Благоустройство со вкусом: шезлонги в центре Рязани, широкие дороги и тротуары

С начала строительного сезона глава администрации Рязани Елена Сорокина совместно с профильными специалистами и депутатами проводит выездные совещания на участках, где идут работы и видны первые результаты.

Новый газон, игровая зона и фоторамка

Недавно они осмотрели преображенную зону отдыха на площади Ленина. Здесь завершается первый этап благоустройства сквера возле Торговых рядов со стороны памятника Ленину.

Горожане уже оценили новую детскую игровую зону с резиновым покрытием, карусели, качели-«гнездо», рамку для необычных фотографий. Здесь также установили 50 опор освещения, стильные лавочки и шезлонги, урны, декоративные вазоны. В зеленой зоне уложили рулонный газон. В сквере появились три настила для отдыха - амфитеатр, сцена и подиум. Вскоре отремонтируют и фонтан - облицуют керамогранитом, заменят подсветку.

К сожалению, не обошлось без негативных моментов - сломали качели, но виновников уже ищет полиция по кадрам с камер видеонаблюдения. А пока поломанные качели демонтировали и вскоре поставят новые. Елена Сорокина отметила, что необходимо установить на площадке табличку с возрастными ограничениями по использованию игрового оборудования.

В целом, по мнению главы администрации, после благоустройства сквер смотрится оригинально, и горожанам будет здесь уютно. Но для завершения образа необходимо выполнить второй этап благоустройства.

Согласно проектной документации, на втором этапе уложат тротуарную плитку в амфитеатре и на новом тротуаре возле пешеходного перехода. Также плитку выложат по периметру фонтана, поставят ограждения вокруг амфитеатра и детской площадки. Вместо старых спиленных деревьев высадят новые саженцы.

В Рязани проводят ремонт дорог.

Благоустройство по выбору

Благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» благоустройство общественных территорий проводится в разных районах Рязани, и рязанцы традиционно принимают участие в выборе объектов, которые нужно преобразить. В этом году уже приступили к работам сразу на нескольких городских площадках. Эти объекты победили в голосовании горожан в прошлом году их благоустраивают в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Новый облик в этом году обретет зона отдыха около Черезовских прудов, а именно - преобразится четная сторона по улице Новоселов. Кроме того, благоустроят парк имени Гагарина и Лесопарк от первого разворотного круга до озера Ореховое. Преобразят и территорию на площади Победы в комплексе с пешеходной зоной на Малом шоссе.

Работы по благоустройству продолжатся и в следующем году, а пока, до 31 мая, рязанцы могут проголосовать за объекты, которые нуждаются в преображении.

Отдельное внимание уделяется состоянию дорог, на которых ведутся ремонтные работы. Так, в этом году дорожники уже провели работы по устранению колейности на улицах Новой, Есенина, Интернациональной и Касимовском шоссе. В ближайшее время пройдет приемка этих участков.

Так, на улице Новой на площади 450 квадратных метров уложили новый слой асфальтобетона. На улице Баженова отремонтируют 520 метров дорожного покрытия, обустроят подход к пешеходному переходу на Славянском проспекте, заменят автобусный павильон и дорожные знаки. Основная часть работ выполнена, и подрядчик пообещал завершить ремонт до конца июня.

На улице Семинарской глава администрации совместно с коллегами осмотрели капитально отремонтированный участок дороги от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Каширина. Чиновники сделали замечания подрядчику относительно обустройства съездов, и тот обещал их устранить до приемки.

На улице Военных автомобилистов продолжаются масштабные работы. Здесь отремонтировали 1,6 км дорожного покрытия, расширили проезжую часть в районе железнодорожного переезда. Дополнительная полоса увеличит пропускную способность, ведь раньше в районе переезда часто возникали автомобильные заторы. Также с двух сторон дороги сделали широкие тротуары, укрепили обочину асфальтовой крошкой. В ближайших планах - установить шесть новых остановочных павильонов. Пока не решен вопрос c освещением, но, как отметила глава администрации, этим займутся на втором этапе работ.

Всего до конца июля планируют завершить ремонт 16 участков дорог в рамках двухлетних контрактов 2022-2023 годов.

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В этом году в Рязани отремонтируют еще 10 участков дорог протяженностью более восьми километров. Это участки дорог на 1-м Тракторном проезде, Коммунистическом переулке, в поселке Мехзавода, на Скорбященском проезде, в районе Восточного промузла, на улицах Магистральной, Орсовской, Рыбацкой, Светлой.

В этом году в Рязани отремонтируют 26 участков автомбоильных дорог.