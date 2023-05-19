«Ночь музеев» 2023 в Рязани: куда сходить, расписание мероприятий

«Ночь музеев» соберет тысячи людей, желающих прикоснуться к культуре и истории.

Публикуем полную программу мероприятий «Ночь музеев» для жителей и гостей нашего города. Разнообразная и интересная программа позволит каждому найти выставку, концерт или экскурсию по душе. Куда сходить, расписание мероприятий. Все это смотрите ниже.

Ночь музеев в музее-заповеднике «Рязанский кремль»

Когда: 20 мая.

Время: 18.00-22.00.

Что будет:

18.00 - открытие. Концертная программа учащихся Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых и группы «Баттерфляй» (Рязань) (сценическая площадка);

18.15 - презентация альбома-каталога «Рязанский кремль в фотографиях» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.30 и 19.00 - «Из истории танца» - мастер-класс танцевальной студии «Белый бал» (Дворец Олега, 3 этаж);

18.00-20.45 - выставка «Время и деньги. Как защищали деньги» (Музей Рязанского отделения Банка России). Мастер-класс «Проверь банкноту в кошельке!» (Дворец Олега);

Бесплатное посещение экспозиций и выставок музея:

Выставки: «Поневы, кички и рога» (Дворец Олега), «Это самый лучший город на Земле…» (Дворец Олега).

Платные услуги акции:

21.00 и 22.00 – иммерсивная экскурсия «Голоса истории». Стоимость билета – 1200 рублей. Открыта предварительная продажа в кассе музея;

Автобусная экскурсия по городу «Реки и мосты Рязани» (в 18.30, 19.30, 21.00). Стоимость билета - 390 рублей. Открыта предварительная продажа на сайте и в кассе музея.

Мастер-класс «Поиграем-ко во доски шахматны, в тавлеи золочёны…» (18.00, 19.30, 21.00). Стоимость билета – 400 рублей. Открыта предварительная продажа билетов на сайте и в кассе музея.

Историческое фотоателье (Дворец Олега).

Средства, вырученные от продажи билетов, будут израсходованы на печать изданий музея.

Дополнительная информация: (4912) 27-28-36.

Где: Музей-заповедник «Рязанский кремль», Рязань, кремль.

Рязанский художественный музей

Когда: 20 мая.

Время: 13.00-22.00.

Что будет:

13.00 - подведение итогов конкурса детского рисунка «Портрет художественного музея» и концерт «Звуки и краски музыки»;.

16.00 - презентация выставки «Мгновения вечности» к 110-летию основания музея;

17.00 - экскурсия для сборной группы «К 110-летию Рязанского художественного музея»;

18.00 - «Музей открывает свои тайны». История поиска автора изделия из фарфора «Ликерный набор» Дулевского завода;

19.00 - «Ритмы острова Свободы». Выступление танцевального коллектива Дворца молодежи на выставке «О, Гавана! Транзит…»;

19.30 - знакомство с выставкой «Дом Господень». Отец Константин (Камышанов);

20.00 - концерт солистов Губернаторского симфонического оркестра;

21.00 - концерт студентов колледжа имени Пироговых.

Где: Рязанский государственный областной художественный музей им. Пожалостина, Рязань, ул. Свободы, 57.

Музей-усадьба академика Павлова

Когда: 20 мая.

Время: 18.00-20.00.

Что будет:

18.00 и 19.00 лекторий «Учителя И. П. Павлова»;

18.00 и 19.00 лекторий «Мудрый учитель – книга»;

18.40 и 19.40 квиз «Городки-знатоки»;

18.00 и 19.00 городошный турнир.

Дополнительная информация: (4912) 25-40-72.

Где: Музей-усадьба академика Павлова, Рязань, ул. Павлова, 25.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина

Когда: 20 мая.

Время: 17.00-20.00.

Что будет:

В 17.00 состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова. В исполнении артистов прозвучат песни на стихотворения Сергея Есенина, а также музыкальные композиции на строки современных авторов.

Все желающие смогут бесплатно посетить Усадьбу родителей Сергея Есенина, Земскую школу, Дом священника И.Я. Смирнова с 17.00 до 20.00. В это же время для гостей будет открыта Второклассная Спас-Клепиковская учительская школа в городе Спас-Клепики.

Где: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, село Константиново, Рыбновский район Рязанской области.

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

Когда: 20 мая.

Время: 16.00-20.00.

Что будет:

16.00 - 17.30. Мастер-класс по вышивке (для детей и взрослых) «Рязанский сувенир». Проводит преподаватель Рязанского института традиционного прикладного искусства (Филиал ФГБОУ ВО ВШНИ (академия) Анисина Светлана Юрьевна. Участие – по билетам на постоянную экспозицию.

19.00 - 20.00. Концерт учебного женского хора Рязанской православной духовной семинарии «Мироносицы» (руководитель и дирижер Ирина Яшметова) и вокального ансамбля Рязанской православной духовной семинарии (руководитель и дирижер Иван Лагутин).

Обращаем ваше внимание, что галерея работает до 20.00 (касса – до 19.00) Вход с 18.00 до 19.00 по единому билету – 50 рублей.

Где: Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская», Рязань, Первомайский проспект, 14.

Рязанский музей путешественников

Когда: 20 мая.

Время: 17.00-22.00.

Что будет:

Ровно в пять вечера наши двери откроются для тех, кто решит посвятить это время далеким путешествиям, необычным экспедициям, плаваниям по бурным морям, полетам на воздушных шарах!

Гости смогут пройти по залам с постоянными выставками музея, где экспозиция «Русская Америка» рассказывает об истории открытия и освоения Аляски – североамериканских территорий Российской Империи в XVIII-XIX веках.

«История аэронавтики» повествует о наших знаменитых земляках, чья жизнь и достижения связаны с развитием воздухоплавания, авиации, космонавтики.

Кроме того, в музее работают выставки «На страже мира» и «Ради жизни на земле».

Где: Рязанский музей путешественников, Рязань, Ленина, 35.

Также к акции присоединяться: Музей истории ВДВ. Музей приглашает всех желающих 20 мая с 18.00 до 22.00 ознакомиться с экспозициями, узнать историю ВДВ (вход свободный).

Исторический салон «Аромат времени». Музей представит программу Программа «Требуется помощник парфюмера» (21.00 и 23.00). Стоимость 500 рублей. Дополнительная информация+7 (920) 980-58-48.

Музейно-выставочный центр «Фотодом». Сотрудники центра представят ряд выставок и экскурсий, а также показы фильмов. С программой вечера можно ознакомиться по ссылке.

Музей рязанского хлеба в рамках акции будет открыт до 21.00. Подробности по телефону +7 (903) 839-29-49.