Рязанский цирк встречает поющего Одиссея, умных морских котиков и русалок-балерин

Добрую традицию многих рязанских семей посещать в праздники цирковые представления на этих каникулах разнообразит необычная программа водного шоу «Новогодняя одиссея». Когда на улице снег и мороз, так приятно перенестись в теплый влажный климат Греции, окутаться легендами и мифами, увидеть своими глазами пантеон древнегреческих богов и сказочных существ.

Номера воздушных гимнастов держат зрителй в напряжении.

Путешествие за волшебной амфорой

В дни новогодних каникул манеж Рязанского цирка превратился в огромный бассейн с нимфами-русалками, грозным Посейдоном и отважным Одиссеем. Новое шоу смело объединяет оперу, цирк и театр, удивляя зрителей находками режиссера Виктории Коноваловой.

Зрелищное представление, длящееся 2,5 часа, удивит детей и взрослых необычным сочетанием света, музыки и воды. Это не просто шоу, а полноценный спектакль, повествующий о подвигах смелого Одиссея и его истории любви. За дерзость Посейдону главный герой получает в наказание испытания в долгом путешествии. Он отправляется на поиски затонувшей амфоры, преодолевает преграды на своем пути и встречает союзников. Его ждет знакомство с античным Дедом Морозом, Медузой Горгоной и ее питонами, с русалками-балеринами и, конечно, «сказочными» существами - морскими котиками, шимпанзе, павианами, дикобразами, енотами, попугаями и даже крокодилом. Трюки воздушных гимнастов заставят зрителей затаить дыхание, а романтические номера в исполнении главного героя растрогают до слез.

Представление начинается с настоящего карнавала персонажей древнегреческих мифов, которые врываются в зал и покоряют зрителей с первого взгляда. Яркий главный герой Одиссей задает настроение всего шоу живым пением, поражая зрителей сильным тенором. На протяжении всего циркового спектакля звучит его живой голос, музыкально сопровождая сложные номера.

Программа гармонично наполнена номерами, вызывающими живые эмоции. Гимнасты с хула-хупом и на роликах удивляют своими способностями бросить вызов законам физики. Смертельно опасные трюки воздушной гимнастки Ольги Легенды, которая легко поднимается на гимнастических полотнах под самый купол, а затем стремительно опускается в воду, перехватывают дыхание.

Воздушная гимнастка Ольга Легенда вополняла смертельно опасные трюки.

Питоны, шимпанзе и крокодил

Трюки гимнастов, силачей, жонглеров дополняют номера с экзотическими животными. Потомственный дрессировщик Дмитрий Тимченко управляется с морскими котиками, как с разумными друзьями. Умные дикие животные поют в микрофон и становятся на один ласт, вызывая умиление. Забавные обезьяны, переодетые в смешные костюмы, веселят не хуже клоунов. Особый восторг у зрителей вызывает шимпанзе в балетной пачке, которая поднимается на гимнастических кольцах под купол и выполняет сложные танцевальные элементы. Добавляет остроты в представление номер «Остров Горгоны». На арене появляются змеи, многометровый питон, а бесстрашный дрессировщик проносит на руках крокодила.

Одновременно с классическими цирковыми номерами, зрителей ждет лазерное шоу, огромный интерактивный экран, танцующие фонтаны и много других высокотехнологичных приемов. Красочное представление завершается феерическим финальным номером. Из-под воды «вырастает» огромная неоновая елка, арену вновь заполняет стая мифических персонажей, все участники представления прощаются со зрителями.

- Стань героем и пой, счастье рядом с тобой, - поет Одиссей, и его голос пронизывает до глубины души.

Гимнасты на арене удивляют силой и ловкостью.

Представление не оставляет равнодушными зрителей разных возрастов и дарит не только приятные воспоминания, но и темы для семейных бесед на новогодних каникулах. Показы «Новогодней одиссеи» будут проходить в Рязанском цирке до 15 января.

Приобрести билеты можно в кассах Рязанского государственного цирка или на сайте.

Программа наполнена захватывающими номерами в воздухе.