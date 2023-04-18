Что изменится для старшеклассников школы №75, которым предлагают сменить место учебы

Сегодня школа №75 и так работает в две смены. Фото: Константин МОГИЛИН

Учащимся 9-х классов средней общеобразовательной школы №75 города Рязани предложили выбрать для получения аттестата о среднем образовании другое учебное учреждение. В следующем учебном году девушек и юношей готовы принять в школах №63, 67, 72. При этом ребятам обещают максимально комфортные условия.

К примеру, директор школы №72 Елена Щепотина заверила о готовности принять ребят целыми классами, не разлучая школьных друзей. И профиль образования в ассортименте: есть классы универсальные, технические и гуманитарные.

320 первоклашек

О необходимости принятия такого решения родителям рассказали на собрании с участием администрации учебного заведения и городского управления образования. Аргумент веский: осенью в единственную школу пятого микрорайона Дашково-Песочни примут более 320 первоклашек. А это ни много ни мало - десять первых классов!

На фоне нескончаемой информации о проблемах с рождаемостью такое положение дел является настоящим бальзамом на душу. Но мало принять девчонок и мальчишек в первый класс, необходимо обеспечить полагающиеся условия для получения образования и дальше: во втором, третьем и последующих классах. При этом учебных кабинетов катастрофически не хватает. Сегодня школа №75 и так работает в две смены.

Понятно, что в привычных условиях никто не стал бы рассматривать перевод шестидесяти учащихся старших классов в другие школы, но в данном случае, ради будущего нашего города, нашей страны, нужно найти эффективное решение, которое учитывало бы интересы всех детей.

Ни в коем случае нельзя сваливаться к позиции некоторых родителей: «Давайте выгоним из школы тех, кто учится не по прописке. И проблема решится». Чужих детей не бывает!

Конечно, нынешние школьники, их мамы и папы переживают. Это можно понять. Хотя менять место учебы многим из ребят не впервой. Большинство сегодняшних девяти- и десятиклассников пришли учиться в школу №75 третьеклашками. Как раз в то время, когда новая школа только открыла свои двери детям.

Новые перспективы

- Каждая ситуация индивидуальна, и для каждой семьи будут искать свой путь решения проблемы, - заверила пришедших на встречу исполняющая обязанности начальника городского управления образования Наталья Смирнова. - Наша задача сейчас - помочь детям и родителям правильно определить свой будущий профессиональный путь и правильно выбрать профиль обучения. Также подтверждаем готовность при коллективном решении родителей организовать переход в ближайшие школы целыми классами.

Перед выбором учебного заведения родителей и детей намерены познакомить с коллективами обеих школ. И не нужно забывать, что смена обстановки всегда открывает новые перспективы!

В то же самое время, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни уже выделен и закреплен земельный участок под новую школу. Разрабатывается проектно-сметная документация. Предполагается таким образом снять учебную нагрузку сразу в трех окрестных микрорайонах: пятом, шестом и седьмом.

Да и в целом, в самой активно растущей части Рязани серьезно принялись за социальную инфраструктуру. В конце марта этого года открыла свои двери школа №76 имени Н. Н. Чумаковой, расположенная на стыке микрорайонов Кальное и Дашково-Песочня. В перспективе здесь предполагают открыть профильный IТ-класс - совместный проект регионального Минцифры и Рязанского радиотехнического университета.