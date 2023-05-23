ЖК «Открытие»: откройте новые горизонты комфорта для своей семьи

Жить в ЖК «Открытие» означает наслаждаться не только красотой, но и абсолютным комфортом.

При современном ритме жизни нам важно оставаться в курсе событий, однако из-за близости к эпицентру деловой среды мы зачастую заряжаемся отрицательной энергией, и расслабиться потом бывает непросто - город не отпускает. Но, увы, не у каждого есть возможность позволить себе загородное уединение и спокойствие.

Отличный вариант для тех, кто хочет каждое утро наслаждаться свежим воздухом, а вечером гулять по лесу, не теряя доступа ко всей городской инфраструктуре, предложила строительная компания «ЕДИНСТВО». Крупнейший девелопер региона много лет изучает потребности своих клиентов, чтобы помочь им реализовать свою мечту о новом качестве жизни.

Один из своих масштабных проектов застройщик возводит в развитом микрорайоне Дашково-Песочня, золотой середине между суетой центра и спокойствием природы. Это уникальный жилой квартал «Открытие» со своей инфраструктурой, который состоит из двух современных комплексов по три дома, построенных по самым передовым технологиям из экологически безопасных материалов. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: школа №75, мага-зины, кафе, торговый центр «Европа», поликлиника, прогулочный сад и сквер.

Квартал уютно располагается в 26 минутах езды от центра Рязани. Для ценителей тихой природы он станет настоящим открытием. Атмосфера проекта будет способствовать возможности замедлиться и улучшить качество проведенного времени с семьей и своей жизни в целом.

Второй дом первого комплекса ЖК «Открытие» - это продолжение квартальной застройки, и сегодня мы расскажем о его преимуществах. При проектировании этого дома и его территории застройщик учел все необходимое для комфортного времяпрепровождения в рамках комплекса и квартала, усовершенствовав обустройство общественных пространств с видеонаблюдением на входных группах и лифтах. В рамках благоустройства будет реализован подогрев тротуарной плитки у входа в подъезд. В нашем суровом климате это лучшее решение во избежание травм в зимний период. Ведь жить в ЖК «Открытие» означает наслаждаться не только красотой, но и абсолютным комфортом!

Новый дом в ЖК «Открытие» расположен по адресу: ул. Льговская, д. 8.

Благоустройство для всех

В основе концепции жилого квартала «Открытие» заложено грамотное устройство дворовой территории и организация общественного пространства, где учтены потребности в функциональности, безопасности, максимальном комфорте каждого, будь то гость или житель.

Ландшафтный дизайн двора имеет общую территорию для первых трех домов с различными локациями - спортивная, детская, лаунж, где продуман каждый квадратный метр территории. Понимая, как тяжело найти время для себя в современном мире, авторы проекта предусмотрели площадки для спорта и детские площадки, зоны для выгула домашних животных и даже специальные места для барбекю, чтобы жителям было приятно и удобно организовать свой досуг. Любители активного отдыха могут с легкостью воспользоваться workout-площадками, велодорожками, а шикарные витиеватые пути полей и Карцевского леса послужат отличным местом для пробежки или занятий спортом в любое время суток. Проживание в непосредственной близости от природы благотворно сказывается на здоровье, в первую очередь ментальном.

Пение птиц и шелест листвы снижают уровень тревоги и стабилизируют эмоциональный фон. На свежем воздухе мы быстрее засыпаем и легче просыпаемся, чувствуем себя более расслабленными и уравновешенными. Квартал не только окружен лесом, водоемами и парками, но и внутри имеет свою парковую зону между домами. А для тех, кто хочет уединиться, будут построены специальные беседки прямо во дворе. Только представьте, как вечерами приятно прогуляться по парковой зоне перед сном или устроить ужин на свежем воздухе с родными и близкими или собраться с соседями. Это эстетическая, функциональная, экологичная ценность дома, которая позволит найти занятие для каждого жителя в любом возрасте!

Чтобы автовладельцы не тратили свое время на поиски парковочного места для машины, «Открытие» предлагает машино-места в специальном подземном паркинге. Реализованная на территории квартала концепция «Двор без машин» позволит сохранить благоприятный экологический фон и гарантирует жителям безопасное передвижение. Помимо этого, в рамках проекта планируется строительство школы и детского сада внутри территории комплекса. Таким образом родителям не придется рано будить своих детей, чтобы успеть отвезти их на занятия перед работой - все для комфорта и мобильности жителей!

Ландшафтный дизайн двора ЖК «Открытие» имеет общую территорию для первых трех домов с различными локациями - спортивная, детская, лаунж, где продуман каждый квадратный метр.

Умный подход к уюту

Создать в квартире своей мечты уютное личное пространство для жизни и встречи гостей поможет многообразие смарт-планировок в ЖК «Открытие». Умный подход к зонированию пространства позволяет эффективно разместить необходимый для жизни функционал, удовлетворяющий потребности современной семьи. Такой подход обеспечивает комфортные условия проживания как семьи в целом, так и каждого жильца в отдельности.

Застройщик позаботился о том, чтобы ускорить процесс переезда в собственную квартиру. В каждой квартире будет реализована предчистовая отделка и специальная опция «теплые полы» (подробности в офисах продаж). Предчистовая отделка - это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны.

В квартире выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники.

При этом косметический ремонт вы берете на себя, чтобы сделать его по своему вкусу. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

Кроме того, по желанию клиенты компании могут приобрести видовые квартиры на верхних этажах и любоваться панорамой реки Оки, зеленого массива с заливными лугами и прекрасными закатами - торопитесь, выбор пока еще есть.

Успейте купить по спеццене

Как известно, квадратные метры в новостройке дорожают по мере ее готовности. К тому же чем ближе сдача в эксплуатацию, тем меньше вариантов планировок остается на выбор покупателей. Поэтому если жилой квартал «Открытие» - это место, которое вы видите своим будущим местом жительства, лучше поторопиться со сделкой. Ведь для своих клиентов Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает ряд интересных и доступных вариантов приобретения квартир в своих жилых комплексах и кварталах. Например, программу лояльности и поддержки новоселов «Спеццены».

На выбор покупателей разнообразные планировки, метраж, этажность во втором доме первого комплекса. С 2023 года ГК «ЕДИНСТВО» обновила программу: теперь «Спеццены» - это квартиры с плюшками! Каковы же ее преимущества?

Плюшка №1. Специальная цена на квартиру в интересующем районе города.

Плюшка №2. Именной сертификат на бонус (скидку), который можно использовать на покупку квартиры, кладовки или паркинга в одном из объектов ГК «ЕДИНСТВО» и который суммируется с другими акциями.

Плюшка №3. Различные варианты ипотеки от десятка банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» на выгодных условиях.

Плюшка № 4. Программа «Рассрочка 0% без переплат».

Плюшка №5. Скидки на ремонт и обустройство у партнеров по дисконтной программе «Вместе». Карту получают все клиенты, заключившие договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель программы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров застройщика и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. С полным перечнем предприятий-партнеров можно познакомиться на сайте http://vmeste62.ru/discount/.

Как попасть в число счастливых обладателей специального предложения? Все очень просто - позвоните по телефону 8(4912)900-700 и получите приглашение на консультацию в офис продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО». Успейте купить!

Рассрочка по-новому

Для команды ГК «ЕДИНСТВО» важно не только строить современное качественное жилье, но и делать его максимально доступным для разных категорий покупателей. К каждому своему клиенту здесь подходят индивидуально, это позволяет подобрать самые выгодные условия, отвечающие всем критериям выбора. Сегодня мы хотим познакомить вас с уникальными условиями по обновленной программе «Беспроцентная рассрочка 2.0», которые позволят сделать покупку квартиры быстрой и комфортной.

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку до 24 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

4. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

Ипотека может быть удобной

Ипотека - это, пожалуй, самый востребованный финансовый инструмент для покупки новостройки. Однако некоторые испытывают определенные трудности с выплатами на начальном этапе, пока их жилье еще строится. Речь идет, например, о тех, кто снимает жилье и ждет, когда будет сдан новый дом, или для тех, кто сейчас продает свою недвижимость и не хочет переплачивать. Чтобы облегчить финансовое бремя своих клиентов, ГК «ЕДИНСТВО» предлагает специальную программу - ипотека в рассрочку.

Подобное предложение позволяет сократить заемщику размер ежемесячного платежа, так как сумма кредита становится меньше за счет дробления ее на транши (транш - это факт поступления денег на эскроу-счет в банке). Первый транш - сразу после регистрации договора долевого участия, второй - согласно условиям договора и выбранного варианта траншей. Максимальный срок ипотеки в рассрочку - до 24 месяцев.

Клиенты могут выбрать один из наиболее подходящих для их случая вариантов траншей:

•50% цены договора - первый транш после регистрации ДДУ, 50% - второй транш по истечении 18 месяцев, но не позднее срока окончания строительных работ, указанных на сайте edinstvo62.ru.

•60% цены договора - первый транш после регистрации ДДУ, 40% - второй транш по истечении 24 месяцев, но не позднее срока окончания строительных работ, указанных на сайте edinstvo62.ru.

Девелопер старается, чтобы покупка квартиры была доступна для каждого, поэтому в офисе компании работает ипотечный брокер, который поможет разобраться в многообразии ипотечных программ и получить самые выгодные условия, сделав расчет по ведущим 13 банкам-партнерам. Специалист по ипотеке проведет подробную консультацию, ответит на все ваши вопросы, подберет оптимальные условия и заполнит единую анкету для самостоятельного обращения в банки, а также поможет в сборе необходимого пакета документов. Вы получите одобрение от нескольких банков на особых условиях для клиентов ГК «ЕДИНСТВО». Останется лишь подписать кредитный договор. Кстати, в качестве первоначального взноса вы можете воспользоваться материнским капиталом.

Просто, понятно и удобно - слагаемые комфорта, которыми руководствуется ГК «ЕДИНСТВО» на всех этапах работы со своими клиентами.

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Подробную информацию обо всех предложениях ГК «ЕДИНСТВО» вы можете узнать по телефону: +7 (4912) 900-700. Сайт: https://edinstvo62.ru/.

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Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик

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С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков-партнеров. Полный список банков-партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека».

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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