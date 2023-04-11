«Щас грудную клетку сломаете, не пускайте больше никого». Рязанцы атакуют единственный автобус, идущий на кладбище

Автобус №2 с трудом вмещает всех желающих доехать до рязанских кладбищ.

10 апреля началась Страстная неделя, и православные рязанцы вместо храмов потянулись на кладбища. Единственный автобус №2 утром понедельника с трудом принимал всех желающих. Но водитель терпеливо ждал, пока пенсионеры с лопатами, граблями да пластмассовыми цветами впихнуться в салон.

- Вы прижмите спиной дверь, чтобы на следующей остановке не открылась! – советует одна добрая старушка своей ровеснице перед остановкой «Музучилище». Старушка сидит, ей повезло. А ее ровесница осталась на ступеньке, послушно опершись всем весом на дверь.

Каким-то образом в салон вмещались все пассажиры. Настоящее предпасхальное чудо.

- А если бы вы там стояли, автобус ждали? – пристыдил кто-то из толпы. Подействовало, дверь со скрипом открылась. Поступила еще одна партия бойких старушек.

Ближе к Полетаевскому рынку начали проявляться чудеса. Когда казалось, что двери автобуса уже не откроются, они открывались. Недовольно скрипя, распахивались, чтобы впустить еще несколько человек. И это еще одно чудо – все просачивались в салон. Почти бесшумно.

Одного автобуса №2 для поездок на кладбища в Рязани явно не хватает.

- Ну, чуть-чуть пройдите еще, - заметили новоприбывшие, что у кабины водителя забрезжил спасительный просвет.

- Щас грудную клетку сломаете об этот столб, - схватилась за поручень бабуля, но осталась стоять. Народ тоже потоптался на месте для вида, но не сдвинулся. Так и ехали до кладбищ, погрузившись мыслями в предстоящие хлопоты.