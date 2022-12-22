Бывший главный инженер Рязанского Шпалозавода Виталий Беззубцев: Креозот на нашем предприятии не используется уже 40 лет

К настоящему моменту взято более 20 проб грунта, проведены первые исследования, и необходимо получить заключение экологической экспертизы по результатам мероприятий по подготовке площадки завода до возможного строительства.

В конце ноября глава администрации Рязани Елена Сорокина официально дала «зеленый свет» проекту жилой застройки территории бывшего Шпалозавода. По словам Елены Борисовны, она видит в освоении территории застройщиком способ экологической реновации промзоны. К настоящему моменту взято более 20 проб грунта, проведены первые исследования, и необходимо получить заключение экологической экспертизы по результатам мероприятий по подготовке площадки завода до возможного строительства. Однако даже несмотря на подписание постановления, споры о безопасности для жилой застройки данного участка не утихают. Чтобы помочь жителям разобраться, какие на самом деле вещества использовались на шпалопропиточном заводе и правда ли, что земля в поселке пропитана креозотом, мы обратились к бывшему техническому директору и по совместительству главному инженеру рязанского предприятия Виталию Беззубцеву.

Виталий Беззубцев.

«Для пропитки древесины используется каменноугольное масло»

- Виталий Владимирович, после того как шпалозавод сменил место дислокации, у жителей Борок появилась надежда, что место не зарастет бурьяном, и его благоустроят. Но тут же поползли слухи о том, что вся территория заражена опасными веществами, которые сбрасывали в землю много лет, и жить там вредно для здоровья. Вы проработали на заводе 20 лет и знаете всю технологию, как говорится, от и до. Расскажите, пожалуйста, какова вероятность, что слухи о заражении грунта правдивы?

- Любое промышленное производство в первую очередь влияет на экологию. Это шумы, стоки, выбросы в атмосферу. Теперь давайте поговорим о вероятности заражения грунта. На заводе все места технологической отгрузки и складирования имеют бетонное основание, кроме того, имеются свои очистные сооружения, которые обеззараживают ливневые сточные воды. Нашу продукцию укладывают в землю (шпалы и опоры ЛЭП) и погружают в воду (шандоры для гидроэлектростанций). Именно поэтому для пропитки древесины используется каменноугольное масло. Оно фиксируется в древесине и ничего не отдает ни в воду, ни в землю. Соответственно, и не вымывается водой. Если по какой-то причине каменноугольное масло оказывается в воде, то оно неизбежно падает на дно и остается там, не нанося никакого вреда. Именно поэтому этим маслом пропитываются пирсы и пристани. А вот если бы они были пропитаны нефтепродуктами, то эта фракция неминуемо попала бы в воду.

«После модернизации завод перестал сбрасывать сточные воды»

- Контроль производственных процессов на предмет загрязнения окружающей среды на заводе проводился?

- Разумеется, как и на любом производстве, на шпалопропиточном регулярно проводили производственный контроль. Есть стандарты, которые регламентируют, сколько раз в год должен производиться контроль по отбору проб атмосферного воздуха, а также сточных вод и загрязнения почвы. Для этого заключается договор с определенными организациями – сертифицированными лабораториями. Проверяли нас и независимые лаборатории. Но никаких нарушений по превышению ПДК не было выявлено, соответственно, никаких штрафов мы не платили.

- А со своей стороны завод организовывал экологические мероприятия?

- В 2006 году, когда предприятие перешло из ведомства железной дороги в собственность частного лица, была проведена очень серьезная модернизация всех технологических систем. После этого экологичность производства в разы выросла. В Советском Союзе все еще работало на пару, предприятие сбрасывало в канализацию большие объемы стоков отработанной воды. Модернизация позволила нам сделать замкнутый цикл производства, чтобы не было никаких технологических сбросов. Отработанное масло возвращалось обратно в производство - выпаривалось и вновь использовалось. А технологическая вода применялась на охлаждении волоконных машин. Благодаря этому мы стали серьезно экономить ресурсы. Если раньше в год завод потреблял практически миллион кубов газа, то после введения новой технологии потребление сократилось до 300 тысяч. А расход воды с 60-70 тонн в месяц уменьшился до пяти.

«На территории завода плодоносит груша, а в речке рядом живет рыба»

- Какой была санитарно-защитная зона шпалозавода?

- Санитарно-защитная зона составляла 300 метров. Отсчет велся от станции пропитки, которая находится вдали от жилых построек. Если брать сам периметр предприятия, то от забора еще метров 25. Обычно для «тяжелых» предприятий устанавливается 500 метров и больше. Но с учетом всех проведенных экологических мероприятий у нас было 300. Можно сколько угодно говорить о вредном производстве, но вот вам живой пример – на предприятии рядом с подстанцией растет и каждый год плодоносит груша. Плоды большие и вкусные, и мы все их без опаски употребляли в пищу. А рядом речка, в которой полно рыбы. Спросите у местных рыбаков. О какой испорченной экологии может идти речь? Гораздо больший вред природе наносил находившийся там раньше речной порт, который сливал солярку и мазут.

- Даже если креозот прекратили использовать на предприятии несколько десятков лет назад, то в земле он мог так или иначе сохраниться. По словам экологов, он может не разлагаться в течение 50-60 лет…

- Оказавшись в земле, он превращается в другую структуру, которая, находясь в покое, не оказывает никакого вреда грунту. Полиэтилен или пластиковая бутылка может тысячи лет не разлагаться. Но если начать их жечь, будут выделяться смертельно опасные вещества. Что касается опасений экологов, то рекомендую им съездить в Рыбное, где довольно много старой постройки из деревянных шпал. Это и хозпостройки, и бани, и гаражи. Люди используют их десятилетиями и довольны. Лично у меня был знакомый, который работал смотрителем депо в Стенькине. Так вот он построил себе баню из отработанных шпал. Ни разу не жаловался на здоровье.

«До сих пор люди поколениями живут рядом с предприятием»

- В настоящее время один из рязанских застройщиков инициировал рекультивацию земель, на которых размещался завод. Как вы считаете, это поможет выяснить, если ли там вредные вещества и оздоровить почву?

- Я был на этой площадке порядка трех недель назад. В настоящее время там выкапывают экскаваторами технологические ямы для отбора проб грунта. По словам застройщика, данный грунт отправят в лабораторию на экспертизу. Но насколько я видел, внизу залегает чистый белый песок. А диванных критиков у нас всегда очень много. И они считают необходимым высказывать свое «экспертное» мнение по любому поводу.

- Виталий Владимирович, по Вашему мнению, насколько привлекательной для рязанцев может показаться перспектива переехать жить в новый район?

- Мои родители отдали шпалозаводу более сорока лет. Отцу 75 лет, маме – 65, дай бог им здоровья, и оба хорошо себя чувствуют. Я родился там, вырос и сам 20 лет отработал на этом предприятии. Все дома, которые стоят в поселке Шпалозавод, были построены для работников. Понимаете, ведь поселок Шпалозавода возник вокруг завода, и здесь все эти годы кипела жизнь. До сих пор люди поколениями живут рядом с данным предприятием и выращивают овощи на приусадебных участках. Я лично знаю многих из них. Рядом с проходной завода много лет был детский сад, в который ходил не только я, но и многие жители этого района. А сейчас в здании расположена гребная база детской школы водных видов спорта. Так что если эту территорию кто-то хочет облагородить и построить новый, современный поселок с парком, я считаю это хорошим решением.