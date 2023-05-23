Благоустройство со вкусом: шезлонги в центре Рязани, широкие дороги и тротуары
С начала строительного сезона глава администрации Рязани Елена Сорокина совместно с профильными специалистами и депутатами проводит выездные совещания на участках, где идут работы и видны первые результаты.
Недавно они осмотрели преображенную зону отдыха на площади Ленина. Здесь завершается первый этап благоустройства сквера возле Торговых рядов со стороны памятника Ленину.
Горожане уже оценили новую детскую игровую зону с резиновым покрытием, карусели, качели-«гнездо», рамку для необычных фотографий. Здесь также установили 50 опор освещения, стильные лавочки и шезлонги, урны, декоративные вазоны. В зеленой зоне уложили рулонный газон. В сквере появились три настила для отдыха - амфитеатр, сцена и подиум. Вскоре отремонтируют и фонтан - облицуют керамогранитом, заменят подсветку.
К сожалению, не обошлось без негативных моментов - сломали качели, но виновников уже ищет полиция по кадрам с камер видеонаблюдения. А пока поломанные качели демонтировали и вскоре поставят новые. Елена Сорокина отметила, что необходимо установить на площадке табличку с возрастными ограничениями по использованию игрового оборудования.
В целом, по мнению главы администрации, после благоустройства сквер смотрится оригинально, и горожанам будет здесь уютно. Но для завершения образа необходимо выполнить второй этап благоустройства.
Согласно проектной документации, на втором этапе уложат тротуарную плитку в амфитеатре и на новом тротуаре возле пешеходного перехода. Также плитку выложат по периметру фонтана, поставят ограждения вокруг амфитеатра и детской площадки. Вместо старых спиленных деревьев высадят новые саженцы.
В Рязани проводят ремонт дорог.
Благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» благоустройство общественных территорий проводится в разных районах Рязани, и рязанцы традиционно принимают участие в выборе объектов, которые нужно преобразить. В этом году уже приступили к работам сразу на нескольких городских площадках. Эти объекты победили в голосовании горожан в прошлом году их благоустраивают в рамках программы по формированию комфортной городской среды.
Новый облик в этом году обретет зона отдыха около Черезовских прудов, а именно - преобразится четная сторона по улице Новоселов. Кроме того, благоустроят парк имени Гагарина и Лесопарк от первого разворотного круга до озера Ореховое. Преобразят и территорию на площади Победы в комплексе с пешеходной зоной на Малом шоссе.
Работы по благоустройству продолжатся и в следующем году, а пока, до 31 мая, рязанцы могут проголосовать за объекты, которые нуждаются в преображении.
Отдельное внимание уделяется состоянию дорог, на которых ведутся ремонтные работы. Так, в этом году дорожники уже провели работы по устранению колейности на улицах Новой, Есенина, Интернациональной и Касимовском шоссе. В ближайшее время пройдет приемка этих участков.
Так, на улице Новой на площади 450 квадратных метров уложили новый слой асфальтобетона. На улице Баженова отремонтируют 520 метров дорожного покрытия, обустроят подход к пешеходному переходу на Славянском проспекте, заменят автобусный павильон и дорожные знаки. Основная часть работ выполнена, и подрядчик пообещал завершить ремонт до конца июня.
На улице Семинарской глава администрации совместно с коллегами осмотрели капитально отремонтированный участок дороги от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Каширина. Чиновники сделали замечания подрядчику относительно обустройства съездов, и тот обещал их устранить до приемки.
На улице Военных автомобилистов продолжаются масштабные работы. Здесь отремонтировали 1,6 км дорожного покрытия, расширили проезжую часть в районе железнодорожного переезда. Дополнительная полоса увеличит пропускную способность, ведь раньше в районе переезда часто возникали автомобильные заторы. Также с двух сторон дороги сделали широкие тротуары, укрепили обочину асфальтовой крошкой. В ближайших планах - установить шесть новых остановочных павильонов. Пока не решен вопрос c освещением, но, как отметила глава администрации, этим займутся на втором этапе работ.
Всего до конца июля планируют завершить ремонт 16 участков дорог в рамках двухлетних контрактов 2022-2023 годов.
ТАКЖЕ
В этом году в Рязани отремонтируют еще 10 участков дорог протяженностью более восьми километров. Это участки дорог на 1-м Тракторном проезде, Коммунистическом переулке, в поселке Мехзавода, на Скорбященском проезде, в районе Восточного промузла, на улицах Магистральной, Орсовской, Рыбацкой, Светлой.
В этом году в Рязани отремонтируют 26 участков автомбоильных дорог.