Ограничения, призванные защитить Есенинский музей-заповедник, препятствуют его развитию

Борис Иогансон и Ольга Воронова.

Ограничения на хозяйственную и строительную деятельность на территории населенных пунктов, входящих в достопримечательное место «Есенинская Русь», прежде всего затронули интересы многочисленных жителей района.

Однако от невозможности проведения строительно-ремонтных работ пострадали и организации, расположенные внутри охранной зоны. Как выяснилось, даже государственный музей-заповедник Сергея Есенина оказался затронут действующими запретами.

А ведь это самое сердце достопримечательного места, точка, куда стремятся десятки тысяч туристов со всей страны, и которая, по идее, должна иметь все преференции для развития и привлечения туристического потока.

Вынести автостоянку из исторического центра невозможно

На протяжении последних лет Государственный музей-заповедник С. А. Есенина активно проводит масштабную работу по сохранению культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством знаменитого поэта.

Отреставрированы практически все объекты музейного комплекса, на усадьбе Кашиных восстановлены утраченные ранее элементы композиционно-пространственной структуры - каретный сарай, баня, амбар и оранжерея. Об этом рассказал директор музея-заповедника Борис Иогансон.

- Также нами разработан проект вывода стоянки автотранспорта с исторического центра села и благоустройства центральной площади, - добавляет Борис Игоревич. - В рамках работы экспертной группы по разработке приказа Министерства культуры РФ от 30.09.2019 г. №1449 по достопримечательному месту «Есенинская Русь - место, связанное с жизнью и творчеством поэта С. А. Есенина» были тщательно отработаны градостроительные регламенты и ограничения для въездной зоны, чтобы можно было продолжать модернизацию и развитие туристской инфраструктуры. Но, к сожалению, реализовать разработанный проект оказалось невозможным из-за существующих нормативно-правовых ограничений.

По мнению Бориса Иогансона, время показало, что для некоторых особо важных участков необходимо сохранять или даже ужесточать градостроительные требования, а для других, в том числе въездной зоны, - ослаблять ограничения для возможности развития туристской деятельности.

- Наши сотрудники выступали экспертами при разработке и установлении градостроительных регламентов объекта культурного наследия, но в настоящее время сложно работать и развивать территорию в связи с существующими ограничениями, - резюмирует директор музея-аповедника.

Триединая формула президента

Говоря о сложностях с развитием территории, Борис Иогансон в первую очередь имеет в виду территорию музея-заповедника в селе Константиново и его филиала в Спас-Клепиках. Однако, если бы ограничения касались только этих двух точек, проблема не стояла бы так остро. Достопримечательное место «Есенинская Русь» охватывает огромную территорию - более 45 тысяч гектаров - и распространяется на 42 населенных пункта. По этим показателям охранная зона в разы превосходит подобные территории достопримечательных мест, связанных с жизнью и творчеством других великих русских писателей (см. Справка «КП»).

- Жесткое следование курса на ограничения у кого-то из местных жителей вызывает не любовь к Есенину, а даже отторжение. Это совершенно недопустимо, - сетует доктор филологических наук, профессор РГУ имени Есенина, есениновед Ольга Воронова. - Это неправильно, когда люди лишены возможности строить свою жизнь на земле своих предков, многие из которых были современниками Есенина. Важно, чтобы эта территория не становилась мертвой зоной. Я уверена, что Есенин бы этого никогда не одобрил. Он своих земляков любил, защищал. Вполне разумные речи говорят те, кто считает, что в 2006 году было принято неправильное решение - о распространении ограничений на такую колоссальную по масштабу территорию, которое стеснило жизнь наших современников, носителей памяти о Есенине.

Ольга Ефимовна напомнила триединую формулу президента РФ, которую он представил несколько лет назад и которую можно было бы применить сегодня: максимально сохранить природную зону, максимально учесть интересы коренных жителей и задачи текущей хозяйственной деятельности этой территории. И максимально ограничить интересы столичного строительного бизнеса. Если бы эту формулу удалось реализовать, совместив все элементы, то это было бы, по мнению есениноведа, самое мудрое и правильное решение.

СПРАВКА «КП»

Сравнительные масштабы достопримечательных мест, связанных с жизнью и творчеством великих русских писателей:

- Сергей Есенин, «Есенинская Русь», село Константиново, Рязанская область - 45,85 тыс. га, 42 населенных пункта;

- Лев Толстой, «Усадьба Ясная Поляна», Тульская область - 2,97 тыс. га, 7 населенных пунктов;

- Александр Пушкин, село Михайловское, Псковская область - 8,6 тыс. га, 28 населенных пунктов;

- Иван Тургенев, «Спасское-Лутовиново», Орловская область - 9 тыс. га, 15 населенных пунктов.