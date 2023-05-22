Замруководителя рязанского Роспотребнадзора Ирина Котова: Прививки и только прививки помогут нам предупредить распространение кори

В Рязанской области эпидемию кори не прогнозируют

«Непродолжительный контакт с заболевшим приведет к заражению»

В 44 российских регионах зарегистрировали случаи кори. Рязанская область не стала исключением, и по официальным данным, выявлены три случая этого заболевания. Замруководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова рассказала, как обезопасить себя и ребенка, и чем опасна корь.

- Если человек не болел или не привит, то любой непродолжительный контакт с заболевшим корью стопроцентно приведет к заражению, - рассказала специалист в интервью ГТРК «Ока».

Причем контакт с больным может быть молниеносным или даже непрямым. Например, для заражения достаточно зайти в лифт после того, как там проехал больной корью.

Специалист отметила, что те, кто переболел корью, имеют, стойкий пожизненный иммунитет, но самый надежный способ обезопасить себя и ребенка от этого заболевания, сделать прививку от кори. Согласно нацкалендарю, комплексная прививка (корь, краснуха, паротит) делается детям в 12 месяцев, а затем проходит ревакцинация в 6 лет, перед школой. Взрослых в возрасте от 18 до 55 лет тоже прививают, если у них по роду деятельности имеется много контактов с людьми – это медики, продавцы, учителя, воспитатели...

- Если ребенок привит в детском возрасте, то дальше, по мере взросления, он живет спокойно, и прививки дополнительно не получает. Привитые тоже могут заболеть, но проходит инфекция гораздо легче и без осложнений, - говорит специалист.

Симптомы кори следующие:

подъем температуры;

конъюнктивит;

симптом общей интоксикации – головные боли, слезотечение;

характерная сыпь (сначала на голове, за ушами, на лице, затем переходит на конечности).

Инкубационный период длится от 3-7 дней до 21 дня, и продолжительность зависит от степени контакта с больным и уровнем иммунитета.

Ирина Котова рассказала, чем опасна корь и как от нее защититься.

«Взрослые и дети переносят прививки от кори одинаково хорошо»

Как отметила санврач, если выявляется очаг инфекции кори, то проводится выборочная иммунизация лиц.

- Если человек не знает, привит он или нет, а у него состоялся контакт с больным корью, то одна прививка ему не навредит. Также с помощью лабораторного исследования можно выявить число антител к инфекции кори. Один человек может заразить очень много людей. Поэтому важно сразу выявить больного и изолировать. Если есть подозрения на корь, то лучше вызвать врача на дом, - отмечает специалист.

После контакта с больным не привитые дети должны получить прививку в течение 72 часов, а если ребенку еще не исполнился год, то ему вводят иммуноглобулин.

- В случае регистрации очагов кори нужно ответственно относиться к своему здоровью, и выполнять все рекомендации врачей, прежде всего, пройти вакцинацию. Прививки и только прививки помогут нам предупредить распространение кори. Взрослые и дети переносят прививки от кори одинаково хорошо, - отметила специалист. - Умный, грамотный человек воспользуется вакцинацией, тем более государство предоставляет прививки бесплатно, нужно только вовремя защитить себя.

К счастью, ситуация пока не столько опасна.

- Мы с корью давно не сталкивались. На территории Рязанской области корь регистрировалась в 2017 году, когда болели цыгане в рамках своей общины. И в 2019 году, когда болели члены религиозной общины, которые не были привиты от кори. Нам тогда удалось локализовать заболевание внутри групп.

Что касается нынешней весны, то два случая кори «приехали» в Рязань из Московской области. Третий случай – это не привитый ребенок до года, которого родители вывозили за пределы региона.

- Ситуация не перейдет в эпидемию в Рязанской области, потому что у нас достаточный охват прививками. Население у нас сознательное, грамотное, адекватное. Уровень коллективного иммунитета, который создан благодаря иммунизации, достаточный, - считает Ирина Котова.

ВАЖНО

Корь опасна осложнениями. Инфекция поражает сердечно-сосудистую систему, может вызывать энцефалиты.