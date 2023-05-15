В рязанской школе №75 объявили родителям, что решение отказаться от 10-х классов пересматриваться не будет

В школе №75 объявили родителям, что решение отказаться от 10 классов пересматриваться не будет Фото: Константин МОГИЛИН

В густонаселенном рязанском микрорайоне Песочня не выдержала нагрузки школа №75. К концу учебного года администрация учебного заведения сообщила девятиклассникам, что им придется оканчивать 10-11 классы в других школах. «Комсомольская правда» выяснила, почему директор и его завучи решились на столь не популярный шаг.

82 класса вместо 44

На окраине Песочни за последние годы вырос целый лес новостроек. В многоэтажках поселились семьи с детьми, но инфраструктура микрорайона оказалась не готова к такому демографическому взрыву. Единственная в пятом квартале школа №75 рассчитана всего на 1100 учеников, но сейчас в ней обучается 2718 детей! Вместо 44 классов по 25 человек в каждом, в учреждении открыты 82 класса, а обучение ведется в две смены.

С тем, что микрорайон застроен безответственно, согласен и губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава региона отметил, для развития Песочни нужна «космическая программа», и она уже готовится.

- В этом районе катастрофически не хватает социальной инфраструктуры и благоустроенных общественных пространств, - отметил Павел Викторович во время недавнего прямого эфира и заявил, что уже дал поручение по развитию микрорайона, в том числе к 2025 году планируется построить новую большую поликлинику.

Комплексная программа только готовится, а действовать нужно оперативно уже сегодня. Поэтому в апреле руководство школы обратилось к родителям и учащимся девятых классов:

- Доводим до вашего сведения, что МБОУ «Школа N 75» набор в 10 классы на 2023-2024 учебный год осуществлять не будет. Желающим продолжить обучение в 10 классах будут предложены места в близлежащих школах с учетом выбранного профиля обучения.

«Выкидывают как мусор»

Возмущению родителей не было предела, и их можно понять. В выпускных классах, когда все мысли и силы направлены на подготовку к ГИА и выбор будущей профессии, возникает непредвиденная проблема. Нужно искать новую школу или выбирать суз - продумывать другую логистику, вливаться в чужой коллектив и педсостав… Словом, ребятам выпало еще одно испытание. Родители рязанских старшеклассников поделились возмущенными комментариями:

- Я мама, как раз девятиклассника, и я пребываю в шоке от услышанного. То есть наши дети, которые, можно сказать, сделали эту школу – они там с открытия учатся, они получали для нее грамоты, медали, места, выигрывали Олимпиады, их выкидывают как мусор.

- Детям готовиться надо к ОГЭ, а у них все теперь разговоры только о том, куда им идти, какую школу выбрать и, конечно, психологически им это тяжело принять.

- Этого стоило ожидать. Сколько начальных классов. И ведь берут детей со всех районов города и, более того, Рязанского района. Там просто физически скоро будет невозможно учиться.

Чтобы решить проблему нехватки мест в школе №75, родители озвучили руководству ряд предложений. А именно - задействовать под учебные классы свободные площади. Например, большую канцелярию или закутки в коридорах. Мамы и папы согласились даже на вторую смену и шестидневку для своих детей, лишь бы оставить их в стенах родной школы. Однако все эти альтернативные варианты руководство учреждения не устроили.

370 первоклашек

Как нам пояснили в управлении образования и молодежной политики Рязани, в следующем учебном году в школе ожидают, что количество учеников увеличится до запредельных 2900 человек. Это почти в три раза больше норматива.

Так, с 1 апреля в школу подали 370 заявлений от родителей будущих первоклассников. Директор утверждает, что при таком стечении обстоятельств «не хватит используемых помещений для ведения образовательного процесса» для учеников 5-11 классов. В том числе, для проведения уроков при делении класса на подгруппы – иностранных языков, информатики, технологии.

- В сложившейся ситуации администрацией школы №75 принято решение начиная с 2023-2024 учебного года не комплектовать 10 классы. Данный вопрос относится к компетенции образовательной организации, которая формирует количество классов в соответствии с условиями в образовательной организации. Эта мера позволит не ограничивать набор детей в первые классы и обеспечить доступность образования для будущих первоклассников, проживающих на территории, закрепленной за школой №75, - отметили в управлении образования, добавив, что детей младшего возраста нужно сопровождать в школу.

В этом учебном году девятый класс заканчивают 139 ребят, и, по данным школы, только 66 из них планируют продолжить обучение в 10 классе.

- По предварительной информации, большинство учащихся девятых классов для дальнейшего продолжения обучения на уровне среднего общего образования выбрали учреждения среднего профессионального образования города Рязани, - отметили в управлении образования.

В школе напомнили, что при успешной сдаче ГИА выпускники девятых классов «отчисляются как завершившие уровень образования, им выдается аттестат об основном общем образовании». А дальше, при желании, они могут выбирать любую образовательную организацию.

Желающим перейти в 10 класс, дирекция школы предлагает выбрать другие учреждения, в том числе лицеи и гимназии, причем не только в микрорайоне, но и в любой точке города. Ознакомительные экскурсии для детей и родителей уже провели в школах №№ 51, 63, 68 и 72.

- Учащиеся узнали об особенностях обучения в данных школах, кружках и секциях, высших учебных заведениях, с которыми сотрудничают школы. Посетили профильные кабинеты русского языка, математики, физики, химии, биологии, английского языка, истории, спортивные залы, IT-лабораторию, созданную на базе школы №72. Также посмотрели презентационные ролики, познакомились с учителями-предметниками, - отметили в управлении образования.

Редакция желает выпускникам удачи, и просит сообщать о конфликтных ситуациях при поступлении в новые учебные учреждения.

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В два раза превышен норматив по заполняемости и в рязанской школе №1. Она рассчитана на 420 учеников, но учится здесь более 800 человек. Для расширения образовательных площадей решено присоединить новый корпус – здание бывшего педколледжа. Работы намерены завершить к концу этого года. Планируется, что в 2024 году ученики начальных классов уже перейдут в новое здание.

ВАЖНО!

В Рязани наибольшая нагрузка по количеству учащихся приходится на школы №№ 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 41, 45, 47, 48, 57, 68, 73 и 75. В помощь родителям при выборе наименее загруженной школы, мы подготовили сводную таблицу, где указано число учащихся на начало 2022-2023 учебного года.

Укомплектованность школ г. Рязани

КОНКРЕТНО

В 7А микрорайоне Песочни планируют построить новую школу на 1650 мест. Место под школу определено, но пока власти только готовят проектную документацию, и ищут источник финансирования.