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Общество25 апреля 2023 16:56

Максима Калинова, занимавшегося делом Елены Логуновой, лишили статуса адвоката. Вот что произошло

Максима Калинова, занимавшегося делом Елены Логуновой, лишили статуса адвоката
Источник:kp.ru
Адвокат Максим Калинов (справа) долго занимался делом исчезновения Елены Логуновой. Сейчас в убийстве девушки обвиняют ее мужа Александра Логунова (слева).

Адвокат Максим Калинов (справа) долго занимался делом исчезновения Елены Логуновой. Сейчас в убийстве девушки обвиняют ее мужа Александра Логунова (слева).

Максима Калинова лишили адвокатского статуса на два года. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина в своем tg-канале «Дело Елены Логуновой».

Максим Калинов долгое время представлял интересы семьи убитой рязанской девушки, выступал в шоу Андрея Малахова на ТВ и активно давал комментарии СМИ.

На в мае 2022 года стало известно, что Калинов перестал представлять интересы семьи, в частности матери Елены Логуновой – Наталии Кошелевой. Последняя указала, что прекращение сотрудничества с адвокатом – именно ее инициатива.

А уже весной 2023 года Максим Калинов записал видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину, в котором сообщил, что 28 марта в Рязани его избили неизвестные.

«Кто-то пытается создать мнимые условия для лишения меня статуса адвоката», - сказал тогда Максим Калинов.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕЗагадочное исчезновение рязанской девушки Елены Логуновой