Итоги года Скопинского района: двукратный рост промышленности, лидерство в инвестировании и развитие соцсферы

Экономика района в 2022 году продолжила поступательное развитие во всех важных отраслях

Уходящий год выдался непростым для нашей страны и существенно повлиял на мировую экономику, но тем ценнее достигнутые успехи в разных сферах жизни. Подводя итоги в Скопинском районе, отметили уверенно-стабильное развитие и динамику роста ключевых отраслей экономики.

Инвестиции и бизнес

В последние годы жизнь внесла коррективы, научив нас справляться сначала с пандемией коронавируса, затем - с жесткими экономическими санкциями. Грамотный подход к управлению и принятие верных решений даже в непростые времена - залог процветания района. И скопинцы ощутили эти прописные истины на собственном опыте. В основе экономики района лежит промышленное производство - это и рабочие места, и зарплаты, и наполняемость бюджета. Так, за 10 месяцев уходящего года объем отгрузки промышленной продукции скопинских предприятий уже достиг 32,3 млрд рублей. Что в фактических ценах в 2,2 раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

Скопинская земля продолжает привлекать инвесторов. Так, третий год подряд район лидирует в региональном рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. С января по сентябрь этого года инвестиции в основной капитал использованы в объеме 2,5 млрд рублей или 128,5% к уровню предыдущего года.

- Благодаря эффективной совместной работе с правительством Рязанской области, региональным министерством экономического развития, плодотворному сотрудничеству с Корпорацией развития Рязанской области за последние годы удалось создать благоприятный климат для развития инвестиционной деятельности на нашей территории, - отмечают в администрации Скопинского района.

Здесь создана одна из основных площадок для производства фармацевтической продукции в регионе.

Это два специальных инвестиционных контракта. СПИК 1.0 - создание завода по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека на 6,3 млрд рублей инвестиций и 253 новых рабочих места. СПИК 2.0 - выпуск онкопрепаратов на площадке ООО «Скопинфарм» на 3,6 млрд рублей инвестиций и

144 новых рабочих места. Кстати, этот формат специнвестконтракта стал первым в России в фармацевтической отрасли.

- Это реальный прорыв в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Это возможности для дальнейшего развития фармацевтической промышленности в Рязанской области. Согласно контракту, минимальный объем налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты всех уровней составят почти 3,7 млрд рублей, - отмечают в администрации района.

По итогу года Скопинский район получил рекордный урожай зерновых культур - 253 тысяч тонн зерна. Площадь используемой пашни составила 95,3 тысячи гектаров, что составляет 100% от общего объема пашни в районе.

Помимо развития сельскохозяйственных показателей Скопинского района хотим отметить развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях района.

В Скопинском районе развивается промышленность.

Зарплаты растут, безработица снижается

Индикатором успешности района, безусловно, служит благосостояние его жителей. В Скопинском районе доходы населения стабильно растут. Согласно статистике, средняя заработная плата в январе-сентябре уходящего года составила 38,8 тысячи рублей, а это на 15,4% выше, чем в прошлом году. При этом зарплату выплачивают в срок.

Одновременно с ростом доходов в районе снижается безработица. Так, по данным статистики, на конец октября в органах службы занятости числился 131 не занятый трудовой деятельностью скопинец. По сравнению с прошлым годом число безработных сократилось на 37,3%. При этом предложений по работе в разы больше, чем состоящих «на бирже» граждан. Так, потребность организаций в работниках составляет около 500 человек.

Скопинцы проявляют активную жизненную позицию, реализуя совместные проекты с администрацией. От органов местного самоуправления и самих сельчан для решения местных вопросов назначены 43 старосты, а в каждом из девяти поселений создали ТОСы. В уходящем году так удалось воплотить в жизнь девять местных инициатив на общую сумму 14,5 млн рублей.

Дороги, ЖКХ, жилье

Заметные достижения произошли в уходящем году в сфере жилищно-коммунального хозяйства района. К концу года власти намерены установить четыре министанции очистки воды на водозаборах в селах Шелемишево, Богослово, Ильинка. Приступили к подготовительным работам по строительству котельной в военном городке поселка Желтухинский на сумму более 70 млн рублей.

В сфере дорожного хозяйства в этом году в районе отремонтировали 7 км участка дороги Пронск - Скопин и 4 км местных дорог.

Продолжается переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В начале 2023-го 22 семьи получат новые квартиры в поселках Побединка и Поплевинский на общую сумму 59,5 млн рублей. По этой программе также выплачиваются компенсации за аварийное жилье.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» три семьи приобрели квартиры. Общая сумма соцвыплаты составила 1,5 млн рублей.

Искусство, образование, культура

В Скопинском районе огромное значение традиционно уделяют развитию культуры и образования. В рамках муниципальной программы «Культура Скопинского района на 2022-2024 годы» направили свыше 18 млн рублей. По проекту «Единой России» «Культура малой родины» в этом году на 10 млн рублей отремонтировали Рождественский Дом культуры и Моховской сельский клуб.

В следующем году в рамках нацпроекта «Культура» планируют капитально отремонтировать Павелецкий ДК, а по партийному проекту «Культура малой родины» - фасад Вослебовского ДК.

По итогам года лучшим учреждением культуры Рязанской области признали Горловский сельский Дом культуры.

Скопинцам хорошо известна Детская школа искусств, в которой открыты отделения «Фортепиано», «Хоровое пение» и «Хореографическое искусство». В течение года все ее 162 воспитанника успешно принимали участие в конкурсах и фестивалях разных уровней. В ближайшие два года планируется построить новое здание школы в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В районе развита библиотечная сеть, и всего работает 36 библиотек. А Центральная районная библиотека по итогам года победила в нацпроекте «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. На реализацию программных мероприятий в 2023 году будет направлено более 16 млн рублей.

Продолжается планомерное развитие учреждений школьного и дошкольного образования. Всего в районе функционарует 8 средних школ, 7 филиалов и 12 детсадов, а также два учреждения дополнительного образования и один учебно-консультативный пункт. В школах учатся 1409 ребят, а детсады посещает 376 дошколят. В этом году в район выделили три школьных автобуса специально для подвоза ребят из отдаленных населенных пунктов.

Также в этом году открылся еще один центр «Точка роста» в Ильинской школе. Цифровое оборудование поступило в Корневскую школу. Всего же на укрепление материально-технической базы школ и детсадов из муниципального бюджета выделили свыше 16,5 млн рублей. По подпрограмме «Безопасность образовательных учреждений» на антитеррористическую защищенность направили более 1 млн рублей.

Район продолжает привлекать молодежь, и в этом году по программе «Земский учитель» в район привлекли два учителя математики, учителя английского языка и учителя начальных классов.

Развитие инфраструктуры, бизнеса, АПК, обеспечение социальных гарантий и другие социальные блага дарят скопинцам уверенность в настоящем и благополучном будущем.

ВАЖНО

Большое внимание в Скопинском районе уделяют развитию спорта. В поселке Побединка и селе Успенском возводят крупные спортивные объекты.

Строительство ФОКа в Побединке началось по инициативе администрации района и лично главы Александра Бокова. Районная администрация взяла на себя расходы по разработке проектной документации - это более трех миллионов рублей. Общая стоимость ФОКа составит порядка 136 млн рублей.

Третий год подряд район лидирует в региональном рейтинге по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.