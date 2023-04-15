«Они остались без средств к существованию, на голой земле. Все погорело». Очевидцы рассказали о страшном пожаре в селе Шумашь под Рязанью

Очевидцы рассказали о страшном пожаре в селе Шумашь под Рязанью Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Накануне Пасхи, 15 апреля, в селе Шумашь под Рязанью произошел страшный пожар. Огнь уничтожил дома, но не тронул человеческие жизни. КП-Рязань выехала на место происшествия.

Почти два часа борьбы с огнем

В пять часов вечера черный столб дыма отчетливо был виден еще из города, и рязанцы интересовались, что горит в районе ТЦ «Круиз». Пожар же произошел на другом берегу Оки, в селе Шумашь. В 17.11 на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании в жилом доме. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь уже полностью объял дом, и перебросился на два других соседних.

На месте развернули оперативный штаб. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

МЧС объявило второй ранг пожара, и направило на место происшествия дополнительные силы и средства. На месте развернули оперативный штаб под руководством замначальника регионального управления МЧС Дмитрия Юдина. 27 пожарных и 8 автомобилей боролись с огнем. В 18.53 удалось ликвидировать открытое горение. Сообщается, что площадь пожара составила 500 кв. метров. Сгорели три дома и четыре сельхозпостройки.

Возгорание началось со среднего дома - очевидцы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Им теперь вообще некуда идти»

По словам очевидцев, все началось с возгорания на крыше среднего дома. Здесь проживала большая многодетная семья цыган с один маленьким ребенком. Деревянный дом был обложен кирпичом, и пламя быстро разгорелось. К счастью, все жильцы вовремя успели выбежать на улицу и даже вынести кое-какое имущество.

Огонь быстро перекинулся на соседние дома. В одном из них, как рассказали соседи, жила пожилая женщина, но в последнее время она находилась у родственников в Рязани. В другом доме тоже жили пожилые люди, причем инвалиды.

- Дом старый. Там живет слепая бабушка. А у деда инсульт был несколько раз. Его только из больницы выписали. И теперь пожар. Им теперь вообще некуда идти, - рассказали соседи.

Пока пожарные ехали, а затем тушили огонь, жильцы четвертого дома вышли с иконами, чтобы пламя не перебросилось к ним.

Соседи пытались остановить огонь иконами. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Чудом при пожаре никто не пострадал, но материальный ущерб нанесен не малый, оставив людей без крова.

- В этих домах жили многодетные, инвалиды. Куда им теперь идти и что делать? Они остались без средств к существованию, на голой земле. Все погорело, - рассказали очевидцы.

Официальные причины пожара пока неизвестны.

Огонь уничтожил жилые дома. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

КСТАТИ

Старожилы вспоминают, что лет 20 назад на пожаре в селе Шумашь погибли 9 из 11 проживавших в нем человек.