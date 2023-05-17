800 лет назад погиб знаменитый рязанский богатырь

Добрынин курган и автор стелы художник Михаил Оськин.

У места впадения реки Пары в Оку, в километре от райцентра Шилово, на холме возвышается металлический монумент - очертания фигуры воина в остроконечном шлеме с мечом и щитом - это так называемый Добрынин курган.

Исторический или не исторический персонаж

Добрыня Рязанич Золотой Пояс - персонаж, вроде бы живший в XIII веке, но описанный в довольно поздней Никоновской летописи. Этот сборник текстов был создан в XVI веке, затем какое-то время находился в Троице-Сергиевом монастыре, где в 1637 году с него была снята копия, которая положила начало новой редакции.

В летописи приводятся повести, явно написанные уже после завершения монголо-татарского ига. Иногда они содержат фантастические рассказы в духе альтернативной истории. Например, в одном из повествований рассказывается, как венгерский рыцарь, получив благословение от сербского старца, убивает в бою хана Батыя и тем самым мстит ему за разорение Руси.

И все-таки… Имена героев в Никоновской летописи часто совпадают с именами из других источников. Например, в народных былинах фигурирует ростовский витязь Александр (Алеша) Попович из той же самой Никоновской летописи. Быть может, на самом деле существовал и упоминаемый там Добрыня Рязанич.

В Тверской летописи, кстати, имя витязя звучит по-другому - Тимоня (Тимофей) Рязанич с прибавлением того же прозвища Золотой Пояс. Возможно, это было его второе, христианское, имя.

Про воина-рязанца пишут сначала как про участника битвы на Липице (1216), а потом упоминают в числе погибших в битве на Калке (1223).

«Что мог делать один и тот же человек на севере Руси и на ее юге?» - задались вопросом те, кто анализировал древнерусскую литературу. И нашли единственный вариант: эти две битвы объединяет имя князя Мстислава Удатного (Удалого), правившего в Торопце, затем в Новгороде, позже в Галиче и Торческе. Если богатырь служил именно ему, то мог перемещаться из города в город вслед за князем.

Непраздничный юбилей

800 лет назад, 31 мая 1223 года, на берегах небольшой реки в донецких степях дружины примерно двух десятков русских князей и половецкая конница выступили против туменов монгольских полководцев Джебе и Субедея. Второй из упомянутых «псов Чингисхана» через 14 лет будет командовать армией своего нового хана Батыя, навалившейся на Рязань и Владимир. Кстати, далеко не все исследователи согласны с принятой датировкой битвы. В самом Шиловском районе на днях открывают посвященную Добрыне выставку, оговаривая, что юбилейным считается период вплоть до 1224 года.

Никакого масштабного мероприятия в юбилейный год на месте битвы проводить не будут. Собрания энтузиастов в урочище Каменные могилы и раньше были довольно скромными, а весной 2023 года любым фестивалям мешают идущие неподалеку боевые действия. Ведь нынешняя река Кальчик, которую большинство историков считает летописной Калкой, течет на территории южного Донбасса, а устье ее расположено у Мариуполя.

Ход той битвы довольно хорошо известен из летописей и учебников истории. Русские князья не смогли договориться о месте и времени общего удара по врагу - в результате их разбили по очереди: сначала половцев, потом галицко-волынские дружины, потом черниговцев. В самом конце противостояния - 2 июня - сдались окруженные киевляне.

Дружины из северо-восточной Руси - нынешней России - в сражении не участвовали. Псковичи, новгородцы, владимирцы, рязанцы то ли вообще не хотели идти на помощь южанам, то ли не успели собраться. Уже после поражения в Чернигов пришла опоздавшая дружина 14-летнего Василька Ростовского, будущего русского святого.

Представители Рязанского княжества на Калку не выдвигались. В Рязанских землях тогда было чрезвычайно плохо с «командным составом»: в 1217 году на съезде в селе Исады в братоубийственной резне двое местных князей перебили шестерых других, а сами сбежали к половцам. Так что Добрыня (Тимоня), если он существовал, был едва ли не единственным известным рязанским героем, сложившим голову в схватке с будущими захватчиками.

Признаки конца света

В средневековой Руси роль современных политических аналитиков и творцов идеологии играли монахи-летописцы. Про битву на Калке они сообщали следующее - это наказание за грехи: «Татары же победили русских князей, ожидая покаяния христианского».

Серапион Владимирский, размышляя о нашествии Батыя, утверждал: «Кто же нас до сего довел? Наше беззаконие и наши грехи, наше непослушание, наше непокаяние».

Многие видели в бедствиях, обрушившихся на Русь, признаки приближающегося конца света. Но ход дальнейшей истории показал, что эти опасения были преждевременными.

Было бы неплохо 31 мая этого года почтить память рязанского богатыря: организовать масштабную реконструкцию, сказать проникновенные слова обо всех, кто в прошедшие столетия выходил на защиту границ нашего государства.