Международное жюри признало фильм о рязанце лучшей киноработой о Великой Отечественной войне

В основу фильма легла книга журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой».

23 апреля стало известно, что работа рязанского режиссера Дмитрия Просукова «Дорога домой» стала одним из победителя кинофестиваля «Белые ночи», который на днях завершился в Санкт-Петербурге. 30-минутная документальная драма была создана КП-Рязань и издательством «Пресса» при спонсорской поддержке Ново-Рязанской ТЭЦ и Прио-Внешторгбанка. В основе фильма - книга журналистов Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой», составленная из 150 писем рязанского красноармейца Арсения Благонравова, который ушел добровольцем на фронт, а осенью 1944 года пропал без вести.

- Картины-участницы просматривало международное жюри из пяти стран – России, Италии, Канады, США и Индии, которое и выбрало «Дорогу домой» победителем номинации в номинации «Лучший военно-исторический фильм», - рассказал основатель и генеральный директор «Фестиваль Плюс» Виталий Карякин. – Кинокритики отсмотрели абсолютно все работы и сделали выбор в пользу рязанской докудрамы.

К слову, обошла «Дорога домой» довольно известные кинокартины. Это казахстанский фильм «Батыры Великой Отечественной» о водрузивших Красное знамя на рейхстаге 30 апреля 1945 года лейтенанте Рахимжане Кошкарбаеве и красноармейце Григории Булатове. Эта малоизвестная история Великой Отечественной войны стала победителем не одного фестиваля. Еще одна нашумевшая картина в той же номинации – «За линией света» о встрече в Германии 94-летнего ветерана, разведчика Николая Щелконогова с 97-летним Вольфгангом Мореллем, находившимся в 1942-м в плену во Владимире – в родном городе разведчика. На предшествующем «Белым ночам» кинофестивале этот фильм был удостоен специального приза конкурсного жюри.

- Победа стала для нас неожиданностью, поскольку это крупный кинофестиваль, - делится впечатлениями режиссер кинодрамы «Дорога домой» Дмитрий Просуков. – Мне кажется секрет прост: это хорошее кино, в создании которого приняли участие много хороших людей.

- Наш фильм отличает объем вложенного труда, - размышляет один из авторов картины Александр Анитов. - Это два года съемок, две большие экспедиции на Север, на место последнего боя на Кольском полуострове, а также в Новгородскую область, где Арсений Благонравов получил ранение. Но главный, как я считаю, результат книги и фильма – это увековечение памяти об Арсении, в мемориале защитников советского заполярья «Долина Славы» и конечно среди земляков. Ведь до сих пор красноармеец был пропавшим без вести, его не было ни среди живых, ни среди мертвых…