Молочная азбука «АМКИ»

Питание животных напрямую отражается на качестве молока.

«Комсомольская правда» вместе с агромолкомбинатом «Рязанский» продолжает образовательную серию «Молочная азбука», в которой доступно говорится о пользе молочных продуктов. В алфавитном порядке мы знакомим читателей с важными понятиями из молочной отрасли, чтобы вам стало легче ориентироваться в вопросах здорового питания. В этой публикации расскажем о важных терминах, используемых в молочном производстве, начиная с буквы «З» и заканчивая буквой «К»

З

Закваска молочная - это чистые бактериальные культуры, которые при внесении в молоко превращают его в кисломолочный продукт. С помощью такой технологии готовят йогурт, кефир, творог, ряженку, сметану, бифилайф, снежок, ацидофилин… В ассортименте «Амки» есть все эти полезные и вкусные напитки на любой вкус. При приготовлении каждого из продуктов используется свой вид бактерий, который определяет его полезные свойства и вкус. Например, бифидо- и лактобактерии, ацидофильная палочка, кефирные грибки. Все эти микроорганизмы оказывают профилактическое действие, и их регулярное употребление поддерживает правильное функционирование желудочно-кишечного тракта.

Зерненый творог - вид творога, который готовят по особой технологии. Секрет получения творожных «зерен» в том, что после сквашивания молока и стекания сыворотки массу делят на небольшие кусочки и вымачивают в воде, а затем подсушивают. Этот метод позволяет удалить больше молочной кислоты и сыворотки, чем при традиционном способе изготовления творога. От сыра такой продукт отличается значительно пониженной жирностью, но при этом содержит максимальное из всех кисломолочных продуктов количество белка. Именно поэтому его так любят профессиональные спортсмены.

Йогурт - кисломолочный продукт, который готовят из натурального молока и закваски, содержащей культуры болгарской палочки и термофильного стрептококка. История этого продукта уходит далеко в древность, и впервые о нем упоминается примерно в 6000 году до нашей эры. Медицина исследовала полезные свойства йогурта в начале XX века и выяснила, что бактерии, которые сквашивают молоко в йогурт, помогают человеку, лечат его. Молочные бактерии, вхо-дящие в состав йогурта, останавливают процессы анаэробного брожения в кишечнике, которое считается одной из причин старения, и способствуют повышению иммунитета, выведению из организма токсинов.

Йогурт также богат витаминами группы В, содержит легкоусвояемые бел-ки и кальций. Под брендом «Амка» выпускается широкая линейка йогуртов с разнообразными вкусами, которые придутся по душе детям и взрослым.

Конкурс

К

Комбикорм - очищенная и измельченная кормовая смесь растительного или животного происхождения. Помимо питательной основы, как правило состоящей из зерновых культур, в комбикорм добавляют витамины, микро- и макроэлементы, ферменты. Такое питание способствует эффективному усвоению полезных веществ, стимулирует правильный рост животных и благотворно влияет на получаемое сырье. Именно поэтому комбикорма подходят для полноценного кормления и активно применяются в интенсивном животноводстве.

КОЕ - колониеобразующая единица. Это показатель количества клеток полезных микроорганизмов в продукте. При этом эти микроорганизмы должны быть жизнеспособными и размножаться путем деления в контролируемых условиях. Покупатели могут увидеть эту аббревиатуру в составе кисломолочной продукции. Чем выше число КОЕ, тем больше полезных бактерий содержит продукт, а значит, его целебные свойства возрастают. Так, в йогуртах, согласно нормативам. в одном грамме должно содержаться не менее 107КОЕ. При этом важно учитывать срок изготовления кисломолочного продукта. Чем он свежее, тем больше КОЕ сохранилось, а, следовательно, продукт будет максимально полезным. На каждой упаковке кисломолочной продукции «Амка» можно увидеть в составе число КОЕ.

Куар-код - зашифрованные сведения о продукции. С 2021 года в России молочную продукцию стали маркировать специальными QR-кодами. Маркировка появилась на мороженом, сливочном масле, сыре, молоке, сливках, пахте, йогурте, кефире, сыворотке, твороге, сметане, безалкогольных напитках с содержанием молочного жира. Это двумерный матричный штрихкод, уникальный индентификатор. В коде формата Data Matrix зашита вся информация о конкретной единице товара. Таким образом в нашей стране борются с некачественной молочной продукцией, изготовленной с нарушениями ГОСТов и ТУ. Потребители могут проверить товар через мобильное приложение «Честный ЗНАК», отсканировав код. Отразится информация о бренде, наличии сертификата ветеринарного контроля, составе, жирности, объеме и сроке годности. Вся продукция «Амки» снабжена QR-кодами, и покупатели всегда могут его проверить через приложение.

Кефир - популярный кисломолочный продукт, который готовят из молока с помощью добавления в него целого комплекса бактерий. При изготовлении этого напитка используют несколько видов микроорганизмов, но больше всего добавляют «кефирного грибка».

Ценен кефир своими полезными свойствами, которые позволяют наладить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать микрофлору кишечника. Так, опасные для человека патогенные бактерии, населяющие кишечник, под воздействием комплекса веществ, входящих в состав кефира, существенно снижают свою активность. Кефир подходит даже людям с непереносимостью лактозы.

Контроль качества - это проверка соответствия количественных или качественных характеристик продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, установленным техническим требованиям. Современный менеджмент качества предусматривает большое количество классификаций контроля качества, которые составлены на основе множества различных критериев. В зависимости от степени использования средств контроля выделяют измерительный, регистрационный, органолептический, по контрольному образцу и технический осмотр. Суть контроля качества продукции на предприятии заключается в получении информации о состоянии объекта и сопоставлении полученных результатов с установленными требованиями, зафиксированными в чертежах, стандартах, договорах поставки, ТУ и других документах. Контроль предусматривает проверку продукции в самом начале производственного процесса и в период эксплуатационного обслуживания.

В случае отклонения от регламентированных требований качества, принимают корректирующие меры. На производстве «Амка» применяют входной контроль качества сырья, а также производственный пооперационный контроль за соблюдением установленного технологического режима, систематический контроль за состоянием оборудования, готовой продукции.