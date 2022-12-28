Новый год - прежние недогревы: рязанцы могут рассказать о проблемах с отоплением

Обращения из-за проблем с отоплением в основном поступают в дни, когда оттепели сменяются холодными периодами.

С начала отопительного сезона 2022-2023 в редакцию "Комсомолки" поступил ряд звонков и писем от рязанцев с жалобами на холод в квартирах. В предыдущие годы МУП «РМПТС» уже экономило на горожанах - поставляло тепло в гораздо меньших объемах и не соблюдало температурный график подогрева сетевой воды. Из-за этого многие дома, особенно на концах тепломагистралей и в «тупиках» остывали, а люди мерзли в собственных жилищах. Есть все основания думать, что ситуация в текущем отопительном сезоне повторяется и может обостриться в дальнейшем. Ведь впереди крещенские морозы.

Жалобы в редакцию в основном поступали в дни, когда оттепели сменялись холодными периодами. Нужно помнить, что по-настоящему сильных морозов пока еще не было, но «Теплосеть», судя по всему, уже ощутимо недогревает. Убедиться в этом мы планируем в ближайшее время.

Если вы мерзнете в собственной квартире, то можете помочь и себе, и другим рязанцам. Расскажите о своей проблеме с отоплением каким-нибудь из трех способов:

- позвоните в редакцию 8(4912)95-78-87;

- напишите на почту kp-62@list.ru, указав тему «Отопление»;

- напишите в личные сообщения странице «Комсомолки»: https://vk.com/kp_ryazan.

Благодаря вашим обращениям сможем составить более полную картину, обратить внимание чиновников и руководства РМПТС на проблемные адреса и попробуем разобраться в причинах недогревов. Для этого редакция намерена провести расследование, написать запросы в органы власти и контролирующие инстанции.

Потребители ежемесячно платят РМПТС сотни миллионов рублей. В сезоны, когда наблюдались самые большие недогревы, собираемость платежей превышала 90%. Учитывая, что в Рязани один из самых непомерно высоких тарифов на отопление и ГВС для населения, непонятно, на что тратятся эти деньги. Ведь теплосети по-прежнему находятся в крайне изношенном состоянии, аварии продолжаются, а жалобы на холодные батареи продолжают поступать из разных районов города.