего организма. То, как мы настроены на свой день, на нашу жизнь, семью, работу, творчество, такие результаты мы и получим в итоге.

Наше время - сложное, во многом неопределенное, но кто сказал, что жить обязательно должно быть легко? Полезно справляться с любыми сложностями, верить в силы собственного организма, но и не переоценивать их!

Я как практикующий психофизиолог с двадцатилетним стажем работы, который сталкивается каждый день с множеством проблем и заболеваний людей, обращающихся ко мне за помощью, уверена, что:

• наше настроение - это не просто ключ к нашему успеху, это ключ к нашему здоровью;

• чем внимательнее человек относится к своим естественным потребностям - тем моложе он выглядит и тем крепче его здоровье;

• чем больше человек уделяет внимание своим чувствам, работает над своим эмоциональным состоянием, тем быстрее протекает процесс самовосстановления;

• чем больше человек общается, читает, пишет (а не печатает), слушает приятную, но глубокую музыку, тем больше он раскрывает свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Совсем недавно я получила национальную бизнес-премию за разработку уникальных методик, раскрывающих потенциал человека (МРПЧ). Я выступала в Москве в пресс-центре МИЦ «Известия», где проходила конференция «Перспективы развития бизнеса в России: новые условия, вызовы и возможности». Там я представила перспективы использования методик для гармонизации головного мозга человека, принципы работы данных методик.

Моя практическая деятельность - это слияние двух процессов: практической психофизиологической и творческой деятельности, в основном, поэтической. Как член Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников, я вижу основную задачу в оздоровлении нации, и как член Союза писателей России, занимаюсь восстановлением культурных традиций в песенном и поэтическом направлениях.

Конечно, как специалисту, который шесть дней в неделю ведет консультации, помогает людям восстановить и сохранить здоровье, мне хочется предложить действенные и приятные методы восстановления организма.

Одним из таких направлений в моей работе вот уже более пяти лет является стихотерапия. Я видела ее результаты на своих клиентах, поклонниках моего творчества. Поэтому решила популяризировать это направление терапии именно сегодня. Именно сегодня, как никогда, мы нуждаемся в положительных эмоциях, ярких чувствах, красочных образах, чтобы не утратить радость в жизни, свою надежду и веру в лучшее. Именно сегодня, когда мы всегда чем-нибудь заняты и нет времени на самого себя, мы можем слушать приятную музыку и стихи, не отрываясь от домашних дел, проводя время в дороге, или можем посвятить несколько минут стихотерапии утром, пока собираемся на работу.

10 лет исследований

Стихотерапия - это не просто красивое слово, которым можно назвать любую поэзию, а, прежде всего, в основе своей - полноценная поэзия и научно обоснованный подход в коррекционной работе с человеком.

В стихотерапии используется специально созданная поэзия, которая имеет форму стихотворения, но обладает рядом терапевтических свойств:

• переключает внимание человека с проблем на мир прекрасного;

• настраивает на образное и чувственное мышление и восприятие мира;

• гармонизирует работу головного мозга человека, увеличивает его интеллектуальные и творческие возможности;

• снимает психоэмоциональное и физическое напряжение;

• усиливает стрессоустойчивость;

• регулирует выработку в организме эндорфинов - гормонов радости, что улучшает общее состояние;

• воодушевляет и настраивает на позитивное отношение к жизни, к самому себе;

• развивает эмпатию, наполняет организм энергией.

С ростом показателей стресса, числа психических заболеваний, алкоголизма, наркомании и табакокурения необходимо разрабатывать методы безопасного и масштабного оздоровления нации, где привлечение к миру прекрасного может снять агрессию, уменьшить или способствовать отказу от наркотической, алкогольной и других форм зависимостей, а также способствовать раскрытию творческих возможностей у детей и подростков.

Я уверена, что очень скоро это направление станет модным, а значит, сюда могут попасть не профессионалы, а дилетанты без достаточного опыта в сфере восстановления здоровья и без особых достижений в поэзии. Поэтому я всегда уделяю особое внимание качеству продукта, который предлагаю своим клиентам.

Мои собственные практические исследования в этой области ведутся с 2013 года, где я как поэт и психофизиолог изучаю воздействие силы слова и образа в поэтическом жанре на слушателя.

Мной были созданы поэтические произведения с музыкальным сопровождением (прочтения под музыку), разработаны и проведены авторские тематические концерты, накоплен уникальный опыт стихотерапии. Для стихотерапии можно использовать стихи на электронном носителе, а также специально оформленные для углубления процессов зрительного восприятия.

Я верю в уникальные возможности силы слова! В моем варианте стихотерапия - это сплав поэзии с музыкой, который еще больше способствует процессам гармонизации головного мозга человека.

Эта ненавязчивая терапия обязательно найдет своих поклонников, их ряды будут полниться, а у специалистов, всегда есть возможность самосовершенствоваться в этом направлении и выходить за рамки привычного восприятия мира.

Будьте здоровы и счастливы, создавайте свое настроение, управляйте своим эмоциональным состоянием, расширяйте возможности своего эмоционального интеллекта, раскрывайте свой чувственный потенциал!

НАША СПРАВКА

Елена Александровна Корнеева - практикующий психофизиолог, член Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников, педагог, поэт, писатель, автор песен, член Союза писателей России, организатор Всероссийского конкурса «Владеющий словом», золотой лауреат «Евразийской международной премии» за значительный вклад в сохранение и развитие науки и искусства современной Евразии.